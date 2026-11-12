Najväčší talent Slovenska? Jeho kariéra naberá raketové tempo, cieľom je veľkoklub

Tréner Vladimír Weiss nominoval päť nováčikov. Každý má za sebou inú futbalovú cestu, iné skúsenosti aj iný príbeh. Jeden má byť odpoveďou na dlhoročnú otázku, kto raz nahradí Petra Pekaríka.
Ďalší sa presadili v Žiline a Jablonci, iný sa po vážnych zraneniach vrátil do streleckej formy.
A potom je tu muž, ktorý trénoval s Lionelom Messim, v Nemecku nosil kapitánsku pásku a dnes hráva Bundesligu.
Slovenská reprezentácia totiž nestojí iba pred úlohou potvrdiť svoju pozíciu v Lige národov.
Už v piatok ju v Košiciach čakajú Faerské ostrovy, následne nastúpi v Astane proti domácemu Kazachstanu. Na potvrdenie prvenstva v skupine a postupu do vyššej divízie jej stačí bod.
Weiss však zároveň myslí na budúcnosť. Je to aj príležitosť zistiť, aké možnosti má reprezentácia v čase, keď sa postupne mení jej hráčska generácia.
Pališčák (19): Nový Hancko?
Najmladším hráčom v kádri je Tobiáš Pališčák, ktorý koncom októbra oslávil devätnáste narodeniny. Už samotný fakt, že sa v takomto veku dostal do seniorskej reprezentácie, naznačuje, aké očakávania sa s ním spájajú.
Má povesť jedného z najväčších slovenských obranných talentov. V septembri prestúpil zo Žiliny do Viktorie Plzeň za približne tri milióny eur.
Napriek mladému veku pôsobí na trávniku vyspelo. Pomáhajú mu aj fyzické parametre, vďaka ktorým zvláda náročné súboje a dokáže sa presadzovať medzi seniormi. V Plzni nastupuje pravidelne v základnej zostave.
Nový Milan Škriniar, nový Dávid Hancko, nový Peter Pekarík? Pališčákovi predpovedajú žiarivú budúcnosť.
Je komplexným obrancom, ktorý má vyváženú defenzívnu aj ofenzívnu fázu. Zaujme aj rýchlosťou. Namerali mu maximálnu hodnotu až 35,9 kilometra za hodinu.
Práve pravá strana obrany je pritom jedným z postov, na ktorých Slovensko dlhodobo hľadá nástupcu. Peter Pekarík roky predstavoval spoľahlivosť, skúsenosť a stabilitu. Nájsť hráča, ktorý by dokázal prevziať jeho úlohu, nie je jednoduché.
Výstraha? Že budem platiť
„Všimol som si, že ľudia i médiá ma pasujú do tejto pozície, no neviem, čo mám k tomu povedať, lebo som tu iba po prvý raz. Pokúsim sa hrávať čo najlepšie a podávať také výkony v klube i v reprezentácii, aby sa potvrdili tieto slová,“ povedal.
V Plzni nenastupuje ako klasický pravý obranca v štvorčlennej defenzívnej línii, ale ako pravý stopér v trojčlennej obrane. V minulosti však hrával aj na kraji.
„Hral som na rôznych pozíciách. Najlepšie sa cítim na pravom stopérovi,“ vysvetlil.
Práve univerzálnosť môže byť jeho výhodou. Moderný obranca už nemusí byť iba hráčom, ktorý stráži svoju stranu ihriska.
Musí vedieť podporiť útok, pracovať s priestorom a reagovať na rôzne rozostavenia. Pališčák má predpoklady, aby sa v budúcnosti uplatnil na viacerých pozíciách.
VIDEO: Reis a jeho góly za Hamburger
V Plzni má aj slovenských spoluhráčov. Patrik Hrošovský už reprezentačnú kariéru ukončil, Denis Vavro tentoraz na zraz neprišiel. Od spoluhráčov však dostal aj menej futbalové upozornenie.
„Že budem platiť. Určite ma vraj bude naháňať Lukáš Haraslín. Denis ma upozorňoval, že ma bude otravovať,“ prezradil s úsmevom.
Hranica (21): Univerzál zo Žiliny
Ďalším hráčom, ktorý môže v budúcnosti vyriešiť otázku pravej strany obrany, je Timotej Hranica.
Dvadsaťjedenročný futbalista Žiliny má za sebou kvalifikáciu majstrovstiev Európy do 21 rokov. Nastúpil vo všetkých desiatich zápasoch a patril k lídrom mužstva.
„Ako každý nováčik, aj ja som nesmierne rád, že som tu. Nebudem klamať, nominácia ma trochu aj prekvapila, samozrejme pozitívne. Emócie sú veľké, teším sa na chalanov,“ povedal.
V Žiline nastupuje na pravom kraji ihriska. Dokáže hrať ako klasický pravý obranca, častejšie však dostáva priestor o pozíciu vyššie v úlohe wingbeka, teda krídelného obrancu.
V reprezentácii ho čaká konkurencia Martina Valjenta, Ivana Mesíka či niekdajšieho spoluhráča Tobiáša Pališčáka.
„Vždy je dobré mať na svojom poste konkurenciu. Úprimne sa na to teším. Chalani hrávajú v kvalitatívne lepších kluboch. Ja sa im pokúsim vyrovnať a zabojovať o svoju príležitosť,“ zdôraznil.
S Pališčákom ho spája spoločná minulosť zo Žiliny aj reprezentácie do 21 rokov. Poznajú sa veľmi dobre a ich vzťah sa podľa Hranicu nezmení ani v seniorskom mužstve.
„Máme spolu dobrý vzťah. Preskákali sme si spolu mnohé, či už v Žiline, ale aj v reprezentácii do 21 rokov.
Poznáme sa veľmi dobre a budeme si navzájom pomáhať. Náš vzťah sa ani v národnom tíme nemení,“ dodal.
Nebyla (24): Z Trnavy cez West Ham
Narodil sa však v nemeckom Güterslohu, kam sa jeho rodičia presťahovali za prácou.
„Môj otec je tenisový tréner a do Nemecka išli s maminou za prácou. V Nemecku som žil do dvoch rokov a potom sme sa vrátili na Slovensko. Po nemecky viem tak iba základy zo školy,“ vravel v minulosti Sebastián Nebyla pre Sportnet.
Vyrastal v trnavskej Lokomotíve, odkiaľ sa dostal do Spartaka. Už ako šestnásťročný zamieril do anglického West Hamu United. Neskôr obliekal dres Dunajskej Stredy a chorvátskeho NK Istra 1961. V súčasnosti pôsobí v českom FK Jablonec.
Slovensko reprezentoval vo všetkých mládežníckych kategóriách od výberu do 15 rokov až po devätnástku.
V reprezentácii do 21 rokov odohral 36 zápasov a strelil štyri góly. Predstavil sa aj na domácich majstrovstvách Európy do 21 rokov v minulom roku.
V Jablonci sa postupne vypracoval medzi opory. Českú ligu pozná už štvrtú sezónu a vníma, ako sa mení jej kvalita aj náročnosť.
Pridáva góly
„Keďže som tam už za štvrtý rok, tak môžem povedať, že táto liga je veľmi behavá a fyzická.
Prišlo do nej veľa nových zahraničných hráčov, čo je aj dôsledok toho, že sa do nej dostáva viac peňazí.
Táto liga pritom stále napreduje. Myslím si, že aj na samotnom koeficiente ligy vidieť, že má svoju kvalitu. Myslím si, že bude len rásť a rásť,“ povedal.
Nebyla je stredopoliar s dobrou technikou, inteligentným pohybom medzi líniami a schopnosťou podporovať ofenzívu. V posledných rokoch sa navyše začal výraznejšie presadzovať aj strelecky.
V sezóne 2024/25 zaznamenal v českej lige šesť gólov, v nasledujúcom ročníku pridal ďalšie štyri. V aktuálnej sezóne má zatiaľ na konte dva ligové góly a rovnaký počet pridal aj v Konferenčnej lige.
Jeho nominácia je zaujímavá najmä z pohľadu rozšírenia možností v strede poľa.
Jeho prednosťami sú technika, pohyb a schopnosť nájsť si priestor medzi súperovými líniami.
V reprezentácii však bude musieť dokázať, že tieto vlastnosti dokáže uplatniť aj proti kvalitnejším súperom.
Trusa (25): Som trochu nervózny
Matej Trusa prichádza do reprezentácie v úplne inom rozpoložení než v niektorých predchádzajúcich rokoch.
Útočník Dunajskej Stredy je s deviatimi gólmi najlepším strelcom Niké ligy a pridal aj tri asistencie.
„Som rád, že sa mi splnil sen. Cítim veľkú radosť, aj keď som trochu nervózny. Ide však o správnu nervozitu spojenú s očakávaniami,“ povedal.
Svoju šancu chce vybojovať predovšetkým prácou. „Vidím, aká tu je kvalita a teším sa na tréningy.
Rozhodnutie bude na trénerovi, ale ja spravím maximum. Idem si to odpracovať a snáď chalanom pomôžem,“ uviedol na zraze v Poprade.
V michalovskom Zemplíne sa postupne vypracoval na kľúčového hráča a jeden z najväčších talentov slovenského futbalu. V septembri 2019 však prišla prvá veľká rana.
Po nešetrnom zákroku súpera utrpel zlomeninu oboch kostí pravej nohy. Mal iba osemnásť rokov.
Zranenie si vyžiadalo operáciu, pri ktorej mu lekári vložili do kosti 37-centimetrovú tyč. Na trávniky sa vrátil až po jedenástich mesiacoch.
V reprezentácii do 21 rokov strelil deväť gólov v pätnástich zápasoch a výkonmi si vypýtal prestup do českého veľkoklubu Viktoria Plzeň.
V jej drese sa tešil aj zo zisku majstrovského titulu, no nedostával toľko priestoru, koľko potreboval.
Slovan? Neveril si
Trusa následne prechádzal náročným obdobím. Bojoval s vlastnými očakávaniami aj tlakom a neskôr priznal, že podľahol „falošným ilúziám“.
Po hosťovaní v Hradci Králové sa rozhodol pre návrat na Slovensko. Zaujímavosťou je, že mohol skončiť aj v Slovane Bratislava.
Tréner Vladimír Weiss mal oňho záujem už v čase, keď pôsobil v Michalovciach. Ďalšia možnosť zamieriť na Tehelné pole sa naskytla počas Trusovho angažmánu v Plzni, odkiaľ mohol prísť na hosťovanie.
VIDEO: Výkony Pališčáka
Vtedy však vnímal Slovan ako veľkoklub porovnateľný s Plzňou a neveril, že by sa v silnej konkurencii dokázal presadiť. Napokon si vybral inú cestu.
V lete 2023 prestúpil do Dunajskej Stredy a toto spojenie zafungovalo prakticky okamžite. Hneď v prvej sezóne nastrieľal dvanásť ligových gólov a stal sa miláčikom tribún.
Lenže zdravotné problémy sa vrátili. V auguste 2025 mu počas zápasu v Prešove po tvrdom súboji opäť zlomili pravú nohu, tentoraz píšťalu. Nepríjemné zranenie utrpel priamo pred očami svojich rodičov.
Keď sa už zdalo, že najhoršie má za sebou, prišla ďalšia rana. Sotva sa zotavil zo zlomeniny, vykĺbil si rameno. Aj toto zranenie ho vyradilo na ďalšie mesiace.
Reis (26): Barcelona, Messi a návrat ku koreňom
Najväčším prekvapením nominácie je Ludovit Reis. Slovenský futbal možno získava posilu, o akej sa mu ani nesnívalo.
O jeho príchode vedeli iba najbližší ľudia z okolia trénera Vladimíra Weissa. Do poslednej chvíle sa im podarilo novinku utajiť.
Dvadsaťšesťročný stredopoliar Werderu Brémy sa narodil v roku 2000 v holandskom Haarleme slovenským rodičom, ktorí sa do Holandska prisťahovali z Košíc. Futbalovo vyrastal v Groningene, odkiaľ sa ako devätnásťročný presunul do Barcelony.
V katalánskom veľkoklube podpísal päťročnú zmluvu a Barcelona mu stanovila výkupnú klauzulu až vo výške 100 miliónov eur.
Trénoval po boku Lionela Messiho či Luisa Suáreza a spoznal zákulisie jedného z najväčších klubov sveta. V Katalánsku však strávil jednu sezónu v rezervnom mužstve Barça B.
Nasledovalo hosťovanie vo VfL Osnabrück, potom štyri roky v Hamburgeri SV. Práve tam sa z neho postupne stal jeden z lídrov mužstva.
Nosil aj kapitánsku pásku a patril medzi dôležité postavy tímu, ktorý sa usiloval o návrat do Bundesligy.
V lete 2025 zamieril do belgického Club Bruggy, odkiaľ v auguste 2026 prestúpil do Werderu Brémy.
Hrával za Holandsko
V tejto sezóne odohral v Bundeslige všetkých deväť zápasov Werderu, zakaždým v základnej zostave. Strelil dva góly, jeden z nich proti Borussii Dortmund. Ďalší pridal v Nemeckom pohári.
Weiss jeho angažovanie pripravoval v tichosti. „Bola to otázka viac-menej jedného dvadsaťminútového príjemného telefonátu.
Mám z toho radosť. Je to kreatívny stredopoliar, ktorý sa nám v novembri na zápasy s Faerskými ostrovmi a v Kazachstane pri neúčasti zraneného Stanislava Lobotku zíde.
Uvidíme, ako zapadne do mužstva, ale futbalovo určite áno. Teším sa naňho,“ povedal tréner Vladimír Weiss.
Reis má za sebou aj sedemnásť zápasov za holandskú reprezentáciu do 21 rokov. Jeho snom bolo presadiť sa v seniorskom národnom tíme Holandska.
Konkurencia v strede poľa Oranje je však mimoriadne silná a futbalista v poslednom období navyše bojoval so zraneniami.
Teraz sa rozhodol pre Slovensko. Jeho príchod je zaujímavý nielen pre reprezentačný tím, ale aj z pohľadu možností v strede poľa.
Weiss získava hráča, ktorý pozná holandský, španielsky, nemecký aj belgický futbal, zažil prostredie Barcelony, v Hamburgu niesol zodpovednosť kapitána a dnes pravidelne nastupuje v Bundeslige.