Víťazná bodka za prípravou. Slovenská devätnástka zdolala Švajčiarov a ladí formu na ME

Prípravný zápas hráčov do 19 rokov v Senci
Slovensko - Švajčiarsko 2:1 (1:0)
Góly: 21. Maxim Mateáš, 72. Tadeáš Husár
Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov uzavrela sériu troch prípravných stretnutí víťazstvom 2:1 nad rovesníkmi zo Švajčiarska.
Autormi gólov nášho tímu boli Maxim Mateáš a Tadeáš Husár.
Do zápasu vstúpili lepšie hostia a už v 7. minúte sa ujali vedenia. Nikým nestrážený Sandro Wyss bol na správnom mieste a vyrazenú loptu po zákroku brankára Perniša poslal do siete.
Hostia sa ujali vedenia, ale nie nadlho. Po faule na Mária Rabatina sa postavil k priamemu kopu Maxim Mateáš a v 21. minúte vyrovnal na 1:1. Za tohto stavu odišli tímy do kabín.
Výsledkové rozuzlenie prišlo v druhej časti hry, keď v 72. minúte bol na konci peknej kombinačnej akcie hráč Malženíc Tadeáš Husár a zabezpečil nášmu tímu cenné víťazstvo.
Po remíze s Kazachstanom (1:1) a prehre s Poľskom (1:2) tak zakončili zverenci trénera Ančica sériu prípravných duelov pred blížiacim sa kvalifikačným turnajom 2. fázy skupiny B o postup na ME 2027 víťazstvom nad Švajčiarskom 2:1.
Súpermi nášho mužstva v rámci kvalifikácie budú postupne reprezentácie Turecka, Lichtenštajnska a Estónska, zápasy sa uskutočnia od 11. do 17. novembra 2026.
Hlas po zápase
Juraj Ančic, tréner SR 19: V prvom rade ďakujem hráčom aj realizačnému tímu. Videli sme sa prvýkrát, hrali sme proti veľmi dobrému súperovi. Síce sme nepresovali ako predtým Kazachstan a Poľsko, ale v súbojoch boli veľmi kvalitní. Mali sme v prvej časti hry, aj vinou zranení, v strede poľa problémy. Museli sme zareagovať, vyšli nám striedania, noví hráči priniesli pohyb a súbojovosť. V druhom polčase sme začali lepšie dostupovať hráčov a začali sme získavať lopty už na ich polovici a dali sme z toho druhý gól. Snažíme sa nadviazať na herné prvky, ktoré vštepoval hráčom už tréner Fabuš a priniesť ďalšie prvky. Po zisku lopty potrebujeme vyhodnotiť, či zaútočiť alebo upokojiť hru a mať ju pod kontrolou. Mužstvo nové veci vníma, má kvalitu, s týmto zrazom som spokojný. Veľa nám to ukázalo a verím, že sa dobre pripravíme na kvalifikáciu.