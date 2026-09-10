Kováčik a Huliak si sadnú za jeden stôl. SFZ potvrdil rokovanie s ministerstvom

Slovenský futbalový zväz (SFZ) potvrdil účasť na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, ktoré sa uskutoční 23. septembra o 14:30 h v Bratislave. SFZ o tom informoval na svojom webe.
Rokovanie nadväzuje na pozvanie adresované ministrovi cestovného ruchu a športu Rudolfovi Huliakovi zo strany SFZ dňa 21. augusta.
Na toto pozvanie následne reagovalo ministerstvo návrhom termínu spoločného pracovného stretnutia. Na stretnutí sa zúčastnia členovia Výkonného výboru SFZ spolu s predstaviteľmi vedenia zväzu.
Súčasťou delegácie budú aj právni zástupcovia SFZ vzhľadom na okruh tém, ktoré majú byť predmetom rokovania.
„Slovenský futbalový zväz dlhodobo presadzuje otvorený, odborný a vecný dialóg so štátnymi inštitúciami.
Cieľom pripravovaného stretnutia je prerokovať aktuálne otázky týkajúce sa fungovania slovenského futbalu, legislatívneho prostredia, rozvoja športovej infraštruktúry, podpory mládeže a ďalších tém súvisiacich s činnosťou národného športového zväzu.
SFZ považuje osobné rokovanie za dôležitý krok smerom ku konštruktívnej komunikácii a hľadaniu riešení v prospech futbalových klubov, hráčov, trénerov, funkcionárov i celej futbalovej komunity na Slovensku.
Zväz verí, že stretnutie prispeje k otvorenej, vecnej a profesionálnej diskusii o témach, ktoré sú dôležité pre ďalší rozvoj slovenského futbalu,“ napísal SFZ v oficiálnom stanovisku.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu koncom júla dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Rezort opatrenie odôvodnil potrebou preveriť postup zväzu pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov.