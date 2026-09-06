DAC zdolal rivala po takmer roku a potvrdil prvé miesto. Uspela aj Žilina, no zaváhala Trnava

Na snímke hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda sa tešia z víťazstva 2:0 po zápase 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (17)
Na snímke hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda sa tešia z víťazstva 2:0 po zápase 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|6. sep 2026 o 22:18
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Pozrite si sumár 7. kola Niké ligy.

Po 7. kole Niké ligy je naďalej na čele tabuľky DAC Dunajská Streda. Zverenci Roberta Klaussa si poradili v sobotnom šlágri so Slovanom 2:0 a vedú o skóre pred Žilinou. Spolu so Slovanom majú navyše jeden zápas k dobru.

DAC vyhral nad „belasými“ po takmer roku a pol a na konte má 16 bodov. Toľko ich nazbierala aj Žilina, ktorá vyhrala štvrtý duel v rade, keď zdolala Podbrezovú (3:1).

Trnava opäť raz zaváhala na pôde Ružomberka, s ktorým len remizovala 1:1 a na prvé dva tímy stráca dva body.

O ďalšie dva nižšie je Slovan, za ktorým uzatvárajú hornú šestku Michalovce a Podbrezová. Oba kluby majú po desať bodov, ten zemplínsky bodoval naplno v Trenčíne (3:1)

Fotogaléria zo zápasu FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 7. kolo)
Na snímke hore Bálint Csóka (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) a dole Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke sprava Julien Eymard Bationo (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
17 fotografií
Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda s transparentom počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Matej Trusa sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke vľavo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke zľava hráč Julien Eymard Bationo (DAC) a Daiki Matsuoka (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) dostáva žltú kartu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Ammar Ramadan (DAC) strieľa počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.

Druhú výhru v sezóne zaznamenali siedme Košice, keď si poradili s nováčikom z Banskej Bystrice rozdielom triedy 3:0.

Ôsma Skalica bodovala po troch dueloch, keď remizovala na pôde Komárna. Deviata priečka patrí spomínanému Trenčínu, ktorý zatiaľ zvíťazil iba raz.

O priečku nižšie je Komárno so štyrmi bodmi, rovnako, ako jedenásta Banská Bystrica, no stále čakajúce na výhru.

Tabuľku uzatvára dvojbodový Ružomberok, ktorý si pripísal proti Spartaku prvú remízu od úvodného kola.

Niké liga - 7. kolo

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (2:0)

Góly: 38. M. Faško, 44. Iľko, 90.+4 F. Kóša (z 11m) - 59. Chrien

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:1 (2:0)

Góly: 16. a 39. Mashike, 50. Danek - 90. Zirkzee

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KFC Komárno - MFK Skalica 0:0

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (0:0)

Góly: 78. Sylla, 90.+4 Gueye

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (3:0)

Góly: 9. Sovič, 25. a 34. Maraš

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 1:1 (1:0)

Góly: 13. Tučný – 75. Bukovský

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
0
2
5
5:16
2
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda sa tešia z víťazstva 2:0 po zápase 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda sa tešia z víťazstva 2:0 po zápase 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    DAC zdolal rivala po takmer roku a potvrdil prvé miesto. Uspela aj Žilina, no zaváhala Trnava
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