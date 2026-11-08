DAC uteká rivalom, vedie už s dvojciferným náskokom. Slovan dobehla aj Žilina

Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
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Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu (Autor: Facebook/DAC 1904)
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TASR|8. nov 2026 o 22:06
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Pozrite si súhrn 14. kola Niké ligy.

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda otočili domáci duel 14. kola Niké ligy a zvíťazili nad Košicami 3:2.

Dunajskostredčania tak využili zakopnutie Slovana Bratislava, ktorý iba remizoval doma s Trenčínom 2:2 a tabuľku vedú už s desaťbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom.

O víťazný gól DAC sa v 86. minúte postaral vydarenou strelou Ammar Ramadan, desiatym gólom v sezóne vedie tabuľku strelcov.

V súboji Slovana s Trenčínom na Tehelnom poli išli hostia do vedenia už v tretej minúte, keď Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu. O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, keď skóroval zvnútra šestnástky.

Futbalisti Slovana po remíze na domácom trávniku 2:2 s Trenčínom
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Po prestávke potrestal chybu brankára Trenčína po rohovom kope Andraž Šporar a „belasí“ už siahali na tri body, ale striedajúci Markus Poom stanovil konečný rezultát v 88. minúte, keď prízemnou strelou prekonal Takáča.

Deväť gólov má na konte Žilinčan Michal Faško, ten sa v 14. kole presadil dvakrát. Aj jeho zásluhou zvíťazili „šošoni“ na ihrisku Skalice 4:2. Žilina je tretia, má 28 bodov rovnako ako Slovan.

Podbrezová si doma poradila s Ružomberkom 4:1, dva góly Železiarov strelil Martin Chrien.

Štvrtá Trnava si po minulotýždňovej domácej prehre 1:2 s Komárnom napravila chuť, v Banskej Bystrici zvíťazila 2:1. Svoj ôsmy gól v sezóne dal Timotej Kudlička.

Komárno uspelo po druhý raz po sebe a po prvý raz v sezóne na domácom ihrisku, nad Michalovcami zvíťazilo 2:0.

Niké liga - 14. kolo

Komárno – Michalovce 2:0 (2:0)

Góly: 29. Masaryk, 38. Domonkos

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Podbrezová – Ružomberok 4:1 (3:0)

Góly: 12. a 29. Chrien, 44. Deml, 54. Chyla – 67. Lavrinčík

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Dunajská Streda – Košice 3:2 (1:2)

Góly: 10. Magda (vlastný), 80. Šafranko, 86. Ramadan – 7. Kakay, 20. Maraš

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica – Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 78. Hanes – 37. Kudlička, 53. Koštrna

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava (Niké liga, 14. kolo)
Na snímke vpravo hráč Spartaka Philip Azango a kapitán Dukly Róbert Polievka počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
Na snímke hráč Spartaka Timotej Kudlička sa teší z gólu počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
Na snímke vpravo hráč Spartaka Timotej Kudlička a hráč Dukly Martin Gjorgievski počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
Na snímke radosť hráčov Spartaka po strelení gólu počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
7 fotografií
Na snímke vľavo hráč Spartaka Philip Azango a hráč Dukly Michal Ďuriš počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.Na snímke brankár Dukly Lukáš Hroššo počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.Na snímke vľavo hráč Spartaka Luka Chorcheli a brankár Dukly Lukáš Hroššo počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.

Skalica – Žilina 2:4 (1:1)

Góly: 2. Abdullahi, 79. Daniel – 13. Narimanidze, 59. a 65. Faško, 87. Adang

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan – Trenčín 2:2 (1:1)

Góly: 12. Gajdoš, 84. Šporar – 3. Ansah, 88. Poom

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín (Niké liga, 14. kolo)
Na snímke futbalisti Slovana po remíze na domácom trávniku 2:2 s Trenčínom v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX
Na snímke reakcia Slovanistov zľava Rahim Ibrahim a Andraž Šporar v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX
Na snímke Andraž Šporar (Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
24 fotografií
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke hore Daiki Matsuoka (Slovan) a dole Eynel Soares (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke hore Daiki Matsuoka (Slovan) a dole Eynel Soares (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke tréner AS Trenčín Marek Daňovský v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Artur Gajdoš (Slovan) a Pablo González (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Pablo González (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Nino Marcelli (Slovan) a Nikola Jovanović (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Nini Marcelli (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Peter Pokorný (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke gólová radosť, zľava autor gólu Artur Gajdoš a jeho spoluhráč Andraž Šporar (obaja Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Artur Gajdoš (Slovan) vyrovnáva na 1:1 a prizerá sa Loic Bessilé (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke futbalisti Slovana po remíze na domácom trávniku 2:2 s Trenčínom v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól na 2:2, pozerajú sa zľava César Blackman a Tigran Barseghjan (všetci Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť Trenčanov po vyrovnaní na 2:2 v závere zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť, zľava autor gólu na 2:1 Andraž Šporar a spoluhráči Tigran Barseghjan, Peter Pokorný (všetci Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť Trenčanov, zľava strelec gólu na 2:2 Markus Poom a spoluhráči Fedor Kasana a Eynel Soares v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Lukáš Skovajsa (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól na 2:2, pozerajú sa zľava César Blackman a Tigran Barseghjan (všetci Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť Trenčanov po vyrovnaní na 2:2 v závere zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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