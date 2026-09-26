Weiss si vybral novú brankársku jednotku. Zostava Slovenska proti Moldavsku

Slovenská futbalová reprezentácia vstúpi v sobotu večer do nového ročníka Ligy národov 2026/2027.
- ONLINE: Slovensko - Moldavsko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
Národný tím pod vedením hlavného trénera Vladimíra Weissa st. privíta v úvodnom dueli 3. skupiny C-divízie súťaže výber Moldavska. Stretnutie sa odohrá na štadióne v Prešove.
V bráne dostane prednosť Dominik Greif, dlhoročná jednotka Martin Dúbravka bude v pozícii náhradníka.
Defenzívu vedie kapitán Milan Škriniar, ktorému v stopérskej dvojici bude sekundovať Adam Obert, doplnení o Ivana Schranza a Dávida Hancka na krajoch.
V strede poľa stavil tréner Weiss na trojicu Stanislav Lobotka, Ondrej Duda a Tomáš Suslov.
Útočná trojica nastúpi v zložení Adrián Kaprálik, Róbert Strelec a Lukáš Haraslín.
Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.