Do tretice všetko dobré, ale prečo to trvalo tak dlho? Aj túto otázku si mohli položiť slovenskí fanúšikovia pri hodnotení doterajších účinkovaní futbalovej reprezentácie v Lige národov.
Táto súťaž v réžii UEFA vznikla pred ôsmimi rokmi. Európska federácia chcela minimalizovať počet priateľských zápasov, v ktorých „nejde o nič“.
Slováci boli pôvodne zaradení do B-divízie, ale tam veľa úspechov nedosiahli. Vypadli do C-divízie, odkiaľ sa im podarilo vyštverať až na tretí pokus.
Sportnet zhrnul doterajšie ročníky Ligy národov z pohľadu Slovákov.
Sezóna 2018/2019
Posledné miesto a pamätná tlačovka Kozáka
Pred úvodným ročníkom novej súťaže sa pravidlá postupov a zostupov zdali pre fanúšikov celkom neprehľadné. UEFA sľubovala, že v praxi sa to bude dať rýchlo pochopiť. Po piatich edíciách Ligy národov možno konštatovať, že nakoniec to naozaj tak bolo.
Slováci v úvodnom ročníku figurovali v B-divízii. Na základe koeficientu im patrila 16. priečka v rankingu UEFA a žrebovali ich z prvého koša tejto divízie.
Žreb im za súperov určil dve susedné krajiny, Ukrajinu a Českú republiku.
Slováci prvé dva zápasy prehrali, v Ukrajine 0:1 a doma s Českom 1:2. Po tomto zápase nečakane rezignoval na svoj post reprezentačný tréner Ján Kozák.
Na následnej pamätnej tlačovej konferencii objasnil, že dôvodom neboli zlé výsledky, ale vážne porušenie životosprávy siedmich hráčov.
Martin Dúbravka, Michal Šulla, Ľubomír Šatka, Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka a Vladimír Weiss ml. sa po prehratom zápase vracali na hotel neskoro v noci.
Nachytal ich tréner, ktorý nemohol spať a dvakrát si pozrel zápas zo záznamu.
„Možnosti boli tri. Prvá – tváriť sa, že som nič nevidel a keby sa to prevalilo, skryť sa.
Druhá – vyhodiť všetkých siedmich. Mohol som to urobiť? V tej sedmičke boli štyria hráči s vysokou kvalitou, ktorých slovenský futbal potrebuje. Neviem si predstaviť budúcnosť bez Dúbravku, Škriniara, Lobotku, Weissa.
Tretia – ukončiť pôsobenie pri reprezentácii,“ vysvetľoval svoje konanie Ján Kozák.
V posledných dvoch zápasoch Ligy národov viedol mužstvo už Pavel Hapal. Slováci zdolali doma Ukrajinu 4:1, no v Prahe prehrali 0:1.
V skupine obsadili posledné, tretie miesto s tromi bodmi. Ukrajina získala deväť a postúpila do A-divízie, Česi mali na konte šesť bodov.
Posledné miesto však napokon neznamenalo zostup, keďže v Lige národov prebehla reorganizácia.
Sezóna 2020/2021
Zostup do C-divízie a výpoveď cez telefón
Po prvom ročníku UEFA rozšírila B-divíziu z 12 na 16 tímov. Vďaka tomu sa Slováci zachránili a pred žrebom figurovali v treťom koši.
Žreb im prisúdil ako súperov Česko, Škótsko a Izrael.
Ani táto edícia sa však pre slovenský tím nezačala dobre. Národné mužstvo doma prehralo s Čechmi 1:3, potom remizovalo v Izraeli 1:1.
V Škótsku nasledovala prehra 0:1 a katastrofálny úvod dovŕšilo domáce zlyhanie s Izraelom. Slováci v Trnave viedli 2:0, no Eran Zahavi zaznamenal v 68., 76. a 89. minúte hetrik, a tak Izrael vyhral 3:2.
Tréner Pavel Hapal sledoval tento zápas iba z diaľky, lebo bol v karanténe pre koronavírus.
„V Lige národov nám to vtedy nešlo. Malo to však objektívne príčiny. Úlohu hral Covid, vzhľadom na dôležitosť zápasov sme niekedy museli hráčov šetriť. Mal som pre všetko adekvátne vysvetlenie, len musí byť i druhá strana, ktorá vám načúva,“ vysvetľoval Hapal neskôr.
„Odvolaný som bol telefonicky vo chvíli, keď som ležal s horúčkami na mojej chalupe, keď som nechcel ohroziť ani svoju rodinu, aby som niekoho nenakazil,“ poznamenal.
Jeho nástupcom sa stal Štefan Tarkovič. Slováci pod jeho vedením zdolali doma Škótsko 1:0, no prehrali v Česku 0:2.
V skupine obsadili posledné miesto a tentoraz ich už naozaj čakal zostup do C-divízie. Skupinu vyhralo Česko, ktoré malo 12 bodov, Škóti získali 10, Izrael 8 a Slovensko 4.
Sezóna 2022/2023
Osudný Kazachstan pre Tarkoviča a prvý neúspešný pokus o návrat
Slovenskí futbalisti v tejto edícii nacestovali tisícky kilometrov. Ich súperi v skupine boli Kazachstan, Azerbajdžan a Bielorusko.
„Sme favoritom skupiny a náš cieľ je vrátiť sa o poschodie vyššie,“ vyhlásil Tarkovič na zraze pred začiatkom tejto edície.
Prvé štyri zápasy sa odohrali za desať dní začiatkom júna. Slováci začali výhrou 1:0 nad Bieloruskom na neutrálnom ihrisku v Srbsku.
Lenže veľmi rýchlo prišlo vytriezvenie a potupná prehra 0:1 s Kazachstanom v Trnave.
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu ho ihneď odvolal. „Dôvodom na tento krok boli opakovane nedostatočné výsledky a neuspokojivé výkony, ktorými mužstvo nenadviazalo na herný prejav z jesene 2021,“ znelo vysvetlenie.
V ďalších dvoch júnových stretnutiach viedla národný tím dvojica Samuel Slovák a Marek Mintál.
Slováci síce dokázali zvíťaziť v Azerbajdžane 1:0, no vzápätí s Kazachstanom prehrali aj v Astane, tentoraz 1:2.
V posledných dvoch zápasoch Ligy národov už sedel na lavičke Francesco Calzona, prvý zahraničný tréner slovenskej reprezentácie (mimo Česka).
Debutoval domácou prehrou s Azerbajdžanom 1:2 v Trnave. Hostia dali prvý gól v závere prvého polčasu, Slováci vyrovnali v pridanom čase zápasu gólom Erika Jirku z jedenástky, no Azerbajdžan ešte stihol odpovedať.
„Musíme vychádzať z výkonu v druhom polčase, v ňom bola kvalita a v tom je naša budúcnosť,“ povedal po zápase Calzona, ktorému mnohí vyčítali, že po záverečnom hvizde sa zhováral s trénerom súpera, so svojím krajanom Giovannim De Biasim s úsmevom na tvári.
Ani posledný zápas Ligy národov nepriniesol veľa spokojnosti. Slováci na neutrálnom ihrisku v Srbsku remizovali s Bieloruskom 1:1.
V skupine, ktorú pôvodne chceli vyhrať, skončili až na treťom mieste. Víťazný Kazachstan mal na konte 13 bodov, Azerbajdžanci získali 10, Slováci 7 a Bielorusi 3.
Sezóna 2024/2025
Neželaný súper a 210 minút bez streleného gólu v baráži
Pri žrebe ďalšej edícii Ligy národov Slovákom neprialo šťastie. V skupine narazili na Švédov, ktorí práve vypadli z B-divízie a boli druhým najvyššie nasadeným mužstvom C-divízie a spomedzi jej účastníkov im patrilo najvyššie postavenie v rebríčku FIFA na 26. mieste. Navyše mali vo svojich radoch rozbehnutého Viktora Gyökeresa a Alexandra Isaka.
„Tohto súpera som si neželal,“ poznamenal aj šéf zväzu Ján Kováčik po žrebe.
Okrem Švédov sa Slováci stretli aj s Estónskom a s Azerbajdžanom.
Po úspešnom európskom šampionáte v Nemecku, kde Slováci podali dobré výkony a len tesne im ušiel postup do štvrťfinále, však boli očakávania optimistické.
Výkony neboli vždy oslnivé, no bolo to doteraz najlepšie účinkovanie Slovenska v tejto súťaži.
Zverenci Francesca Calzonu začali výhrou 1:0 v Estónsku, následne doma zdolali Azerbajdžan 2:0.
V Bratislave remizovali so Švédskom 2:2 a v Azerbajdžane zvíťazili 3:1. Stále živili šancu na priamy postup, vo Švédsku však prehrali 1:2 a museli sa uspokojiť s druhým miestom v tabuľke. V poslednom kole zdolali v Trnave Estónsko 1:0.
So ziskom 13 bodov obsadili druhé miesto v skupine, čo znamenalo baráž o postup do B-divízie.
Skupinu vyhralo podľa predpokladov Švédsko, ktoré malo na konte 16 bodov. Tretí Estónci získali 4, Azerbajdžan iba jeden. Gyökeres sa stal s deviatimi gólmi najlepším strelcom celej Ligy národov.
V baráži sa Slováci stretli so Slovinskom a odohrali s ním dvakrát 90 minút bez gólu, hoci mali obrovské šance. Rozuzlenie prinieslo až predĺženie v Ľubľane, keď hlavou rozhodol Adam Gnezda Čerin.
Slovinci sa zachránili v B-divízii a Slovákov čakal ďalší ročník v „céčku“.
Sezóna 2026/2027
Splnená povinnosť bez prehry
Po neúspešnej baráži s Kosovom v kvalifikácii na majstrovstvá sveta zväz nepredĺžil zmluvu s Francescom Calzonom.
Staronovým trénerom národného tímu sa stal Vladimír Weiss, ktorého prvá výzva čakala práve v Lige národov. Od začiatku prízvukoval, že zo skupiny s Faerskými ostrovmi, s Moldavskom a Kazachstanom je postup povinnosťou.
Cieľ splnili suverénne a bez prehry. Už počas prvého jesenného megazrazu spravili veľký krok.
V Prešove zdolali Moldavsko 2:0, v Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2:1, na Faerských ostrovoch remizovali 1:1 a následne v Moldavsku zvíťazili 4:0.
To znamenalo, že v posledných dvoch zápasoch im stačil bod na to, aby spečatili postup. Ten získali už v Košiciach s Faerskými ostrovmi, keď remizovali 2:2.
Remízou sa skončil aj posledný zápas v skupine, v Kazachstane sa zrodil výsledok 2:2.
Slováci skončili na čele skupiny s 12 bodmi, Faerské ostrovy získali 8, Moldavci 7 a Kazachstan 3.