SFZ bol vraj obeťou podvodu, spor sa môže ťahať roky. Novela by bola bianko šekom pre Huliaka

Blíži sa koniec kalendárneho roka a ministerstvo cestovného ruchu a športu stále zadržiava financie pre Slovenský futbalový zväz. Predstavitelia SFZ informovali o svojom pohľade na vec na stretnutí s predstaviteľmi médií.
Prítomní boli prezident SFZ Ján Kováčik, prvý viceprezident Peter Kováč, generálna sekretárka Ivana Schneebergerová, právny zástupca zväzu Michal Tomaschek a vedúci legislatívno-právneho oddelenia Lukáš Pitek. Ministerstvo podľa nich zadržiava peniaze nezákonne.
Ján Kováčik tvrdí, že s Rudolfom Huliakom nikdy nemal žiadny osobný konflikt. „Pán minister ukázal, že je proti futbalu,“ poznamenal.
VIDEO: Ján Kováčik neplánuje vzdať sa funkcie
Minulý rok, keď Slovensko organizovalo majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov, sa minister športu nezúčastnil ani na jednom zápase.
„Je to najväčšie športové podujatie, aké Slovensko kedy môže zorganizovať, a stránka ministerstva o ňom takmer mlčala,“ dodal Kováčik.
Aké sú záväzky zväzu?
Ján Kováčik zopakoval čísla o finančnej situácii zväzu, o ktorých informoval už aj na konferencii SFZ.
SFZ má aktuálne záväzky 8 721 000 eur z obchodného styku. Kováčik prízvukoval, že ide o krátkodobé záväzky, o ktorých by sa ani nehovorilo, ak by ministerstvo nezadržiavalo 9,3 milióna eur. Ďalších 715-tisíc eur má dostať zväz od FIFA a 440-tisíc od UEFA.
Medzi dlhodobými záväzkami figurujú kontokorentný úver 2 milióny eur, ktorý zväz získal v roku 2019 a ktorý bol v roku 2024 predĺžený, výpomoc 1,5 milióna eur od UEFA, ktorá bude splatná v budúcom roku, a ďalšia finančná výpomoc od UEFA 1,83 milióna eur, z čoho 1 milión eur je splatný v roku 2028 a zvyšok v roku 2029.
„Ďalšie záväzky mnohí deklarujú ako záväzky SFZ, ale my ich tak nemôžeme vnímať. Ide o kaucie pre prvú a druhú ligu, čo je 650-tisíc eur, a úver vo výške 800 tisíc dolárov od FIFA pre AS Trenčín. Polovica z tejto sumy je splatná do konca tohto roka a druhá polovica do konca roka 2027,“ vysvetľoval Kováčik.
VIDEO: Ján Kováčik o ekonomickej situácii vo zväze
SFZ Marketing má záväzky z obchodného styku vo výške 1 038 000 eur. „Máme dostať finančné prostriedky od partnerov do konca roka a v januári splátky od takmer všetkých obchodných partnerov, plus veľkú splátku od spoločnosti STVR za vysielacie práva na úrovni 1,95 milióna eur,“ doplnil prezident zväzu.
Dlhodobé záväzky spoločnosti SFZ Marketing predstavujú 2,87 milióna eur, čo je úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky z roku 2018 na budovu, v ktorej zväz sídli. Tento úver je splatný v roku 2033. Aj SFZ Marketing má kontokorentný úver vo výške 500-tisíc eur. Je splatný na konci tohto roka, ale zväz žiada o jeho predĺženie.
Záväzky medzi SFZ a SFZ Marketing nie sú časovo ohraničené.
Kováčik je optimista
SFZ čelí veľkej kritike futbalovej verejnosti. Keď ide o postoj k futbalovému zväzu, dokážu sa dokonca spojiť aj fanúšikovia odvekých rivalov Slovana a Trnavy.
Kováčik však tvrdí, že je v jeho silách vyriešiť finančnú situáciu zväzu a tým vylepšiť imidž a dôveryhodnosť zväzu.
„Keby som o tom nebol presvedčený, nestál by som tu pred vami. Som presvedčený, že hneď ako sa dostaneme do štádia, že si budeme pravidelne a v rámci dohodnutých splátkových podmienok plniť svoje povinnosti, nebude téma na diskusiu o tom, či Slovenský futbalový zväz je alebo nie je dobrý partner,“ vyhlásil prezident zväzu.
Zdôraznil, že nikdy nerozmýšľal nad tým, aby sa vzdal funkcie kvôli tomu, že jeho osoba a kauza ručiteľských zmlúv na mobilné telefóny predstavujú reputačné riziko pre zväz.
„Chcem tieto veci dokončiť. Priestor z volebnej konferencie z 27. februára mi prináleží a chcem ho využiť na zodpovedné vyriešenie situácie,“ podčiarkol
„Na konci tohto roka budete vidieť záväzky ku koncu rokov 2025 a 2026 a o koľko sa ich podarilo znížiť. Som optimista, lebo poznám čísla a príjmy, ktoré dostaneme, a rozpočet budeme robiť veľmi zodpovedne. Budeme môcť minúť len toľko peňazí, koľko budeme mať k dispozícii,“ zdôraznil.
Zároveň nechcel pripustiť, že by ministerstvo nezaplatilo dotáciu zväzu do konca kalendárneho roka.
„Ďalšia otázka“
Vo verejnosti rezonuje aj téma, že si futbaloví reprezentanti musia sami platiť letenky, keď cestujú na reprezentačné akcie.
„Je tam aj podlžnosť voči reprezentantom, vopred sme o tom s nimi diskutovali. Reprezentanti si platia letenky, ale platia si ich roky-rokúce, ak si ich kúpia ešte pred nomináciou. My letenky pred nomináciou kupovať nemôžeme, až keď máme nomináciu od trénera,“ vysvetľoval.
Zároveň prezradil, že v národnom tíme je hráč, ktorý si celé roky kupuje letenky nehľadiac na to, v akom klube pôsobí, a nikdy si ich nenechal preplatiť.
Keď tréner Weiss na nedávnej odbornej konferencii v Dunajskej Strede dostal otázku, či mu mešká výplata, len sa usmial a odvetil: „Ďalšia otázka.“
Keď dostal Kováčik otázku, či má Weiss všetko vyplatené, odpovedal rovnako: „Ďalšia otázka.“
Bude to nadlho
Reputáciu zväzu najviac naštrbila kauza s mobilnými telefónmi. Práve na tú sa odvoláva aj Rudolf Huliak, keď zastavil dotácie pre SFZ.
Spoločnosti Asbis, Swan a Apex tvrdia, že Slovenskému futbalovému zväzu dodali tisíce iPhonov v hodnote viac než 20 miliónov eur.
Sprostredkovateľom v tomto obchode bola firma Best Press, ktorej konateľa Jána Šípoša medzičasom odsúdili za podvod. Best Press mal iPhony zabezpečiť pre SFZ.
Spočiatku za ne skutočne platil, no keď prestal, spoločnosti sa obrátili s pohľadávkou na futbalový zväz. Tvrdia totiž, že SFZ má ručiť za celú transakciu s telefónmi a operujú dohodami o ručení s podpisom Jána Kováčika.
SFZ reagoval, že si neobjednal iPhony, ale lacnejšie čínske mobilné telefóny Xiaomi od spoločnosti Swan, z ktorých približne 6-tisíc aj distribuoval do regiónov. Zväz tiež tvrdí, že ručenie, ktorým argumentujú dodávateľské firmy, neexistuje.
Právny zástupca zväzu Michal Tomaschek si myslí, že zväz bol obeťou podvodu.
„Nároky veriteľov uplatňované v médiách sú výsledkom obrovského podvodu spáchaného na SFZ. SFZ je poškodeným subjektom a aktívne sa bráni v trestných aj civilných konaniach.
Hlavnému kontrolórovi športu sme vysvetľovali, že ide o komplexnú situáciu, ktorú posúdiť nevie, lebo zákon o športe mu nedáva právomoc posudzovať skutkový a právny stav. Nesúhlasíme s tým, aby dovtedy, kým nebudú závery orgánov činných v trestnom konaní, boli zadržiavané peniaze určené pre trénerov, kluby a dodávateľov,“ uviedol Tomaschek.
V súvislosti s kauzou mobilných telefónov zväz inicioval stretnutie so zástupcami ministerstva financií a ministerstva hospodárstva.
„Na základe zistení máme informácie, že značná časť telefónov sa môže nachádzať v Ruskej federácii. Potrebujeme od veriteľov IMEI čísla, ktoré okrem jedného veriteľa ostatní odmietajú predložiť, pretože nechcú, aby sa táto skutočnosť preverovala,“ poznamenal Tomaschek.
V kauze ručení veritelia uplatnili nároky na Okresnom súde Banská Bystrica, ktorý vydal platobné rozkazy. Zväz podal odpory, rozkazy boli zrušené a konania prebiehajú na Mestskom súde Bratislava III.
„Odhadujem, že to budú náročné spory na päť a viac rokov. Nie je absolútne žiadny dôvod, aby po celú túto dobu ministerstvo zadržiavalo financovanie SFZ,“ vravel Tomaschek.
Nekoncepčná novela
Ministerstvo však situáciu chce riešiť novelou zákona o športe, ktorá by mu umožňovala obísť športové zväzy a posielať peniaze priamo klubom či trénerom.
Predstavitelia SFZ si však myslia, že novela v danej forme by iba prispela k ešte väčšiemu chaosu.
„Považujeme ju za absolútne nekoncepčnú. Hovorí o tom, že ak nestihneme odstrániť vytýkané nedostatky v lehote 30 dní, ministerstvo bude môcť použiť 9,3 milióna eur na plnenie úloh verejného záujmu v športe. Tento pojem je definovaný veľmi vágne. Novela nehovorí, že peniaze musia ostať vo futbale alebo že z nich musia vyplatiť dodávateľov. S istým zveličením sme povedali, že novela nevylučuje, aby pán Huliak v Očovej postavil štadión za 10 miliónov eur. Je to bianko šek pre Huliaka bez pravidiel,“ vysvetľoval Tomaschek.
Zväz by súhlasil s tým, aby ministerstvo z dotácií vyplatilo nateraz iba 85 %, ktoré by išli na presne určené účely, a zväz by ich okamžite posunul oprávneným subjektom.