Mladí Slováci si komplikujú cestu v boji o ME. Turecko rozhodlo už v prvom polčase

ME hráčov do 19 rokov 2027 - druhá fáza kvalifikácie
Turecko – Slovensko 3:1 (2:0)
Góly: 15. Tosun, 20. Ibik (z 11 m), 48. Ayyildiz - 89. Kendera
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vstúpili do turnaja 2. kola kvalifikácie na budúcoročné ME prehrou s Tureckom 1:3.
V 3. skupine Ligy B, ktorú hostia práve Turci, sa ešte stretnú s Estónskom (14. novembra) a Lichtenštajnskom (17. novembra). Víťaz skupiny postúpi do Ligy A na záverečné kvalifikačné kolo.
Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl.
Všetkých 54 tímov, vrátane hostiteľskej krajiny, najprv rozdelili do Ligy A (28 krajín) a Ligy B (zvyšní účastníci).
Slováci vyhrali v rámci prvého kola len raz a za Bieloruskom obsadili druhé miesto, čo pre nich znamenalo pokračovanie v Lige B.
V 2. kole sú krajiny opäť rozdelené a víťazi siedmich skupín v Lige B sa v záverečnom kole pripoja ku krajinám v Lige A.
Na jar 2027 následne 28 tímov zabojuje o postup na šampionát. K Česku, ktoré má už ako organizátor istú miestenku, sa pripojí sedem víťazov skupín.