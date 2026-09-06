DAC zdolal rivala po takmer roku a potvrdil prvé miesto. Uspela aj Žilina, no zaváhala Trnava

Po 7. kole Niké ligy je naďalej na čele tabuľky DAC Dunajská Streda. Zverenci Roberta Klaussa si poradili v sobotnom šlágri so Slovanom 2:0 a vedú o skóre pred Žilinou. Spolu so Slovanom majú navyše jeden zápas k dobru.
DAC vyhral nad „belasými“ po takmer roku a pol a na konte má 16 bodov. Toľko ich nazbierala aj Žilina, ktorá vyhrala štvrtý duel v rade, keď zdolala Podbrezovú (3:1).
Trnava opäť raz zaváhala na pôde Ružomberka, s ktorým len remizovala 1:1 a na prvé dva tímy stráca dva body.
O ďalšie dva nižšie je Slovan, za ktorým uzatvárajú hornú šestku Michalovce a Podbrezová. Oba kluby majú po desať bodov, ten zemplínsky bodoval naplno v Trenčíne (3:1)
Druhú výhru v sezóne zaznamenali siedme Košice, keď si poradili s nováčikom z Banskej Bystrice rozdielom triedy 3:0.
Ôsma Skalica bodovala po troch dueloch, keď remizovala na pôde Komárna. Deviata priečka patrí spomínanému Trenčínu, ktorý zatiaľ zvíťazil iba raz.
O priečku nižšie je Komárno so štyrmi bodmi, rovnako, ako jedenásta Banská Bystrica, no stále čakajúce na výhru.
Tabuľku uzatvára dvojbodový Ružomberok, ktorý si pripísal proti Spartaku prvú remízu od úvodného kola.
Niké liga - 7. kolo
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (2:0)
Góly: 38. M. Faško, 44. Iľko, 90.+4 F. Kóša (z 11m) - 59. Chrien
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:1 (2:0)
Góly: 16. a 39. Mashike, 50. Danek - 90. Zirkzee
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KFC Komárno - MFK Skalica 0:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (0:0)
Góly: 78. Sylla, 90.+4 Gueye
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (3:0)
Góly: 9. Sovič, 25. a 34. Maraš
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 1:1 (1:0)
Góly: 13. Tučný – 75. Bukovský
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>