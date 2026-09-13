DAC je suverénne na čele. Slovan zastavil prehry, Trenčín klesol na dno tabuľky

Futbalisti Dunajskej Stredy si víťazstvom na ihrisku AS Trenčín 4:1 v 8. kole upevnili pozíciu lídra Niké ligy.
V prebiehajúcom ročníku v nej naďalej neprehrali a z ôsmich zápasov vyhrali sedem.
Pre Trenčanov napokon domáca prehra znamenala zosun na 12. miesto tabuľky, keďže dovtedy posledný Ružomberok zdolal Michalovce presvedčivo 3:0.
Dunajská Streda mala duel v Trenčíne pod kontrolou od úvodných minút a po polhodine bolo prakticky po zápase.
DAC viedol 3:0 a napokon bez väčších problémov potvrdil pozíciu favorita. Trenčín prehral štyri zápasy z predošlých piatich.
VIDEO: Zostrih zápasu DAC - AS Trenčín
V nastávajúcom zápase proti Žiline sa pokúsi zdvihnúť sa z dna tabuľky, aby na ňom netrávil septembrový asociačný termín.
Šlágrom kola bol nedeľňajší duel Slovana Bratislava so Žilinou (3:3). Ten napokon aj dianím na trávniku naplnil očakávania víkendového ťaháku.
Vyše 8600 divákov videlo na Tehelnom poli šesť gólov, dramatický záver a napokon deľbu bodov. Slovan získal za uplynulé tri ligové zápasy iba jeden bod a na Dunajskú Stredu má šesťbodové manko.
Žilina má na lídra dvojbodovú stratu rovnako ako Spartak Trnava. Ten prehrával na domácom trávniku s Košicami 0:1 už od 3. minúty, no napokon ešte do prestávky otočil skóre a pripísal si presvedčivé víťazstvo 5:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Košice
Hráči Komárna potvrdili, že v prebiehajúcej sezóne priťahujú remízy. Deľba bodov v Podbrezovej po výsledku 1:1 bola pre nich už piata z ôsmich duelov.
Ako jediní ešte v prebiehajúcej sezóne nezvíťazili a pred Ružomberkom a Trenčínom sú len vďaka lepšiemu skóre.
Hráči Skalice mali sľubný štart do sezóny, no z predošlých piatich zápasov vydolovali iba bod.
Na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice siahali na cennú remízu, keď 18-ročný Adam Križan v 94. minúte prvým gólom v Niké lige vyrovnal na priebežných 2:2.
Dukla však napokon strhla víťazstvo na svoju stranu, keď Regő Szánthó v následnej akcii rozhodol o jej víťazstve 3:2.
Niké liga - 8. kolo
FC Spartak Trnava - FC Košice 5:2 (2:1)
Góly: 18. Laušič, 36. Azango, 48. S. Kóša (vl.), 64. Sabo, 75. Kudlička - 3. Madleňák, 85. Rehuš.
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MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)
Góly: 34. Tučný, 51. Bačík, 70. Hranoš
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MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica 3:2 (1:0)
Góly: 24. Ďuriš, 68. Ďuriš (z 11m), 90.+7 Szánthó - 74. Abdullahi, 90.+5 Križan
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AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:4 (0:3)
Góly: 67. Eynel Soares (11 m) – 2. Trusa, 18. a 39. Gagua, 77. Sylla
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FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 71. Štefánik – 11. Domonkos
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ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:3 (0:1)
Góly: 47. a 82. Šporar, 90.+1 Mustafič - 35. Roginič, 51. Bzdyl, 84. Bilalovič
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