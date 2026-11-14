Prekop si v Košiciach splnil sen. Gól venoval kamarátovi do nemocnice

Slovenský futbalový útočník Erik Prekop si gólom do siete Faerských ostrovov splnil jeden zo snov. V piatkovom zápase C-divízie Ligy národov poslal slovenský tím do vedenia 1:0, keď zužitkoval center Dávida Hancka.
Po konečnej remíze 2:2 ho mrzelo, že Slováci nepotešili fanúšikov v Košickej futbalovej aréne víťazstvom, no zároveň sa tešil z výsledku, ktorý znamenal postup do kvalitatívne silnejšej B-divízie.
Pre 29-ročného Prekopa to bol štvrtý zápas v najcennejšom drese. Tréner Vladimír Weiss st. ho zaradil na pravé krídlo ofenzívnej formácie.
„Spočiatku to bolo opatrnejšie, bol som trochu nervózny. Bol to pre mňa prvý reprezentačný zápas v základnej zostave, navyše na neobvyklej pozícii. Pre mňa je dôležitá podpora trénera, za ktorú mu ďakujem. Aspoň takto som mu ju mohol splatiť. Som veľmi rád, že som mohol nastúpiť za národné mužstvo a pomôcť mu k postupu,“ poznamenal Prekop.
Jeho gólový moment prišiel v 17. minúte po tom, čo si nabehol na center Hancka z ľavej strany a pohotovo otvoril skóre. Prekopovmu gólu tlieskalo vyše 11-tisíc divákov.
VIDEO: Gól Erika Prekopa
„Ešte pred niekoľkými rokmi by som o tom ani nesníval. Dnes sa mi tým splnil jeden zo snov,“ priznal útočník Górniku Zabrze. Svoj premiérový presný zásah v reprezentačnom drese venoval svojmu dobrému kamarátovi.
„Tesne pred zápasom som sa dozvedel, že je v nemocnici v ťažkom stave, no prebral sa z umelého spánku. Ten gól bol aj pre neho,“ prezradil Prekop.
Slováci síce viedli 1:0, no ešte do prestávky náskok stratili a reprezentanti Faerských ostrovov z penalty vyrovnali na 1:1. Krátko po zmene strán sa dokonca ujali vedenia 2:1, no gól Lukáša Haraslína znamenal konečnú deľbu bodov.
Pre hostí to bola piata remíza v piatom zápase. Tá napokon Slovákom stačila k istote prvenstva v 3. skupine C-divízie a postupu do „béčka.“
VIDEO: Tréner Weiss
„Ukázali sme našu silu a mentalitu, keď sme to za stavu 1:2 nezabalili a dotiahli to do postupového výsledku. Chutí to dobre, ale má to aj určitú pachuť, pretože sa nám to pred domácou kulisou nepodarilo doviesť duel do víťazného konca. Ak by sme to na konci zlomili gólom na 3:2, bolo by to rozprávkové. Musíme byť pokorní a berieme postup tak, ako je,“ konštatoval Prekop ktorý bol rád aj z atmosféry, ktorú v chladnom počasí vytvorili diváci v KFA: „Fantastická kulisa, pekný štadión. Hralo sa nám veľmi dobre. Jediná škoda je v tom, že sme nedosiahli trojbodový výsledok.“