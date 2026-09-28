Devätnástke nevyšiel prípravný zápas, Poliaci dokonali obrat v nadstavení

Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov
Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov (Autor: SFZ)
TASR|28. sep 2026 o 20:08
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Slováci viedli od tridsiatej minúty.

Prípravný zápas hráčov do 19 rokov v Senci

Slovensko - Poľsko 1:2 (1:0)

Góly: 30. Hofstädter - 77. a 90.+4 Szczygiel

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali v pondelkovom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1:2.

Slováci dlho viedli po góle Lea Hofstädtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech dvoma zásahmi Lenarda Szczygiela.

Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1:1, vo štvrtok 1. októbra o 11.30 h ich rovnako v Senci ešte čaká súboj so Švajčiarskom.

Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na ME 2027.

Reprezentácie

Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov
Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov
Devätnástke nevyšiel prípravný zápas, Poliaci dokonali obrat v nadstavení
dnes 20:08
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