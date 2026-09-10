Kováčik a Huliak si sadnú za jeden stôl. SFZ potvrdil rokovanie s ministerstvom

Logo Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
Logo Slovenského futbalového zväzu (SFZ) (Autor: TASR)
TASR|10. sep 2026 o 16:35
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Zväz prinesie na stretnutie aj právnych zástupcov.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) potvrdil účasť na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, ktoré sa uskutoční 23. septembra o 14:30 h v Bratislave. SFZ o tom informoval na svojom webe.

Rokovanie nadväzuje na pozvanie adresované ministrovi cestovného ruchu a športu Rudolfovi Huliakovi zo strany SFZ dňa 21. augusta.

Na toto pozvanie následne reagovalo ministerstvo návrhom termínu spoločného pracovného stretnutia. Na stretnutí sa zúčastnia členovia Výkonného výboru SFZ spolu s predstaviteľmi vedenia zväzu.

Súčasťou delegácie budú aj právni zástupcovia SFZ vzhľadom na okruh tém, ktoré majú byť predmetom rokovania.

„Slovenský futbalový zväz dlhodobo presadzuje otvorený, odborný a vecný dialóg so štátnymi inštitúciami.

Cieľom pripravovaného stretnutia je prerokovať aktuálne otázky týkajúce sa fungovania slovenského futbalu, legislatívneho prostredia, rozvoja športovej infraštruktúry, podpory mládeže a ďalších tém súvisiacich s činnosťou národného športového zväzu.

SFZ považuje osobné rokovanie za dôležitý krok smerom ku konštruktívnej komunikácii a hľadaniu riešení v prospech futbalových klubov, hráčov, trénerov, funkcionárov i celej futbalovej komunity na Slovensku.

Zväz verí, že stretnutie prispeje k otvorenej, vecnej a profesionálnej diskusii o témach, ktoré sú dôležité pre ďalší rozvoj slovenského futbalu,“ napísal SFZ v oficiálnom stanovisku.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu koncom júla dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Rezort opatrenie odôvodnil potrebou preveriť postup zväzu pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov.

Slovensko

    Logo Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
    Logo Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
    Kováčik a Huliak si sadnú za jeden stôl. SFZ potvrdil rokovanie s ministerstvom
    dnes 16:35
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