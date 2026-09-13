DAC je suverénne na čele. Slovan zastavil prehry, Trenčín klesol na dno tabuľky

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda.
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Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda. (Autor: TASR)
TASR|13. sep 2026 o 22:04
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Pozrite si súhrn 8. kola Niké ligy.

Futbalisti Dunajskej Stredy si víťazstvom na ihrisku AS Trenčín 4:1 v 8. kole upevnili pozíciu lídra Niké ligy.

V prebiehajúcom ročníku v nej naďalej neprehrali a z ôsmich zápasov vyhrali sedem.

Pre Trenčanov napokon domáca prehra znamenala zosun na 12. miesto tabuľky, keďže dovtedy posledný Ružomberok zdolal Michalovce presvedčivo 3:0.

Dunajská Streda mala duel v Trenčíne pod kontrolou od úvodných minút a po polhodine bolo prakticky po zápase.

DAC viedol 3:0 a napokon bez väčších problémov potvrdil pozíciu favorita. Trenčín prehral štyri zápasy z predošlých piatich.

VIDEO: Zostrih zápasu DAC - AS Trenčín

V nastávajúcom zápase proti Žiline sa pokúsi zdvihnúť sa z dna tabuľky, aby na ňom netrávil septembrový asociačný termín.

Šlágrom kola bol nedeľňajší duel Slovana Bratislava so Žilinou (3:3). Ten napokon aj dianím na trávniku naplnil očakávania víkendového ťaháku.

Vyše 8600 divákov videlo na Tehelnom poli šesť gólov, dramatický záver a napokon deľbu bodov. Slovan získal za uplynulé tri ligové zápasy iba jeden bod a na Dunajskú Stredu má šesťbodové manko.

Žilina má na lídra dvojbodovú stratu rovnako ako Spartak Trnava. Ten prehrával na domácom trávniku s Košicami 0:1 už od 3. minúty, no napokon ešte do prestávky otočil skóre a pripísal si presvedčivé víťazstvo 5:2.

VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Košice

Hráči Komárna potvrdili, že v prebiehajúcej sezóne priťahujú remízy. Deľba bodov v Podbrezovej po výsledku 1:1 bola pre nich už piata z ôsmich duelov.

Ako jediní ešte v prebiehajúcej sezóne nezvíťazili a pred Ružomberkom a Trenčínom sú len vďaka lepšiemu skóre.

Hráči Skalice mali sľubný štart do sezóny, no z predošlých piatich zápasov vydolovali iba bod.

Na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice siahali na cennú remízu, keď 18-ročný Adam Križan v 94. minúte prvým gólom v Niké lige vyrovnal na priebežných 2:2.

Dukla však napokon strhla víťazstvo na svoju stranu, keď Regő Szánthó v následnej akcii rozhodol o jej víťazstve 3:2.

Niké liga - 8. kolo

FC Spartak Trnava - FC Košice 5:2 (2:1)

Góly: 18. Laušič, 36. Azango, 48. S. Kóša (vl.), 64. Sabo, 75. Kudlička - 3. Madleňák, 85. Rehuš.

Detailné informácie zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)

Góly: 34. Tučný, 51. Bačík, 70. Hranoš

Detailné informácie zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica 3:2 (1:0)

Góly: 24. Ďuriš, 68. Ďuriš (z 11m), 90.+7 Szánthó - 74. Abdullahi, 90.+5 Križan

Detailné informácie zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:4 (0:3)

Góly: 67. Eynel Soares (11 m) – 2. Trusa, 18. a 39. Gagua, 77. Sylla

Detailné informácie zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 71. Štefánik – 11. Domonkos

Detailné informácie zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:3 (0:1)

Góly: 47. a 82. Šporar, 90.+1 Mustafič - 35. Roginič, 51. Bzdyl, 84. Bilalovič

Detailné informácie zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina (Niké liga, 8. kolo)
Na snímke vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Timotej Hranica (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
Na snímke vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Timotej Hranica (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
Na snímke fanúšikovia Slovana v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
Na snímke vpravo Cristian Martínez (Slovan) a vľavo Andrej Florea (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
12 fotografií
Na snímke uprostred Alexej Maroš (Slovan) a vpravo Ján Minárik (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke uprostred Andraž Šporar (Slovan), vľavo Timotej Hranica a vpravo Marko Roginič (obaja Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vľavo brankár Dávid Šípoš (Žilina) a vpravo Alexej Maroš (Slovan) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke druhý zľava Andraž Šporar (Slovan) strieľa gól popri brániacom Kristiánovi Barim (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke tréner ŠK Slovan Yaya Touré v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vpravo Marek Okál (Žilina) a vľavo Alen Mustafič (Slovan) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vpravo Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vľavo Andraž Šporar (Slovan) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    DAC je suverénne na čele. Slovan zastavil prehry, Trenčín klesol na dno tabuľky
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