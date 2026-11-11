Mladí Slováci si komplikujú cestu v boji o ME. Turecko rozhodlo už v prvom polčase

Futbalisti Slovenska do 19 rokov.
Futbalisti Slovenska do 19 rokov. (Autor: Facebook / Slovenský futbalový zväz﻿)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|11. nov 2026 o 16:23
ShareTweet0

Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl.

ME hráčov do 19 rokov 2027 - druhá fáza kvalifikácie

Turecko – Slovensko 3:1 (2:0)

Góly: 15. Tosun, 20. Ibik (z 11 m), 48. Ayyildiz - 89. Kendera

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vstúpili do turnaja 2. kola kvalifikácie na budúcoročné ME prehrou s Tureckom 1:3.

V 3. skupine Ligy B, ktorú hostia práve Turci, sa ešte stretnú s Estónskom (14. novembra) a Lichtenštajnskom (17. novembra). Víťaz skupiny postúpi do Ligy A na záverečné kvalifikačné kolo.

Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl.

Všetkých 54 tímov, vrátane hostiteľskej krajiny, najprv rozdelili do Ligy A (28 krajín) a Ligy B (zvyšní účastníci).

Slováci vyhrali v rámci prvého kola len raz a za Bieloruskom obsadili druhé miesto, čo pre nich znamenalo pokračovanie v Lige B.

V 2. kole sú krajiny opäť rozdelené a víťazi siedmich skupín v Lige B sa v záverečnom kole pripoja ku krajinám v Lige A.

Na jar 2027 následne 28 tímov zabojuje o postup na šampionát. K Česku, ktoré má už ako organizátor istú miestenku, sa pripojí sedem víťazov skupín.

Tabuľka 3. skupiny Ligy B

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 17 rokov
Slovenskí futbalisti do 17 rokov
Gólová smršť na úvod kvalifikácie. Slováci nedali šancu súperovi, útočník s hetrikom
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Mladí Slováci si komplikujú cestu v boji o ME. Turecko rozhodlo už v prvom polčase