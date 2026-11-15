Najdrahší káder v dejinách. Šéf Slovana reaguje, prečo neprišli zvučné posily

Slovan Bratislava má najdrahší káder v dejinách slovenskej ligy. Jeho hodnota podľa serveru Transfermarkt presahuje 38 miliónov eur a dva postupy do hlavnej fázy Ligy majstrov za posledné tri roky priniesli klubu výrazné príjmy.
Slovan je zároveň v prestavbe a prišla kríza.
Dlhoročný slovenský líder stráca v Niké lige na vedúcu Dunajskú Stredu už desať bodov a čoraz naliehavejšie sa vynára otázka, prečo klub nedokázal premeniť svoje finančné možnosti na silnejšie mužstvo.
Športový riaditeľ Róbert Vittek v podcaste Na Tehelnom poli hovoril nielen o finančných možnostiach klubu, ale aj o tom, ako sa vyberajú posily, kto má posledné slovo pri prestupoch a prečo odmieta predstavu, že o všetkom rozhoduje jeden človek.
Fanúšikovia najčastejšie vyčítajú Slovanu, že po postupe do Ligy majstrov výraznejšie neposilnil. Klub zarobil približne dvadsať miliónov eur, no do kádra neinvestoval toľko, koľko mnohí očakávali.
V tejto sezóne minul na prestupy odhadom 2,2 milióna eur. Najdrahšími posilami boli krídelník Suleiman Camara (milión eur), stredopoliar Cristian Martínez (700-tisíc eur) a útočník Roman Čerepkai (odhadom 500-tisíc eur). Popovič a Kozlovský prišli ako voľní hráči. Krátko po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov pribudol už iba stopér Sahmkou Camara, a to na hosťovanie.
Milióny z Ligy majstrov nie sú voľné
„Slovan pracuje s rozpočtom a výnos z Ligy majstrov nemôže ísť z polovice na nákup hráčov. Je to ekonomicky neudržateľné z pohľadu drahých prestupov a dlhoročných zmlúv. Slovan nie je len A-mužstvo. Je tu mládež, zamestnanci a nákladný chod štadióna. Väčšina zarobených peňazí ide do rozpočtu," vysvetľoval Vittek.
Klub teda musí z príjmov pokrývať oveľa širšie fungovanie než iba náklady na hráčsky káder. Drahé prestupy a dlhoročné kontrakty by podľa Vitteka mohli vytvoriť finančný problém, ktorý by sa neprejavil okamžite, ale v ďalších rokoch.
Športový riaditeľ zároveň odmietol, že by vedenie pod tlakom aktuálnej krízy spochybňovalo doterajšiu prácu klubu.
„Zaráža ma, keď sa hovorí, že všetko robíme zle. Prečo sme potom dvakrát v Lige majstrov za tri roky? Čo by za to dala Legia Varšava či iné poľské kluby s dvakrát väčšími rozpočtami? Nerád by som dehonestoval prácu množstva ľudí za dva mesiace nezdarov.“
Argumentuje teda nielen aktuálnou ekonomickou realitou, ale aj tým, že dostať Slovan opakovane do hlavnej fázy Ligy majstrov nie je samozrejmosťou ani pre kluby s väčšími rozpočtami.
O prestupoch nerozhoduje jeden človek
Vittek sa vyjadril aj k otázke zodpovednosti za prestupovú politiku. Odmietol predstavu, že by príchody hráčov boli rozhodnutím jedného človeka.
„Tu nejde vôbec o Roba Vitteka ani o Ivana Kmotríka, ale o Slovan Bratislava,“ zdôraznil.
Proces sa podľa neho začína požiadavkami trénera. Ten určí profil futbalistu, ktorý by mal zapadnúť do jeho herného systému. Následne nastupuje skautingové oddelenie. Jeho pracovníci využívajú dáta, videá a špecializované platformy, aby vytvorili užší výber kandidátov.
Dôležitou súčasťou je aj sledovanie hráčov naživo. Skauti chodia na štadióny a klub sa snaží, aby vyhliadnutého futbalistu videlo viacero ľudí. Nechce sa spoliehať na názor jediného pozorovateľa.
Ak hráč spĺňa požadované kritériá, nasleduje ďalšia fáza. Vittek sa naňho ide pozrieť osobne. Vo finále si sadne s generálnym riaditeľom a trénerom, spoločne vyberú troch či štyroch kandidátov a určia poradie priorít. Až potom sa začína rokovanie o prestupe.
Konečné slovo však nemá športový riaditeľ. Záverečné schválenie patrí majiteľovi klubu Ivanovi Kmotríkovi staršiemu.
Takto Vittek opísal systém, v ktorom sa majú stretávať požiadavky trénera, práca skautov, názory športového a generálneho riaditeľa aj rozhodnutie majiteľa. Prestup teda nie je výsledkom jedného telefonátu ani individuálneho výberu.
Slovenský pas je výhoda, nie podmienka
Slovan sa podľa Vitteka pri výbere legionárov nepozerá na ich národnosť. Rozhodujúce sú kvalita a finančná dostupnosť. Ideálnou kombináciou by preňho bol kvalitný futbalista so slovenským pasom, no klub nemôže ignorovať realitu trhu.
„Pre mňa je najlepšie, ak má hráč slovenský pas a kvalitu. Musíme byť aj finančne dostupní. Oslovujeme najlepších slovenských hráčov v zahraničí, no nie každý má vôľu vrátiť sa. Ak sa to nedá, hľadáme v zahraničí podľa kvality, ako v prípadoch Martineza či Suleimana Camaru.“
Klub tak podľa športového riaditeľa najprv skúša získať domácich hráčov, ktorí už pôsobia v zahraničí. Ak návrat odmietnu alebo ich získanie nie je reálne, hľadá alternatívy na zahraničnom trhu.
Práve tu sa stretávajú športové ambície s finančnými možnosťami. Slovan chce kvalitu, no zároveň musí rešpektovať hranice rozpočtu.
Vedenie trénerovi nediktovalo
Vittek reagoval aj na pochybnosti okolo zostavy, ktorú Slovan postavil v zápase Ligy majstrov proti LASK-u Linz 0:4). Viacerí stabilní hráči vtedy zostali na lavičke a objavili sa otázky, či do rozhodnutia nezasahovalo vedenie.
Športový riaditeľ to odmietol.
„Pokiaľ budem ja v Slovane, nikomu zostavu diktovať nebudem a vedenie to nikdy neurobilo.“
Vysvetlil, že rozhodnutie vychádzalo z dát a zdravotného stavu hráčov po náročnom programe. Niektorým hrozili zranenia a technológie upozorňovali na vysokú záťaž.
Ako príklad uviedol Kenana Bajriča, ktorý bol podľa monitorovacích údajov v červených číslach. Potvrdiť sa to malo aj v nasledujúcom ligovom zápase s Trenčínom, v ktorom musel striedať.
Kauza Wimmer
Vittek obhajoval aj nasadenie Alexeja Maroša namiesto Tigrana Barseghyana. Podľa neho išlo o oprávnené rozhodnutia trénera, ktorý musí mať pri skladaní zostavy posledné slovo.
„Prioritou pre klub je každý najbližší zápas, či je to Liga majstrov, pohár alebo liga.“
Zároveň sa vyjadril ku kauze Wimmera, ktorý po zápase s LASK-om vyvolal pozornosť svojimi vyjadreniami. Podľa Vitteka sa situácia riešila okamžite v Linzi. Rakúsky obranca išiel osobne za trénerom a vysvetlil mu, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu.
„Je to inteligentný hráč. Takéto veci by si nedovolil, ale niečo tam zaznelo. Nie však v takejto forme.“
Wimmer podľa neho nebol suspendovaný. Mal problémy so slabinami a dostal dvojtýždňový pokoj. Klub nechce robiť závery iba na základe mediálnych článkov.
Ignatenko doplatil na prístup k tréningom
Vittek sa dotkol aj preradenia Danila Ignatenka do B-mužstva. Dôvodom podľa neho neboli iba športové okolnosti, ale predovšetkým prístup ukrajinského stredopoliara k tréningovému procesu.
„Danilo bol preradený do B-mužstva z dôvodu svojho prístupu k tréningom, kde dlhodobo neprejavoval potrebnú zarputilosť. Pokiaľ hráči nebudú pracovať tak, ako majú, budú ho nasledovať.“
Ignatenko bude zatiaľ v béčku iba trénovať. Zápasy hrať nebude, keďže B-mužstvo má podľa Vitteka slúžiť na rozvoj mladých futbalistov.
Športový riaditeľ tak vyslal jasný odkaz aj ostatným hráčom: postavenie v kádri nezaručuje nikomu výnimku z požadovanej pracovnej morálky.
Ideálny slovanista?
Vittek dostal aj otázku, ako si predstavuje ideálneho hráča Slovana. Jeho odpoveď nebola iba o futbalových kvalitách. Za dôležité považuje vzťah ku klubu, pokoru, ambície a schopnosť reprezentovať jeho meno aj v zahraničí.
V ideálnom prípade by podľa neho malo ísť o Bratislavčana a odchovanca, ktorý v Slovane vyrastá od malička. Klub však potrebuje aj hráčov, ktorí sa dokážu posunúť do zahraničia, urobiť tam Slovanu dobré meno a neskôr sa vrátiť so skúsenosťami.
„V prvom rade by mal mať veľkú pokoru voči klubu, fanúšikom aj mestu, ktoré reprezentuje. Mal by si uvedomovať, čo Slovan znamená a akú históriu má za sebou. Zároveň musí byť ambiciózny. Nemal by sa uspokojiť s tým, že sa dostane do Slovana. Mal by mať chuť posúvať sa ďalej, presadiť sa v zahraničí a reprezentovať klub aj za jeho hranicami,“ vysvetlil.
Vzorný príklad? Bajrič
Takýto futbalista by podľa neho nemal na Slovan zabudnúť ani po odchode. Práve návrat do klubu a odovzdávanie skúseností ďalšej generácii považuje za dôležitú súčasť ideálneho príbehu slovanistu.
Keď mal uviesť konkrétny príklad zo súčasného kádra, vybral Kenana Bajriča.
„Je to skúsený futbalista, ktorý má za sebou pôsobenie v zahraničí, je profesionálne založený, ale zároveň je to srdciar. Povedal by som, že je to slovanista, hoci nie je odchovancom klubu.“
Vittek priznal, že podobných hráčov je v súčasnosti málo. Možno podľa neho chýba celá generácia, ktorá by mala takéto nastavenie. Verí však, že postupne prichádza.