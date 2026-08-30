Michalovce s veľkým víťazstvom. Žilina ovládla šláger a DAC pripravil ďalšiemu súperovi debakel

Po 6. kole Niké ligy je na čele tabuľky DAC Dunajská Streda. Zverenci Roberta Klaussa využili zaváhanie Slovana i Trnavy a vedú ligový pelotón zásluhou lepšieho skóre. Spolu so Slovanom majú navyše jeden zápas k dobru.
DAC zvíťazil hladko 6:1 na pôde Skalice a na konte má 13 bodov. Toľko ich má aj Trnava, Spartak nedokázal využiť šancu zostať na 1. mieste, doma podľahol Žiline 1:3.
Aj „šosošni“ majú na konte 13 bodov. Šláger na ihrisku Antona Malatinského rozhodol najmä Patrik Iľko, autor dvoch gólov.
Slovan utrpel prvú prehru v novom ročníku a vôbec prvú pod vedením trénera Yayu Toureho. V nedeľnom zápase 6. kola podľahol doma Michalovciam 1:2, hoci mal najmä v závere prevahu.
Podbrezová remizovala s FC Košice, pričom hostia viedli po 1. polčase 2:0, no nádejné skóre nedotiahli do trojbodového zisku. V záverečnej štvrťhodine sa navyše museli brániť početnej nevýhode.
Remíza sa zrodila aj v Banskej Bystrici. Dukla hrala s Komárnom 2:2, keď oba ich góly strelil uzdravený Róbert Polievka.
Tím z juhu Slovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká, momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke.
Prvé ligové víťazstvo v novom ročníku si naopak pripísal Trenčín, na domácej pôde zdolal Ružomberok 2:1.
Dvoma gólmi o tom rozhodol Eynel Soares, pričom rozhodujúci strelil v závere z pokutového kopu.
Liptáci si musia na ligový triumf ešte počkať, na konte majú jeden bod a sú na dne tabuľky. Trenčania sú s piatimi bodmi a so zápasom k dobru na priebežnej 9. priečke.
Niké liga - 5. kolo
AS Trenčín - MFK Ružomberok 2:1 (1:0)
Góly: 4. a 90+3. Soares (druhý z 11 m) - 74. Koubek.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Dukla Banská Bystrica – KFC Komárno 2:2 (1:1)
Góly: 39. a 46. Polievka – 38. Sylvestr, 82. Žák (z 11 m).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Železiarne Podbrezová - FC Košice 2:2 (0:2)
Góly: 48. Chiminec, 64. Kováčik - 41. Palumets, 45.+5 Kakay.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:3 (1:2)
Góly: 18. Kudlička - 16. Faško, 30. a 58. Iľko
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ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:6 (0:3)
Góly: 52. Nonikašvili - 31. a 66. Trusa, 18. Owusu, 33. Gagua, 85. Gueye, 87. Kabič.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>