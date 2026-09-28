Slováci do 18 rokov odštartovali Ježek Cup víťazne, poradili si s Gréckom

Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
Grécko - Slovensko 1:2 (0:0)
Góly: 78. Souvlatzis - 58. Vicena, 88. Prekop
Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila v pondelok vo svojom prvom zápase na medzinárodnom Turnaji Václava Ježka nad rovesníkmi z Grécka 2:1. Autormi gólov boli Milan Vicena a Marco Prekop.
Po bezgólovom polčase sa ako prvý v 58. minúte gólovo presadil Milan Vicena z AS Trenčín.
Gréci vyrovnali na 1:1 v 78. minúte, no posledné slovo patrilo dve minúty pred uplynutím riadneho hracieho času Žilinčanovi Marcovi Prekopovi.
Súpermi Slovákov na tradičnom turnaji výberov sú okrem Grécka aj domáce Česko a Švajčiarsko, ich vzájomný duel sa v prvý deň turnaja skončil nerozhodne 1:1.
Slováci sa v stredu stretnú s Českom a v sobotu s rovesníkmi zo Švajčiarska. Oba duely sa uskutočnia v Ústí nad Labem.
Hlas po zápase
Ivan Belák, tréner SR 18: „Bol to náš vôbec prvý zápas, v ktorom náš realizačný tím viedol slovenskú 18-ku. Chceli sme vidieť, ako budú chlapci na ihrisku pracovať, v príprave na turnaj nebol veľký priestor na navnímanie herných princípov v obrannej či útočnej fáze. Videli sme mnohé pozitívne veci, ale aj také, na ktorých budeme musieť popracovať. Vážim si prístup hráčov, sedem z nich odohralo celých 90 minút.
Chceli sme vidieť, ako pracujú, keď sú unavení a aký má tím charakter. Naši hráči zápas odmakali, Grécko prestriedalo všetkých hráčov. Na konci zápasu nám preto dochádzali sily, no napriek tomu naši hráči strhli víťazstvo na svoju stranu. Chlapcom gratulujem k výhre a už teraz sa pripravujeme na nasledujúci zápas.“