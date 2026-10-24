Najväčší šampionát v histórii FIFA ponúkne až 950 zápasov. Slováci začali desaťgólovým debaklom

V azerbajdžanskej metropole Baku sa v sobotu začali historicky prvé majstrovstvá sveta a futbalový festival hráčov do 15 rokov pod hlavičkou Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Podujatie, ktoré potrvá do piatka 30. októbra, je počtom účastníkov najväčším turnajom v dejinách FIFA.
Predstaví sa na ňom 189 národných výberov, organizátori naplánovali približne 950 zápasov a do Azerbajdžanu pricestovalo viac ako 3 000 hráčov, trénerov a ďalších členov výprav.
Na historicky najväčšom turnaji pod hlavičkou FIFA nechýba ani slovenská reprezentácia do 15 rokov. Mladí Slováci vstúpili do podujatia presvedčivým víťazstvom 10:0 nad Samoou.
V základnej M-skupine sú ich ďalšími súpermi Kolumbia, Thajsko, Dominikánska republika a Eswatini. V nedeľu nastúpia proti Thajsku a Eswatini, v pondelok ich čakajú súboje s Dominikánskou republikou a Kolumbiou.
Rozsah podujatia výrazne presahuje tradičné svetové šampionáty. Z 211 členských asociácií FIFA sa zapojilo 189, pričom až 78 z nich zažíva vôbec prvú účasť na turnaji svetového formátu pod hlavičkou federácie, bez ohľadu na vekovú kategóriu či pohlavie.
FIFA chce týmto projektom sprístupniť medzinárodnú konfrontáciu aj krajinám, ktorých mladí futbalisti majú len obmedzené možnosti pravidelne nastupovať proti zahraničným súperom. Dôraz sa preto nekladie iba na výsledky, ale aj na rozvoj talentov a získavanie skúseností.
Nezvyčajné pravidlá
Nový šampionát má nezvyčajné pravidlá. Na ihrisku s rozmermi 68 x 47 metrov nastupuje osem hráčov proti ôsmim, pričom každý zápas pozostáva z dvoch 20-minútových polčasov.
Striedania sú neobmedzené, autové vhadzovania nahrádza rozohrávanie lopty nohou a ofsajd sa posudzuje až za osobitne vyznačenou čiarou 14 metrov od bránkovej čiary.
Zmeny majú mladým futbalistom zabezpečiť častejší kontakt s loptou, viac herných situácií a väčší priestor na technický rozvoj.
Neobvyklý je aj súťažný systém. Každá reprezentácia odohrá najmenej deväť zápasov, pričom po úvodnej skupinovej fáze nikto nevypadne.
Výsledky prvých stretnutí určia zaradenie mužstiev do jednej zo šiestich výkonnostných úrovní označených písmenami A až F. V každej z nich vzíde víťaz, ale iba najúspešnejší tím elitnej A-kategórie získa oficiálny titul majstra sveta do 15 rokov.
Skupinové súboje sa hrajú od soboty do pondelka, po utorkovom dni voľna bude turnaj pokračovať vyraďovacou a záverečnou fázou od stredy do piatka.
Súčasne až 20 zápasov
Organizácia takéhoto podujatia predstavuje mimoriadnu logistickú výzvu. Väčšina stretnutí sa odohráva v novovybudovanom športovom komplexe Hovsan, kde môže súčasne prebiehať až 20 zápasov.
Jednotlivé ihriská zvládnu počas dňa až desať duelov. Slávnostný úvod a finálové stretnutia jednotlivých výkonnostných úrovní sú naplánované v hale Baku Crystal Hall.
Všetky reprezentácie sú ubytované v spoločnej športovej dedine, kde FIFA pripravila aj vzdelávacie aktivity a programy podporujúce vzájomné spoznávanie mladých hráčov.
Za vznikom nového projektu stojí aj šéf globálneho rozvoja futbalu FIFA Arsene Wenger. Bývalý dlhoročný tréner Arsenalu Londýn zdôrazňuje, že futbalový talent sa rodí na celom svete, ale príležitosti na jeho rozvoj nie sú rovnaké.
„Ak chceme rozvíjať futbal na celom svete, musíme tieto príležitosti vytvárať už na začiatku hráčskej cesty,“ vysvetlil Wenger.
FIFA plánuje v roku 2027 usporiadať obdobný turnaj pre dievčatá a od roku 2028 organizovať mládežnícke podujatia pravidelne pre obe pohlavia.