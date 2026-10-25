Slovan zlyhal a stratil ďalšie body. Futbalisti DAC ukazujú, že útok na titul myslia vážne

Futbalisti Dunajskej Stredy využili remízy hlavných rivalov v boji o post lídra Niké ligy a na čele súťaže majú už sedembodový náskok. V sobotu nedali na domácej pôde šancu Ružomberku (5:0) a sú naďalej bez prehry.
Po víkende druhá Žilina remizovala v nedeľu v Košiciach 2:2 a tretia Trnava zase v sobotu v Skalici 1:1. Oba tímy strácajú sedem bodov, pričom odohrali o zápas viac.
Štvrtý Slovan zakopol doma s Banskou Bystricou (2:2) a má o bod menej.
Za DAC sa v domácom dueli presadili piati rôzni hráči, pričom lídri už po 33. minútach viedli 4:0.
Najlepší strelec súťaže Matej Trusa zaznamenal deviaty gól a druhý najproduktívnejší Sýrčan Ammar Ramadan má okrem ôsmich asistencií na konte aj rovnaký počet presných zásahov.
VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Ružomberok
Žilinčanom sa podarilo otočiť duel na východe, no v 62. minúte inkasovali z kopačky Filipa Lichého a i keď mali oba tímy v ďalšom priebehu ešte šance nakloniť skóre na svoju stranu, napokon si podelili body.
Košice sa naďalej držia v hornej šestke s tesným náskokom na siedme Michalovce a ôsmu Banskú Bystricu.
Spartak nenapravil domácu prehru 0:3 s najväčším rivalom a remizoval v Skalici. Hosťom nestačil ani premiérový gól Tijmena Wildeboera z úvodu zápasu, ešte do polčasu totiž vyrovnal z pokutového kopu Oliver Podhorín. Skalica nevyhrala od tretieho kola a patrí jej deviate miesto.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Trnava
Slovan mal zápas s Bystričanmi vo vlastných rukách, no striedajúci Adam Hanes šokoval Tehelné pole dvoma gólmi v úplnom závere. Najprv znížil v 88. minúte a v tretej nadstavenej vyrovnal.
Slovanisti striedajú v domácej súťaži výhry s remízami a sú štvrtí, majú však ešte zápas k dobru. Dukla natiahla sériu bez prehry na tri zápasy.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Banská Bystrica
Piata Podbrezová vyhrala v prvom zápase pod vedením dočasného trénera Borisa Godála na ihrisku Michaloviec 4:1.
Bolo to pre ňu prvé víťazstvo po dvoch prehrách, Godál predtým počas týždňa vystriedal Štefana Markulíka. Čiernohorský útočník Balsa Mrvaljevič sa na víťazstve hostí podieľal prvým hetrikom v slovenskej lige.
Michalovce získali z uplynulých troch duelov iba bod a na ich konte je naďalej 14 bodov.
Posledné Komárno nevyužilo svoje šance proti Trenčínu a po bezgólovom výsledku naďalej čaká na výhru, na konte má sedem bodov za remízy. Trenčín má len o dva body viac a je desiaty.
Niké liga - 12. kolo
Michalovce - Podbrezová 1:4 (0:1)
Góly: 82. Lopez – 8. Chrien, 69., 76. a 87. Mrvaljevič
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Slovan Bratislava - Banská Bystrica 2:2 (0:0)
Góly: 53. Bajrič, 76. Barseghjan (z 11 m) - 88. a 90+3. Hanes
Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Skalica - Spartak Trnava 1:1 (1:1)
Góly: 45.+5 Podhorin (11 m) - 5. Wildeboer
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Dunajská Streda - Ružomberok 5:0 (4:0)
Góly: 5. Gagua, 15. Nemanič, 23. Trusa, 33. Ramadan, 70. Trontelj
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Komárno - Trenčín 0:0 (0:0)
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Košice - Žilina 2:2 (1:1)
Góly: 36. Maraš, 62. Lichý - 45+2. Faško (11 m), 52. Hranica
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