Rozhodca udelil v druhej slovenskej lige hráčovi dve žlté karty, no nevylúčil ho

Zápas 7. kola druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže medzi FK MŠK Považská Bystrica a FK Baník Lehota pod Vtáčnikom sa skončil víťazstvom domácich 2:1.
Viac sa však hovorilo o hrubom porušení pravidiel rozhodcu, ktorý najskôr udelil žltú kartu za faul domácemu Danylovi Chabanovi a keď mu o pár minút ukázal aj druhú, tak červenú už z vrecka nevytiahol.
Rýchlo na to zareagoval tréner Považskej Bystrice, ktorý Ukrajinca vystriedal už v 29. minúte.
Hlavný arbiter však tvrdí, že prvú žltú kartu nedostal obranca domácich, ale kapitán Michal Mynář.
Hosťujúci klub sa k celej situácii vyjadril na sociálnej sieti. "Bohužiaľ, po stretnutí 7. kola musíme konštatovať, že rozhodnutia arbitrov a následný postup delegátov zväzu výrazne ovplyvnili priebeh zápasu.
V 22. minúte podľa nášho názoru nemal domáci hráč pokračovať v stretnutí, keďže mu boli evidentne udelené dve žlté karty. Napriek tomu nebol vylúčený a pokračoval v hre," začala Lehota pod Vtáčnikom vo vyhlásení.
Uznala, že sa chyby vo futbale stávajú, ale aby si štyria rozhodcovia nevšimli, že jeden hráč dostal dve žlté karty?
"Nechceme, aby sa niečo podobné stalo nám ani ktorémukoľvek inému mužstvu," uviedli funkcionári tímu a pridali aj niekoľko otázok.
Niečo také sa podľa nich nemá stať ani v 7. lige a rozhodcovia by sa nemali v profesionálnej súťaži len "skúšať".
Nielenže si to nevšimli prítomní rozhodcovia a jeden náhradný, nereagovali ani dvaja delegáti, ktorí boli na tomto dueli.
"V danom momente sme mali chuť odísť z ihriska. Emócie boli obrovské. Uvedomovali sme si však, že by to bolo v neprospech športu a v konečnom dôsledku by ešte náš klub mohol byť zo strany riadiaceho orgánu Slovenský futbalový zväz exemplárne potrestaný za situáciu, ktorú nespôsobil. Úsudok si spravte sami," doplnila Lehota pod Vtáčnikom.
"Zápas narušil sporný verdikt rozhodcu, ktorý očividne nesprávne posúdil fauly na našich hráčov. To by sa v takejto súťaži nemalo stávať," povedal tréner Lehoty pod Vtáčnikom Rastislav Vincúr.
"To, čo sa dialo v tomto zápase z pozície ľudí, ktorí ho mali viesť, už nechám na vyhodnotenie kompetentných. Ja osobne som niečo také počas svojej futbalovej ani trénerskej kariéry ešte nezažil," doplnil ho asistent Richard Slezák.
Považská Bystrica triumfovala 2:1 a aktuálne jej patrí 4. miesto, má o tri body viac práve ako jej posledný súper. Na vedúcu Petržalku však stráca osem bodov, ktorá zatiaľ nestratila v siedmich kolách ani bod.
Domáci sa k incidentu zatiaľ nevyjadrili. Očakáva sa však aj zásah Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu.