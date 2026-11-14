Po slovensky hľadá slová ťažko, na ihrisku nie. Reis zvládol premiéru v reprezentácii

Prvý zápas v reprezentácii a hneď s puncom výnimočnosti. Slovenský futbalista Ľudovít Reis absolvoval vydarený debut v najcennejšom drese, po ktorom sa mohol tešiť z postupu tímu do B-divízie Ligy národov.
Po piatkovej remíze s Faerskými ostrovmi 2:2 hovoril o príjemných pocitoch.
Mal na ne niekoľko dôvodov. Prvým bol samotný debut v reprezentačnom drese. Syn slovenských rodičov sa narodil a vyrastal v Holandsku, jeho futbalová kariéra sa už niekoľko rokov odvíja v Nemecku.
Pri neúčasti zraneného Stanislava Lobotku sa Reis ukázal ako zaujímavá alternatíva do stredu poľa, kde doplnil Ondreja Dudu a Alberta Rusnáka.
Tréner Vladimír Weiss st. ho nechal na trávniku do 84. minúty, takže reprezentačnú premiéru si užil do sýtosti. Úspešnú premiéru podčiarkol fakt, že konečná remíza stačila Slovákom na postup do B-divízie.
Čerešničkou by bolo víťazstvo pred 11-tisícovou kulisou v Košickej futbalovej aréne.
„Je to príjemný pocit. Dosiahli sme výsledok, vďaka ktorému sa posunieme do lepšej skupiny a to je vždy fajn. Myslím si, že do zápasu sme vstúpili dobre, no potom prišla penalta. Neviem, či to naozaj bolo na pokutový kop, ale rešpektujem rozhodnutie rozhodcu. Nakoniec sme vyrovnali na 2:2 a postúpili. To je podľa mňa najdôležitejšie,“ povedal Reis angličtinou, keďže v slovenčine ťažšie hľadá správne slová.
Premiéru v reprezentačnom drese považuje za jeden z míľnikov kariéry. „Som za to naozaj šťastný. Je to moment, na ktorý som hrdý nielen ja, ale celý moja rodina. Je to úžasný pocit byť tu s touto partiou. Teším sa na to, čo príde ďalej,“ uviedol 26-ročný stredopoliar Werderu Brémy.
VIDEO: Gól Erika Prekopa
Debutantovi, ale aj premiérovému reprezentačnému strelcovi Erikovi Prekopovi sa pokladník tímu Lukáša Haraslín hotoval vystaviť účet. Na postupovom výsledku mal aj on svoj podiel, v 74. minúte vyrovnal na 2:2.
„Chceli sme zvíťaziť, no krajina ako Slovensko sa musí tešiť už len zo samotného postupu do B-divízie. Sme úžasná partia, akú zažijete raz, možno dvakrát,“ povedal Haraslín.
Slovenskí reprezentanti potvrdili remízou s Faerskými ostrovmi pozitívnu bilanciu v Košickej futbalovej aréne. V nej doteraz ani raz neprehrali, v piatich zápasoch dosiahli bilanciu tri víťazstvá a dve remízy.
„Neprehrali sme, no chceli sme zvíťaziť. Treba brať aj postup. Odľahlo mi, keď som strelil gól na 2:2, no potom mali hostia ďalšie nepríjemné sitáucie. Postúpili sme a to je základ,“ pripomenul Haraslín.
Slováci uzavrú svoje účinkovanie v C-skupine Ligy národov v pondelok 16. novembra v Kazachstane. O prvé miesto už nemôžu prísť a tak tréner Weiss avizoval viaceré zmeny v zostave s voľnom pre niekoľkých stabilných hráčov reprezentácie.