Verím, že zvíťazíme po dobrom výkone, povedal Weiss. Vo svojej premiére verí v kvalitu

Sobotňajší zápas futbalovej Ligy národov medzi Slovenskom a Moldavskom (20.45 h) prinesie oficiálnu reprezentačnú rozlúčku Patrika Hrošovského i súťažnú premiéru trénera Vladimíra Weissa st. po návrate na lavičku SR.
Domáci reprezentanti vstúpia do prvého duelu v C-divízii Ligy národov s cieľom potvrdiť pozíciu favorita a s tromi bodmi odštartovať cestu za postupom do výkonnostne kvalitnejšej B-divízie.
„Nad Moldavskom chceme zvíťaziť po dobrom výkone a v dobrej atmosfére v Prešove, v ktorom je žičlivé prostredie,“ konštatoval Weiss.
Dôležitý zápas
Jeho zverenci sa od nedele pripravovali v popradskom NTC na prvom reprezentačnom zraze prebiehajúcej sezóny.
Počas nasledujúcich 11 dní ich čakajú štyri zápasy, čo predstavuje dve tretiny z celkovej porcie v 3. skupine C-divízie Ligy národov.
Slováci v nej budú v pozícii favorita, rovnako tak aj v súboji s Moldavskom. „Na zápas sa tešíme, prvý je vždy najdôležitejší.
Chceme zvíťaziť nad súperom, ktorý je dobre organizovaný v defenzívnej činnosti. Verím, že ukážeme takú kvalitu hráčov, formu i výkon, že zvíťazíme. Je to dôležitý zápas,“ zdôraznil Weiss. Z pôvodnej nominácie mu vypadol stredopoliar Matúš Bero.
Tréner verí v kvalitu
V úvode zrazu ho vyradila únavová zlomenina, pre ktorú musí absolvovať operáciu kostičky na chodidle.
S tímom sa počas týždňa pripravovali aj Nino Marcelli, Hugo Pavek a Mario Sauer, ktorí sa v jeho závere presunuli do Košíc na piatkový duel slovenskej „dvadsaťjednotky“ proti Írsku v kvalifikácii ME.
„Asi by sa nedostali do 20-člennej nominácie na zápas, preto sme sa rozhodli, že pomôžeme aj hráčom, aby hrali a zároveň aj „dvadsaťjednotke,“ aby bola silnejšia. Po zápase sa zrejme vrátia k nášmu tímu,“ prezradil Weiss.
VIDEO: Vladimír Weiss st.
Jeho zverenci nastúpia v prešovskej Futbal Tatran Aréne proti tímu, ktorý nezvíťazil od 16. novembra 2024 (proti Andorre 1:0).
Odvtedy odohral 15 zápasov, z ktorých prehral v jedenástich. Zatiaľ posledným reprezentačným vystúpením Moldavcov bola júnová remíza s Arménskom 1:1 v prípravnom zápase.
„V minulosti prehrávali vyššími rozdielmi, no prišiel nový tréner, ktorý zlepšil organizáciu hry. V nedávnych zápasoch mali lepšiu defenzívnu činnosť. To, že nezvíťazili dva roky, môže vplývať na psychiku hráčov. Určite však budú bojovať a hrať organizovane. My musíme byť rýchlejší, dynamickejší a technicky zdatnejší.
Sme favorit zápasu vzhľadom na to, akých hráčov máme. Mali by sme to zvládnuť, ale futbal je iba na papieri. Všetko závisí od nás a od toho, ako k tomu pristúpime. Verím, že máme kvalitu na to, aby sme to zvládli a správne odštartovali skupinu,“ poznamenal tréner SR.
Prvý súťažný zápas
Pre 62-ročného kormidelníka to bude prvý súťažný zápas po návrate na slovenskú lavičku. Na jar prevzal kormidlo po Francescovi Calzonovi a po 14 rokoch sa znovu stal hlavným trénerom SR.
Odvtedy jeho zverenci odohrali dva prípravné zápasy (s Maltou 2:1, s Čiernou Horou 2:2). V sobotu ich čaká súťažný štart sezóny, v ktorej majú jasný cieľ.
„Sme favorit skupiny a musíme to potvrdiť. Z tohto pohľadu je to zodpovednosť. Keď ste klubový tréner, tak vediete klub, ale v reprezentácii ste tréner všetkých Slovákov a najlepších slovenských hráčov. Na to sa teším.
Tešil som sa na Milana (Škriniara) a všetkých ostatných hráčov, je mi cťou trénovať ich. Nie je to iba fráza, je to pravda. Sú to výborní hráči, skvelí chlapci a tvoria super partiu.
Verím, že postúpime, pretože Slovensko nepatrí do C-divízie. V budúcnosti budeme implementovať aj mladších hráčov do zostavy. Vždy sa budem snažiť dať do zostavy tých najlepších bez ohľadu na vek,“ povedal Weiss.
VIDEO: Vladimír Weiss st.
Na Prešov sa všetci tešia
Slovákov povedie v pozícii kapitána tradične Milan Škriniar. Skúsený obranca verí, že tím potvrdí vysoké ambície a úspešne začne novú sezónu. Od moldavského súpera čaká defenzívnejší štýl.
„Majú nového trénera, takže určite budú hrať s novou energiou a pravdepodobne zo zavretého bloku čakať na kontry a na naše chyby. Verím, že tie neprídu a že zápas zvládneme.
Od prvého dňa na tomto zraze sme sa pripravovali na to, že nás čakajú zápasy, v ktorých budeme favorit. Už je len na nás, aby sme to zvládli,“ poznamenal Škriniar.
Prešovský štadión už hlási vypredané, takže sa domáci reprezentanti môžu očakávať výdatnú podporu publika.
„Veľmi sa teším ja a aj chalani. Zatiaľ vždy, keď sme hrali na východe, tak bol plný štadión. Ľudia s nami žili a cítili sme to. Verím, že ich potešíme dobrým výsledkom aj výkonom,“ uviedol Škriniar.
VIDEO: Milan Škriniar
Zápas s Moldavskom prinesie oficiálnu rozlúčku s reprezentačnou kariérou Patrika Hrošovského.
Tridsaťštyriročný stredopoliar Viktorie Plzeň sa rozhodol sústrediť sa už iba na klubové povinnosti. Svoje rozhodnutie oznámil už v máji.