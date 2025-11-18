Napriek prehre môžu oslavovať. Mladí Slováci postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie

Od Ukrajiny dostali tri góly.

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

Slovensko - Ukrajina 0:3 (0:3)

Góly: 17. Bogdanov, 33. Digtjar, 45.+1 Balog (vl.)

DRAČ. Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov si zahrá v druhej fáze kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie.

Zverenci trénera Juraja Ančica postúpili z úvodnej fázy 5. skupiny napriek utorkovej prehre 0:3 s Ukrajinou.

Slovenskí mladíci obsadili so štyrmi bodmi postupové 2. miesto, z prvej priečky sa ďalej prebojovali Ukrajinci, ktorí vyhrali všetky tri stretnutia.

Do druhej fázy postupujú prvé dve mužstvá z každej z trinástich štvorčlenných skupín a jeden najlepší z tabuľky tretích tímov. V ďalšom dueli 5. skupiny zdolala Čierna Hora hráčov Albánska 1:0.

Záverečná fáza kvalifikácie je na programe v marci, vytvorí sa v nej sedem skupín po štyri tímy, z ktorých víťazi postúpia na európsky šampionát.

