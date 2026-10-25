Slovan zlyhal a stratil ďalšie body. Futbalisti DAC ukazujú, že útok na titul myslia vážne

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
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Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: TASR)
TASR|25. okt 2026 o 20:58
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Pozrite si sumár 12. kola Niké ligy.

Futbalisti Dunajskej Stredy využili remízy hlavných rivalov v boji o post lídra Niké ligy a na čele súťaže majú už sedembodový náskok. V sobotu nedali na domácej pôde šancu Ružomberku (5:0) a sú naďalej bez prehry.

Po víkende druhá Žilina remizovala v nedeľu v Košiciach 2:2 a tretia Trnava zase v sobotu v Skalici 1:1. Oba tímy strácajú sedem bodov, pričom odohrali o zápas viac.

Štvrtý Slovan zakopol doma s Banskou Bystricou (2:2) a má o bod menej.

Za DAC sa v domácom dueli presadili piati rôzni hráči, pričom lídri už po 33. minútach viedli 4:0.

Najlepší strelec súťaže Matej Trusa zaznamenal deviaty gól a druhý najproduktívnejší Sýrčan Ammar Ramadan má okrem ôsmich asistencií na konte aj rovnaký počet presných zásahov.

VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Ružomberok

Žilinčanom sa podarilo otočiť duel na východe, no v 62. minúte inkasovali z kopačky Filipa Lichého a i keď mali oba tímy v ďalšom priebehu ešte šance nakloniť skóre na svoju stranu, napokon si podelili body.

Košice sa naďalej držia v hornej šestke s tesným náskokom na siedme Michalovce a ôsmu Banskú Bystricu.

Spartak nenapravil domácu prehru 0:3 s najväčším rivalom a remizoval v Skalici. Hosťom nestačil ani premiérový gól Tijmena Wildeboera z úvodu zápasu, ešte do polčasu totiž vyrovnal z pokutového kopu Oliver Podhorín. Skalica nevyhrala od tretieho kola a patrí jej deviate miesto.

VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Trnava

Slovan mal zápas s Bystričanmi vo vlastných rukách, no striedajúci Adam Hanes šokoval Tehelné pole dvoma gólmi v úplnom závere. Najprv znížil v 88. minúte a v tretej nadstavenej vyrovnal.

Slovanisti striedajú v domácej súťaži výhry s remízami a sú štvrtí, majú však ešte zápas k dobru. Dukla natiahla sériu bez prehry na tri zápasy.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Banská Bystrica

Piata Podbrezová vyhrala v prvom zápase pod vedením dočasného trénera Borisa Godála na ihrisku Michaloviec 4:1.

Bolo to pre ňu prvé víťazstvo po dvoch prehrách, Godál predtým počas týždňa vystriedal Štefana Markulíka. Čiernohorský útočník Balsa Mrvaljevič sa na víťazstve hostí podieľal prvým hetrikom v slovenskej lige.

Michalovce získali z uplynulých troch duelov iba bod a na ich konte je naďalej 14 bodov.

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Posledné Komárno nevyužilo svoje šance proti Trenčínu a po bezgólovom výsledku naďalej čaká na výhru, na konte má sedem bodov za remízy. Trenčín má len o dva body viac a je desiaty.

Niké liga - 12. kolo

Michalovce - Podbrezová 1:4 (0:1)

Góly: 82. Lopez – 8. Chrien, 69., 76. a 87. Mrvaljevič

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava - Banská Bystrica 2:2 (0:0)

Góly: 53. Bajrič, 76. Barseghjan (z 11 m) - 88. a 90+3. Hanes

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Skalica - Spartak Trnava 1:1 (1:1)

Góly: 45.+5 Podhorin (11 m) - 5. Wildeboer

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MFK Skalica - FC Spartak Trnava (Niké liga, 12. kolo)
Na snímke zľava kapitán Skalice Oliver Podhorin, hráč Spartaka Marin Laušič a hráč Skalice Martin Černek počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
Na snímke radosť hráčov Skalice po strelení gólu počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
Na snímke vpravo kapitán Skalice Oliver Podhorin premieňa pokutový kop počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
Na snímke tréner Skalice Stanislav Macek počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
6 fotografií
Na snímke vľavo hráč Spartaka Lukáš Fabiš a kapitán Skalice Oliver Podhorin počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.Na snímke hráči Spartaka vľavo Luka Chorcheli a Tijmen Wildeboer sa tešia z gólu počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.

Dunajská Streda - Ružomberok 5:0 (4:0)

Góly: 5. Gagua, 15. Nemanič, 23. Trusa, 33. Ramadan, 70. Trontelj

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Komárno - Trenčín 0:0 (0:0)

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Košice - Žilina 2:2 (1:1)

Góly: 36. Maraš, 62. Lichý - 45+2. Faško (11 m), 52. Hranica

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
3
6
2
25:22
15
R
R
R
V
P
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Slovan zlyhal a stratil ďalšie body. Futbalisti DAC ukazujú, že útok na titul myslia vážne
    dnes 20:58
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