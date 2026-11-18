Slovenská futbalová reprezentácia si v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pohoršila o dve miesta.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. po remízach v novembrovom asociačnom termíne v Lige národov proti Faerským ostrovom (2:2) a v Kazachstane (2:2) klesli zo 45. na 47. priečku.
Na čele zostali svetoví a európski šampióni Španieli pred zdolaným finalistom MS 2026 Argentínou.
Najviac si v top 10 polepšili Maročania, ktorí poskočili zo siedmej na piatu pozíciu. Pokles zaznamenali Portugalsko (6.) a Brazília (7.).
Z elitnej desiatky reprezentačných tímov vypadlo Mexiko, ktoré kleslo na 13. miesto, na 10. priečku sa dostala Kolumbia.
K návratu do prvej desiatky sa priblížili Nemci, mužstvo trénera Jürgena Kloppa poskočilo o dve pozície a je jedenáste.
Aktuálny rebríček FIFA
/k 18. novembru 2026/
Poradie
Krajina
Body
1. (1.)
Španielsko
2004,48
2. (2.)
Argentína
1966,13
3. (3.)
Francúzsko
1950,82
4. (4.)
Anglicko
1938,90
5. (7.)
Maroko
1809,37
6. (5.)
Portugalsko
1801,28
7. (6.)
Brazília
1800,91
8. (8.)
Belgicko
1790,37
9. (9.)
Holandsko
1774,06
10. (11.)
Kolumbia
1735,90
47. (45.)
Slovensko
1469,00