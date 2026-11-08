DAC uteká rivalom, vedie už s dvojciferným náskokom. Slovan dobehla aj Žilina

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda otočili domáci duel 14. kola Niké ligy a zvíťazili nad Košicami 3:2.
Dunajskostredčania tak využili zakopnutie Slovana Bratislava, ktorý iba remizoval doma s Trenčínom 2:2 a tabuľku vedú už s desaťbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom.
O víťazný gól DAC sa v 86. minúte postaral vydarenou strelou Ammar Ramadan, desiatym gólom v sezóne vedie tabuľku strelcov.
V súboji Slovana s Trenčínom na Tehelnom poli išli hostia do vedenia už v tretej minúte, keď Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu. O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, keď skóroval zvnútra šestnástky.
Po prestávke potrestal chybu brankára Trenčína po rohovom kope Andraž Šporar a „belasí“ už siahali na tri body, ale striedajúci Markus Poom stanovil konečný rezultát v 88. minúte, keď prízemnou strelou prekonal Takáča.
Deväť gólov má na konte Žilinčan Michal Faško, ten sa v 14. kole presadil dvakrát. Aj jeho zásluhou zvíťazili „šošoni“ na ihrisku Skalice 4:2. Žilina je tretia, má 28 bodov rovnako ako Slovan.
Podbrezová si doma poradila s Ružomberkom 4:1, dva góly Železiarov strelil Martin Chrien.
Štvrtá Trnava si po minulotýždňovej domácej prehre 1:2 s Komárnom napravila chuť, v Banskej Bystrici zvíťazila 2:1. Svoj ôsmy gól v sezóne dal Timotej Kudlička.
Komárno uspelo po druhý raz po sebe a po prvý raz v sezóne na domácom ihrisku, nad Michalovcami zvíťazilo 2:0.
Niké liga - 14. kolo
Komárno – Michalovce 2:0 (2:0)
Góly: 29. Masaryk, 38. Domonkos
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Podbrezová – Ružomberok 4:1 (3:0)
Góly: 12. a 29. Chrien, 44. Deml, 54. Chyla – 67. Lavrinčík
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Dunajská Streda – Košice 3:2 (1:2)
Góly: 10. Magda (vlastný), 80. Šafranko, 86. Ramadan – 7. Kakay, 20. Maraš
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Banská Bystrica – Trnava 1:2 (0:1)
Góly: 78. Hanes – 37. Kudlička, 53. Koštrna
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Skalica – Žilina 2:4 (1:1)
Góly: 2. Abdullahi, 79. Daniel – 13. Narimanidze, 59. a 65. Faško, 87. Adang
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Slovan – Trenčín 2:2 (1:1)
Góly: 12. Gajdoš, 84. Šporar – 3. Ansah, 88. Poom
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