V poslednom zápase Ligy národov debutoval v slovenskej reprezentácii devätnásťročný Tobiáš Pališčák.
„Mal veľmi dobré veci aj slabšie veci. Ale na prvý štart v reprezentácii som s ním spokojný, lebo si aj veľa dovolil, ale ešte sa musí učiť. Treba ho vybrúsiť. To, čo sa naučiť nedá, už má, a tie veci, v ktorých má ešte nedostatky, sa dajú vylepšiť,“ hodnotil Pališčákov výkon tréner Vladimír Weiss.
Devätnásťročný hráč Plzne nastúpil na pravej strane obrany, ktorá po odchode Petra Pekaríka stále nie je celkom vyriešená. Priznal, že sa na tomto poste necítil úplne komfortne. V klube totiž hráva stopéra.
Rodák z Prešova sa tak zaradil medzi futbalistov, ktorí dostali prvú šancu v národnom tíme ešte ako tínedžeri.
Spolu s Pališčákom ich je v ére samostatnosti (po roku 1993) už devätnásť. Niektorí si zahrali v najlepších ligách sveta, ďalší na majstrovstvách sveta či Európy. Jeden skončil kariéru veľmi skoro, stal sa z neho veľký podnikateľ a pôsobí vo viacerých firmách.
Ďalší mohol zomrieť, pomohol mu aj hadí jed. Pracoval pre jeden z najväčších klubov na svete. Jednému z nich kúpil agent Porsche, ďalšiemu tlieskal Lionel Messi.
Ako sa vyvíjali ich kariéry? Čo dnes robia? Sportnet pripravil aj druhú časť seriálu.
Miroslav Karhan (dnes má 49 rokov)
(Za reprezentáciu odohral 107 zápasov, dal 14 gólov)
„Ako keby som prešiel zo Škody 120 do Mercedesu.“
Takto komentoval svoj odchod do Španielska, kde mal plniť úlohu defenzívneho univerzála.
V roku 1999 prestúpil Karhan z Trnavy do Betisu Sevilla za približne sedemdesiat miliónov slovenských korún. V prepočte je to dnes asi 2,3 milióna eur.
Spartak dodnes za žiadneho hráča neinkasoval viac.
V devätnástich mal reprezentačnú premiéru proti Izraelu. Karhan si spomína, ako mu v zápase rozbili obočie.
V reprezentácii pôsobil s prestávkami až sedemnásť rokov a stal sa ikonou. Pamätné sú jeho dva góly proti Nemecku v roku 2006, hoci išlo o prípravný zápas.
Keď mu pre zranenie ušli majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010, šlo mu do plaču.
V bundeslige ho viedli Jürgen Klopp aj Thomas Tuchel, ktorí sú dnes trénermi svetového formátu.
Karhan strelil v drese Betisu Sevilla gól na barcelonskom Camp Nou, zahral si za Besiktas Istanbul a bol kapitánom bundesligového VfL Wolfsburg.
V roku 2011 sa po dvanástich rokoch vrátil do Spartaka Trnava, kde pôsobil dva roky. Následne strávil ešte jednu sezónu v druholigovom Komárne, potom hrával na amatérskej úrovni.
Neskôr sa stal trénerom. Viedol Trnavu, Komárno aj Nové Mesto. Dnes pôsobí v Hlohovci.
Róbert Boženík (26)
(61/9)
Vo svojej prvej ligovej sezóne v Žiline sa stal s trinástimi gólmi druhým najlepším strelcom ligy. Vyhlásili ho za objav sezóny.
V januári 2020 prestúpil do slávneho Feyenoordu Rotterdam. Spomínala sa prestupová suma štyri až päť miliónov eur.
„Príchod Boženíka nám v ofenzíve dáva viac príležitostí. Je mladý, ale veľký talent, ktorý u nás dostane čas a priestor, aby sa mohol rozvíjať,“ vyhlásil podľa klubovej stránky Feyenoordu vtedajší technický riaditeľ Frank Arnesen.
V prvých štyroch zápasoch dal Boženík v holandskej lige dva víťazné góly a fanúšikov si ihneď získal. Bozkával klubový znak na drese.
V októbri 2020 si zlomil nohu, čo ho výrazne pribrzdilo. Za Feyenoord odohral celkovo 28 zápasov a dal štyri góly.
V ďalšej sezóne 2021/22 bol na hosťovaní vo Fortune Düsseldorf. Začal nádejne, vo svojom druhom zápase dal gól, ale opäť prišiel útlm.
Jeho angažmán v druhej bundeslige mu celkovo nevyšiel. V základnej zostave Düsseldorfu nastúpil iba trikrát, celkovo si pripísal iba 476 minút. Talentovaný útočník presedel takmer celý ročník na lavičke náhradníkov a dal iba dva góly.
Tri sezóny hral za Boavistu Porto s bilanciou 95 zápasov a 19 gólov. Portugalský klub zbankrotoval. Posledné sezóny hrá druhú anglickú ligu v drese Stoke City s bilanciou 38 zápasov a štyroch gólov.
Famózne vstúpil do reprezentácie. V roku 2019 dal vo svojich prvých ôsmich zápasoch až štyri góly. Zdalo sa, že Slovensko má hrotového útočníka, ktorého dlho hľadalo.
Boženík sa však skôr strelecky trápi. Tréneri mu napriek tomu veria a chvália jeho prístup.
Na majstrovstvách Európy v roku 2021 síce bol v kádri, ale do hry nezasiahol. Na ME bol náhradníkom.
Róbert Vittek (44)
(82/23)
„Keď ste v pohode, skórujete aj z kabíny. Mne to vtedy padlo do bránky tuším z každej strely,“ spomína Vittek na jar 2006. V sedemnástich zápasoch dal celkovo šestnásť gólov.
Bolo to jeho najlepšie obdobie v kariére. V slávnej bundeslige bol najlepším strelcom. V priebehu troch zápasov dal osem gólov. Dosiahol aj dva hetriky za sebou, čo sa predtým nikomu nepodarilo.
Žiadny slovenský futbalista nedal na majstrovstvách sveta viac gólov. Stačil mu na to jeden turnaj. Na šampionáte v Južnej Afrike v roku 2010 strelil štyri z piatich gólov Slovenska. Dva góly dal proti Talianom.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS vo futbale 2010
Po famóznom turnaji očakával veľký prestup, ale napokon zostal v Turecku. Aj preňho bola Afrika vrcholom.
„Mal som vtedy 28 rokov, čo bol výborný futbalový vek. Veril som, že nejaký dobrý klub by mohol prísť. A možno aj tie kluby boli, ale pre rôzne okolnosti sa to nezrealizovalo,“ vravel pre Sportnet. Aké okolnosti? Vittek to ďalej vysvetlil:
„Ak by som mal šikovnejšieho alebo priebojnejšieho manažéra, možno by som dopadol inak,“ dodal.
Agent Karol Csontó pred MS v Juhoafrickej republike svojim hráčom sľúbil, že im kúpi auto podľa ich výberu. Podmienkou bolo, aby strelili štyri góly. Vittek to splnil.
„Desať minút po zápase s Holandskom mi prišla od Vitteka esemeska: ‚Červené Porsche Cayenne.‘ Stálo 170-tisíc eur a daroval som ho s radosťou,“ priznal Csontó v rozhovore pre magazín HN Online.
V ďalších rokoch Vitteka prenasledovali zranenia. V roku 2019 ukončil kariéru v Slovane majstrovským titulom.
Vyštudoval športový manažment pod záštitou UEFA. Program sa volá Kariéra po kariére. V Slovane dnes pôsobí ako športový riaditeľ.
Ondrej Duda (31)
(99/17)
V reprezentácii debutoval v devätnástich. Odchovanec Sniny počúval, že je veľký talent a hráč európskeho formátu.
V roku 2016 strelil historicky prvý gól Slovenska na majstrovstvách Európy, presadil sa proti Walesu. O pár dní neskôr prestúpil z Legie do Herthy Berlín za takmer päť miliónov eur.
V jednom období bol najlepším strelcom jednej z najlepších líg sveta. Kariéra Slováka je ako na hojdačke. Strieda hviezdne momenty s poklesom formy. Pribrzdili ho aj zranenia.
„To, že Duda je gólový hráč a obrovský talent slovenského futbalu, som tvrdil stále. Treba s ním veľmi citlivo narábať,“ vravel bývalý tréner reprezentácie Ján Kozák ešte v roku 2014.
Dudu vytiahol v sedemnástich z dorastu do prvého tímu Košíc. Už ako tínedžer patril medzi najväčšie hviezdy poľskej ligy. S Legiou Varšava získal v roku 2014 titul.
Sezóna 2018/2019 bola jeho najlepšia v kariére. Slovenský stredopoliar skóroval ešte v drese Herthy celkovo jedenásťkrát a pridal šesť asistencií.
Prežíva solídnu kariéru. Zahral si v troch najlepších ligách sveta, v drese Norwich City si vyskúšal aj anglickú ligu.
V roku 2020 prestúpil do Kolína za približne osem miliónov eur a strávil tam necelé tri sezóny. V talianskej lige si urobil dobré meno vo Verone, kde patril medzi opory. Posledné dva ročníky pôsobí v Saudskej Arábii. Zahral si na troch majstrovstvách Európy (2016, 2021, 2024).
Lukáš Pauschek (33)
(6/0)
Pred dvanástimi rokmi bol na ihrisku pri tom, keď Slovan vyradil v Európskej lige slávny AS Rím. Mal vtedy iba osemnásť rokov. Bolo to počas prvej éry trénera Weissa v Slovane.
Následne si Pauschek vyskúšal skupinovú fázu Európskej ligy, kde čelil aj bohatému Parížu Saint-Germain.
V lete 2013 prestúpil do Sparty Praha za približne 500-tisíc eur a podpísal štvorročnú zmluvu.
Šancu dostal iba v predkole Európskej ligy a v Českom pohári, v lige sa nepresadil. V januári 2014 odišiel na hosťovanie do Bohemians, kde strávil dva roky a pripísal si 56 ligových zápasov.
Začiatkom roka 2016 prestúpil do FK Mladá Boleslav, s ktorým získal národný pohár. Viac ako dve sezóny patril medzi klubové opory, ale na jar 2019 prišiel zlom.
Odvtedy neodohral jediný zápas. Pre Boleslav sa stal nechceným hráčom a ťažko to znášal.
„To, čo sa odohralo, bolo najhoršie obdobie v mojom živote. Nechcem sa už k tomu vracať, je to už za mnou. Svojím spôsobom to poznačilo mňa i moju rodinu,“ priznal Pauschek.
Od roku 2019 bol opäť hráčom Slovana, s ktorým získal dokopy až osem titulov. Posledné dve sezóny pôsobí v Michalovciach.
Martin Škrtel (41)
(104/6)
V reprezentácii debutoval v devätnástich. V roku 2008 prestúpil zo Zenitu Petrohrad do Liverpoolu za približne desať miliónov eur.
Patril medzi hrdinov, ktorí na MS 2010 v Juhoafrickej republike postúpili do osemfinále.
Pamätný je jeho zákrok proti Taliansku, keď loptu vykopával z bránkovej čiary.
„Je nepredajný. Vedenie Liverpoolu by ho nepustilo pod cenu 20 miliónov eur,“ tvrdil vtedy jeho agent Karol Csontó.
V slávnom Liverpoole pôsobil až do roku 2016. Vyhral Ligový pohár a zahral si semifinále Ligy majstrov.
V reprezentácii sa stal šéfom aj mimo ihriska. „Všetci sme ho nasledovali,“ tvrdil ďalší stopér Ján Ďurica. Spoluhráči si ho v roku 2011 zvolili za nového kapitána, keď vo funkcii vymenil tichšieho Mareka Hamšíka.
A v tejto funkcii zostal Škrtel až do roku 2019, čo je národný rekord. Neskôr pôsobil v Turecku (Fenerbahce a Basaksehir Istanbul, kde získal titul). V lete 2023 ukončil kariéru v Trnave.
Dnes pôsobí v Trnave ako športový riaditeľ a v televízii ako expert.
VIDEO: Góly Škrtela v drese Liverpoolu
Adam Zreľák (32)
(9/3)
Hráva na krídle aj na hrote útoku. Je rýchly a húževnatý. V reprezentácii debutoval v devätnástich. Bývalý kapitán tímu do 21 rokov patril medzi najväčšie talenty svojej generácie, viackrát ho však pribrzdili vážne zranenia.
Vyrastal v Ružomberku, rok pôsobil aj v Slovane. V lete 2017 prestúpil z Jablonca do Norimbergu za približne milión eur. Vyskúšal si bundesligu.
V tom čase exceloval za výber do 21 rokov, kde dal až štrnásť gólov. Od leta 2020 pôsobí v poľskej lige s bilanciou 118 zápasov a 27 gólov. Štyri sezóny odohral za Wartu Poznaň, posledné tri za GKS Katowice.
Branislav Niňaj (32)
(3/0)
V Slovane bol od šestnástich rokov, už ako tínedžer nastupoval stabilne za áčko. V jeho drese dvakrát vyhral titul.
V devätnástich debutoval v reprezentácii. V roku 2015 prestúpil do Beverenu. Hrával pravidelne belgickú i holandskú ligu.
V roku 2017 si zahral na ME do 21 rokov, kde vytvoril stopérsku dvojicu s Milanom Škriniarom. Od roku 2021 pôsobil v rumunskom Sepsi, nasledovali Podbrezová a Skalica. Dnes je hráčom Petržalky v druhej lige.