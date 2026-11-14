Po slovensky hľadá slová ťažko, na ihrisku nie. Reis zvládol premiéru v reprezentácii

Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Fotogaléria (20)
Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach. (Autor: TASR)
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TASR|14. nov 2026 o 07:22
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Rodák z Holandska hľadá v slovenčine slová ťažšie, a tak o premiére v reprezentačnom drese rozprával po anglicky.

Prvý zápas v reprezentácii a hneď s puncom výnimočnosti. Slovenský futbalista Ľudovít Reis absolvoval vydarený debut v najcennejšom drese, po ktorom sa mohol tešiť z postupu tímu do B-divízie Ligy národov.

Po piatkovej remíze s Faerskými ostrovmi 2:2 hovoril o príjemných pocitoch.

Mal na ne niekoľko dôvodov. Prvým bol samotný debut v reprezentačnom drese. Syn slovenských rodičov sa narodil a vyrastal v Holandsku, jeho futbalová kariéra sa už niekoľko rokov odvíja v Nemecku.

Pri neúčasti zraneného Stanislava Lobotku sa Reis ukázal ako zaujímavá alternatíva do stredu poľa, kde doplnil Ondreja Dudu a Alberta Rusnáka.

Tréner Vladimír Weiss st. ho nechal na trávniku do 84. minúty, takže reprezentačnú premiéru si užil do sýtosti. Úspešnú premiéru podčiarkol fakt, že konečná remíza stačila Slovákom na postup do B-divízie.

Čerešničkou by bolo víťazstvo pred 11-tisícovou kulisou v Košickej futbalovej aréne.

„Je to príjemný pocit. Dosiahli sme výsledok, vďaka ktorému sa posunieme do lepšej skupiny a to je vždy fajn. Myslím si, že do zápasu sme vstúpili dobre, no potom prišla penalta. Neviem, či to naozaj bolo na pokutový kop, ale rešpektujem rozhodnutie rozhodcu. Nakoniec sme vyrovnali na 2:2 a postúpili. To je podľa mňa najdôležitejšie,“ povedal Reis angličtinou, keďže v slovenčine ťažšie hľadá správne slová.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Jákup Andreansen a Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Dávid Hancko (Slovensko) a Geza David Túri (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
20 fotografií
Na snímke sprava Ondrej Duda (Slovensko) a Petur Knudsen (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner reprezentácie Faerské ostrovy Eydun Klakstein počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weis st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a druhý zľava strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a vpravo strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia na tribúne počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke druhý zľava Lukáš Haraslín (Slovensko) v okľúčení hráčov Faerských ostrovov v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke vľavo slovenský brankár Dominik Greif inkasuje prvý gól z penalty počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšíkovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Geza Dávid Turi (Faerské ostrovy) a vpravo Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Nino Marcelli (Slovensko) a Andrias Edmundsson (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Matúš Bero, Ondrej Duda a Milan Škriniar (všetci Slovensko) tlieskajú po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Ondrej Duda, Róbert Boženík a Ivan Mesík (všetci Slovensko) po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.

Premiéru v reprezentačnom drese považuje za jeden z míľnikov kariéry. „Som za to naozaj šťastný. Je to moment, na ktorý som hrdý nielen ja, ale celý moja rodina. Je to úžasný pocit byť tu s touto partiou. Teším sa na to, čo príde ďalej,“ uviedol 26-ročný stredopoliar Werderu Brémy.

VIDEO: Gól Erika Prekopa

Debutantovi, ale aj premiérovému reprezentačnému strelcovi Erikovi Prekopovi sa pokladník tímu Lukáša Haraslín hotoval vystaviť účet. Na postupovom výsledku mal aj on svoj podiel, v 74. minúte vyrovnal na 2:2.

„Chceli sme zvíťaziť, no krajina ako Slovensko sa musí tešiť už len zo samotného postupu do B-divízie. Sme úžasná partia, akú zažijete raz, možno dvakrát,“ povedal Haraslín.

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Slovenskí reprezentanti potvrdili remízou s Faerskými ostrovmi pozitívnu bilanciu v Košickej futbalovej aréne. V nej doteraz ani raz neprehrali, v piatich zápasoch dosiahli bilanciu tri víťazstvá a dve remízy.

„Neprehrali sme, no chceli sme zvíťaziť. Treba brať aj postup. Odľahlo mi, keď som strelil gól na 2:2, no potom mali hostia ďalšie nepríjemné sitáucie. Postúpili sme a to je základ,“ pripomenul Haraslín.

Slováci uzavrú svoje účinkovanie v C-skupine Ligy národov v pondelok 16. novembra v Kazachstane. O prvé miesto už nemôžu prísť a tak tréner Weiss avizoval viaceré zmeny v zostave s voľnom pre niekoľkých stabilných hráčov reprezentácie.

Liga národov - tabuľka 3. skupiny C-divízie

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    Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
    Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
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