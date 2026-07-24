Každý klub má vlastný štadión, ale len jeden chce v Niké lige získať titul (preview)

Bude ligová dominancia ŠK Slovan Bratislava pokračovať?
Otrepaná otázka, ktorú si kladieme každý rok v júli a decembri. V časoch, keď sú rivali tímu z hlavného mesta bodovo najbližšie.
Slovan počas víkendu vstúpi do novej sezóny Niké ligy s cieľom získať deviaty titul v rade. „Primárnym cieľom je obhajoba majstrovského titulu,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
Jeho klub je jasným favoritom na zisk titulu, ale sezónu začína s novým trénerom – Yayom Tourém, ktorého preverí navrátilec do ligy z Banskej Bystrice.
„Nechcem, aby sme sa bránili hlboko. Chcem tím, ktorý hrá ofenzívne, kontroluje hru, je agresívny a poskytuje fanúšikom to, čo chcú vidieť," opisuje svoj štýl futbalu legendárny stredopoliar a súčasný kouč belasých.
Jediný klub s cieľom získať titul
Slovan zostáva tímom, ktorý má na sebe terč. Ohromná kvalita v kádri v porovnaní s konkurenciou, mohutná finančná sila a skúsenosti s európskym futbalom, ktoré poháňajú značku ŠK Slovan Bratislava.
No pred začiatkom novej sezóny je opäť jediným klubom na Slovensku, ktorý jasne vyhlásil – chceme titul.
A čo jeho rivali? „Na to, že máme druhý najvyšší rozpočet, musíme získať minimálne druhé miesto," zaznelo pred začiatkom nového ročníka z úst výkonného riaditeľa Dunajskej Stredy Jana Van Daeleho.
Vlani DAC zaostal v konečnej tabuľke o desať bodov za Slovanom. Rivalovi podľahol dvakrát v nadstavbe, v ktorej zakopol aj s Michalovcami či Trnavou.
Za posledné roky sa vzájomné strety Slovana s DAC ukázali často ako kľúčové. „Veríme, že výsledky budú lepšie než vlani,“ dodal Van Daele.
Žilina chce Európu, Trnava potrebuje čas
A čo ďalší prenasledovatelia Žilina a Trnava?
„Máme kvalitu na to, aby sme bojovali o popredné priečky," vraví športový manažér MŠK Karol Belaník a pokračuje: „Chceme hrať európsku súťaž, to je prvoradé a potom sa ukáže, čo sa udeje."
Víťazi Slovenského pohára 2026 však zakopli v predkolách Európskej ligy na prvej prekážke, ktorou bol chorvátsky Hajduk Split, a tak bojujú "už len" o Konferenčnú ligu.
Predsezónna tlačová konferencia Spartaka Trnava sa zasa niesla v skromnejšej atmosfére. Niet divu, keď podľa špecializovaného portálu Transfermarkt poskladali najlacnejšiu súpisku za posledných desať rokov (6,8 milióna eur).
Naposledy mala hodnotu menej než sedem miliónov eur v sezóne 2016/2017 (5,8 milióna eur).
„Možno niečo bude trvať kratšie, niečo dlhšie, ale dajte hráčom čas, aby ukázali, čo v nich je," prosil novinárov a fanúsikov športový manažér Spartaka Martin Škrtel.
„V pohárovej Európe aj domácom pohári sa chceme dostať čo najďalej, v Niké lige skončiť čo najvyššie,“ doplnil nejasne.
Sebavedomý Trenčín a matematika v Košiciach
Najčastejšou odpoveďou slovenských klubov na otázky ohľadom predsezónnych cieľov bola veta – „Chceme sa pobiť o najlepšiu šestku."
Zaznela z úst predstaviteľov klubov v Michalovciach, Podbrezovej, Košiciach či dokonca Trenčíne, ktorý bol naposledy súčasťou skupiny o titul v roku 2021.
„Naším cieľom je vrátiť sa späť do európskych súťaží. Nebude to jednoduché, ale mužstvo je veľmi dobre pripravené po fyzickej stránke a zároveň je mentálne zrelšie,“ uviedol tréner Ricardo Moniz. „Prišiel čas, keď sa chceme pobiť o prvú šestku a byť v nej,“ doplnil obranca Lukáš Skovajsa.
Dostať sa do pohárovej Európy je snom aj futbalistov z Podbrezovej, zatiaľ čo tímy z východu Slovenska začali presnejšie kalkulovať.
„Vyšlo nám to na 32 bodov (po základnej čast, pozn. red.)," vraví tréner Košíc Peter Černák a pokračuje: „Verím, že to vieme uhrať a bude to na hornú šestku stačiť."
„Urobíme všetko pre to, aby sme hrali dobrý futbal, pritiahli ľudí na tribúny a aby sme sa pobili o tú prvú šestku,“ priznal tréner Michaloviec Anton Šoltis.
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
| MONACObet liga | 1
Ružomberok má problémy s gólmi
Košice mali počas jari vlaňajšej sezóny najlepšiu formu zo všetkých tímov v Niké lige. Aj so záverom jesene ťahali šestnásťzápasovú šnúru bez prehry v lige i pohári, vďaka čomu sa umiestnili na konečnom siedmom mieste, respektíve najlepšie v skupine o udržanie.
Michalovský tím ešte zháňa posily, najmä do ofenzívy. Najnovšou akvizíciou by mal byť 21-ročný odchovanec Liverpoolu Tommy Pilling.
„Ak sa niekto prebojuje na lavičku Liverpoolu, nemôže to byť zlý futbalista,“ myslí si generálny manažér Michaloviec Ivan Gondor.
Ružomberok zakončil prípravu sústredením v Rakúsku, odkiaľ si priviezol mizernú bilanciu. Tri zápasy, tri prehry a celkové skóre 0:8.
„Potrebujeme oživiť niekoho, kto bude dávať góly. Alebo niekoho priviezť," priznal športový riaditeľ MFK Tomáš Hübschman.
„V príprave sme nedali veľa gólov, no vytvárali sme si množstvo gólových príležitostí. Problém je, že ich nevieme premeniť, verím, že sa to zmení," dopnil tréner tímu Jaroslav Köstl. Za posledné dva ligové ročníky obsadil Ružomberok vždy 10. miesto, ktorým sa zachránil o chlp.
„Verím, že už nebudú také problémy ako v predchádzajúcich rokoch. Verím, že sa môžeme odpichnúť niekde vyššie,“ želá si tréner.
Nováčik reštartuje kariéry
Z pohľadu infraštruktúry sa najvyššia slovenská súťaž raduje. Po problémoch Komárna s jeho novým štadiónom bude hrať všetkých 12 tímov túto sezónu na svojich domácich ihriskách.
Komárňania si tento rok želajú menej starostí so záchranarskými prácami, rovnako ako Skalica. „Bol by som veľmi rád, aby bola táto sezóna z nášho pohľadu čo najpokojnejšia. Chceme získať čo najviac bodov už počas jesennej časti a zachytiť úvod súťaže,“ povedal tréner Skaličanov Roman Hudec
Nováčik z Banskej Bystrice ohlásil osem nových posíl, medzi ktorými figuruje dvojica odchovancov. Útočníci Michal Ďuriš a Róbert Polievka.
„Nemali štatisticky skvelú uplynulú sezónu z hľadiska počtu zápasov alebo boli limitovaní zraneniami, preto potrebujú reštart a my takých hráčov vyhľadávame," priznal športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores. Aj s menami ako brankár Lukáš Hroššo či krajný obranca Kristián Vallo tento tím púta pozornosť.
Banskobystričanov čaká na úvod to najťažšie. Postupne ich v novom ligovom ročníku vyzvú Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Spartak Trnava a Žilina. „Nič lepšie sa nám nemohlo stať. Tieto duely nám ukážu, kde sme a kde máme rezervy," doplnil Mores.
„Jednoznačne je náš cieľ záchrana, aj keď sme suverénne vyhrali druhú ligu. Mám inteligentných hráčov, takže sa pripravíme zodpovedne a pôjdeme na plný plyn. Verím, že to dobre dopadne," zhodnotil svoj tím tréner Juraj Jarábek.
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