Futbalisti Dunajskej Stredy si už tri kolá pred prestávkou zaistili, že prezimujú na čele Niké ligy.
V nedeľnom dueli 15. kola doma zdolali Komárno 3:0 a so 41 bodmi si udržali desaťbodový náskok pred druhým Slovanom Bratislava, ktorý zvíťazil v Ružomberku tesne 1:0.
Pod triumf DAC sa dvoma gólmi podpísal Matej Trusa, z pokutového kopu skóroval Ammar Ramadan.
Víťazstvo domácich však poznačili zranenia Giorgiho Gaguu a Simena Jukleröda, ktorí museli striedať už v prvom polčase. Dunajská Streda zostáva v súťaži nezdolaná, body stratila iba po dvoch remízach.
Jediný gól Slovana strelil v 31. minúte Tigran Barseghjan z pokutového kopu. „Belasí“ sa tak víťazne naladili na utorkový súboj Ligy majstrov, v ktorom na Tehelnom poli privítajú španielsky Betis Sevilla.
Premiéra na lavičke Ružomberka nevyšla trénerovi Michalovi Ščasnému, ktorý počas reprezentačnej prestávky nahradil Jaroslava Köstla. Jeho zverenci ani raz nevystrelili na bránu súpera a zostali desiati s 12 bodmi.
Tretí Žilinčania si doma poradili s Banskou Bystricou 2:0, o triumfe rozhodli po prestávke Daniel Homet a striedajúci František Kóša. Dukla zostala ôsma so 14 bodmi. Štvrtá Trnava zvíťazila v Michalovciach 1:0 a s 28 bodmi si udržala trojbodový odstup od Slovana a Žiliny.
Na Zemplíne rozhodol Filip Trello, ktorý v 61. minúte skóroval z prvej strely Spartaka na bránu. Presadil sa pár sekúnd po tom, ako zraneného domáceho brankára Adama Jakubecha nahradil Patrik Lukáč.
Remízou 2:2 v Trenčíne sa začalo pôsobenie Mateja Čobíka Ferčíka na lavičke Podbrezovej.
Hostia viedli zásluhou Petra Kováčika, no Pablo Gonzalez gólom a prihrávkou na zásah Lukáša Mikulaja pomohol domácim otočiť skóre. Bod pre piatych Železiarov zachránil Ondřej Deml. Trenčania sú predposlední.
Skalica zostala posledná napriek remíze v Košiciach 1:1. Na vedúci gól domáceho Aleksu Maraša odpovedal z penalty Oliver Podhorin, ďalšie dva zásahy hostí neplatili pre ofsajd.
Záhoráci sa s 11 bodmi dotiahli na Trenčín, za ktorým zaostávajú o horší vzájomný zápas. Košičania zostali šiesti s 19 bodmi a päťbodovým náskokom pred Michalovcami.
Niké liga - 15. kolo
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1
Gól: 31. Barseghjan (z 11 m). ŽK: Mojžiš (Ružomberok)
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MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0)
Góly: 55. Homet, 74. Kóša
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AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)
Góly: 45. Gonzales, 52. Mikulaj - 35. Kováčik, 76. Deml
Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)
Gól: 61. Trello
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FC Košice - MFK Skalica 1:1 (1:0)
Gól: 34. Maraš - 69. Podhorin (11 m)
Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC DAC Dunajská Streda - KFC Komárno 3:0 (2:0)
Góly: 10. a 58. Trusa, 23. Ramadan (z 11m). Rozhodovali: Reuc - Pacák, Poruban, ŽK: 19. Blažek, 33. Udvaros - 12. Palán, 35. Tamás, 79. Šimko
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