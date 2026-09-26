Weiss si vybral novú brankársku jednotku. Zostava Slovenska proti Moldavsku

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: X/Olympique Lyon)
Sportnet|26. sep 2026 o 19:46
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Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Moldavsko v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia vstúpi v sobotu večer do nového ročníka Ligy národov 2026/2027.

Národný tím pod vedením hlavného trénera Vladimíra Weissa st. privíta v úvodnom dueli 3. skupiny C-divízie súťaže výber Moldavska. Stretnutie sa odohrá na štadióne v Prešove.

V bráne dostane prednosť Dominik Greif, dlhoročná jednotka Martin Dúbravka bude v pozícii náhradníka.

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Defenzívu vedie kapitán Milan Škriniar, ktorému v stopérskej dvojici bude sekundovať Adam Obert, doplnení o Ivana Schranza a Dávida Hancka na krajoch.

V strede poľa stavil tréner Weiss na trojicu Stanislav Lobotka, Ondrej Duda a Tomáš Suslov.

Útočná trojica nastúpi v zložení Adrián Kaprálik, Róbert Strelec a Lukáš Haraslín.

Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Reprezentácie

Dominik Greif.
Dominik Greif.
Weiss si vybral novú brankársku jednotku. Zostava Slovenska proti Moldavsku
dnes 19:462
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