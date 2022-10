VIDEO: Strelil gól, brankár ho zložil k zemi. Mladý futbalista skončil v nemocnici

K nepríjemnému incidentu došlo v 89. minúte, keď domáci Sebastián Ištván premenil pokutový kop na 2:3. Hosťujúci brankár Jozef Jankovič to neuniesol a hlavou ho poslal k zemi.

PRAŠICE. Nevídaný priebeh mal zápas siedmej ligy ObFZ Topoľčany. OFK Obce Prašice prehrával s TJ – ŠK Radošina 0:3, no za posledné štyri minúty vyrovnal na 3:3.

„Brankár nemôže po góle držať loptu, za to je žltá karta. To, čo však spravil potom je neospravedlniteľné. Nášho hráča napadol hlavou a udrel ho na spánkovú kosť. Emócie patria k futbalu, ale toto je cez čiaru,“ povedal tréner OFK Obce Prašice Michal Janega s tým, že agresia nepatrí na futbalové ihrisko.

Priateľka hráča točila penaltu na video. To zachytáva, ako po strelení gólu utekal Ištván po loptu s cieľom rýchlo rozohrať a vyrovnať. Brankár držal loptu v rukách a následne hlavou zaútočil na súpera.

„V samom závere sme hlavou vyrovnali. Extra radosť som však nemal. Myslel som hlavne na to, aby bol Sebastián v poriadku,“ uviedol Glos.

Podľa domáceho trénera si futbalisti Radošinej zmýlili ihrisko s ringom.

„Boli lepšie mužstvo, skúsenejšie. Zápas však nezvládli takticky. Keby sa hralo ešte tri minúty, dáme im aj štvrtý gól. Oni vyhrávajú a hádajú sa? To sa dá pochopiť, ale skrat ich brankára nie. V hlave by si to mal upratať,“ vravel tréner OFK Obce Prašice Michal Janega.

Incident nekomentujú

Zranenie Ištvána ho mrzí o to viac, že ho vedie od mládežníckych kategórií.

„Hostia sa smiali, že simuluje, vraj mu nič nie je a o týždeň bude hrať. Nebolo to od nich správne. V takýchto prípadoch ide rivalita bokom a treba dbať na zdravie hráčov. Niektorí sa prišli na neho opýtať, čo si vážime. Tí, ktorí sa smiali sa môžu hanbiť,“ dodal Janega.

O vyjadrenie a stanovisko k incidentu sme žiadali aj funkcionárov TJ – ŠK Radošina. Zápas však nekomentujú.

