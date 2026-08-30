Michalovce s veľkým víťazstvom. Žilina ovládla šláger a DAC pripravil ďalšiemu súperovi debakel

Futbalisti Michaloviec oslavujú gól proti Slovanu.
Fotogaléria (10)
Futbalisti Michaloviec oslavujú gól proti Slovanu. (Autor: mfkzemplin.sk)
TASR|30. aug 2026 o 22:35
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Pozrite si sumár 6. kola Niké ligy.

Po 6. kole Niké ligy je na čele tabuľky DAC Dunajská Streda. Zverenci Roberta Klaussa využili zaváhanie Slovana i Trnavy a vedú ligový pelotón zásluhou lepšieho skóre. Spolu so Slovanom majú navyše jeden zápas k dobru.

DAC zvíťazil hladko 6:1 na pôde Skalice a na konte má 13 bodov. Toľko ich má aj Trnava, Spartak nedokázal využiť šancu zostať na 1. mieste, doma podľahol Žiline 1:3.

Aj „šosošni“ majú na konte 13 bodov. Šláger na ihrisku Antona Malatinského rozhodol najmä Patrik Iľko, autor dvoch gólov.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - MŠK Žilina (Niké liga, 6. kolo)
Na snímke radosť hráčov Žiliny po strelení gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.
Na snímke zľava hráč Žiliny Aleksandre Narimanidze, hráč Trnavy Filip Trello a hráč Žiliny Tobiaš Pališčák počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráča Trnavy Timoteja Kudličku po strelení gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Timotej Kudlička strieľa gól počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.
10 fotografií
Na snímke vľavo hráč Trnavy Giorgi Moistrapišvili a hráč Žiliny Tobias Pališčák počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a hráč Žiliny Patrik Iľko počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Žiliny Michal Faško počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Philip Azango a hráč Žiliny Samuel Ďaťko počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke tréner Žiliny Vladimír Veselý počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vo výskoku vľavo brankár Žiliny David Šípoš a hráč Trnavy Marek Ujlaky počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.

Slovan utrpel prvú prehru v novom ročníku a vôbec prvú pod vedením trénera Yayu Toureho. V nedeľnom zápase 6. kola podľahol doma Michalovciam 1:2, hoci mal najmä v závere prevahu.

Podbrezová remizovala s FC Košice, pričom hostia viedli po 1. polčase 2:0, no nádejné skóre nedotiahli do trojbodového zisku. V záverečnej štvrťhodine sa navyše museli brániť početnej nevýhode.

Remíza sa zrodila aj v Banskej Bystrici. Dukla hrala s Komárnom 2:2, keď oba ich góly strelil uzdravený Róbert Polievka.

Tím z juhu Slovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká, momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke.

Prvé ligové víťazstvo v novom ročníku si naopak pripísal Trenčín, na domácej pôde zdolal Ružomberok 2:1.

Dvoma gólmi o tom rozhodol Eynel Soares, pričom rozhodujúci strelil v závere z pokutového kopu.

Liptáci si musia na ligový triumf ešte počkať, na konte majú jeden bod a sú na dne tabuľky. Trenčania sú s piatimi bodmi a so zápasom k dobru na priebežnej 9. priečke.

Niké liga - 5. kolo

AS Trenčín - MFK Ružomberok 2:1 (1:0)

Góly: 4. a 90+3. Soares (druhý z 11 m) - 74. Koubek.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Dukla Banská Bystrica – KFC Komárno 2:2 (1:1)

Góly: 39. a 46. Polievka – 38. Sylvestr, 82. Žák (z 11 m).

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Železiarne Podbrezová - FC Košice 2:2 (0:2)

Góly: 48. Chiminec, 64. Kováčik - 41. Palumets, 45.+5 Kakay.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:3 (1:2)

Góly: 18. Kudlička - 16. Faško, 30. a 58. Iľko

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)

Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:6 (0:3)

Góly: 52. Nonikašvili - 31. a 66. Trusa, 18. Owusu, 33. Gagua, 85. Gueye, 87. Kabič.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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    Futbalisti Michaloviec oslavujú gól proti Slovanu.
    Michalovce s veľkým víťazstvom. Žilina ovládla šláger a DAC pripravil ďalšiemu súperovi debakel
    ne 22:35
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