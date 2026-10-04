Posledná výzva náročného zrazu. Slováci musia v Moldavsku vyžmýkať zvyšky síl

Slováci na tréningu
Slováci na tréningu (Autor: TASR)
TASR|4. okt 2026 o 10:52
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Musíme dať najlepšiu zostavu, ktorá bude úspešná, vravel Weiss.

Slovenská futbalová reprezentácia v sobotu krátko pred polnocou pristála v Kišiňove po štyri a pol hodinovom lete z Faerských ostrovov.

Moldavské hlavné mesto bude dejiskom ich ďalšieho stretnutia v Lige národov, ktorým uzavrú dlhý štvorzápasový asociačný termín.

Tréner „sokolov“ Vladimír Weiss st. avizoval na nedeľu ľahší regeneračný tréning na štadióne Zimbru.

V pondelok absolvuje šéf slovenskej lavičky spolu so zástupcom hráčskej kabíny tlačovú konferenciu o 17.00 h miestneho času (v Moldavsku je o hodinu viac ako na Slovensku).

Hneď po nej bude v 15. deň zrazu nasledovať posledný oficiálny tréning pred duelom proti Moldavsku. Súboj štvrtého kola 3. skupiny je na programe v utorok 21.45 h miestneho času.

Slováci s rovnakým súperom začali cestu za jednoznačným cieľom, ktorým je návrat do B-divízie. V sobotu 26. septembra zdolali balkánsky tím v Prešove 2:0 po góloch Ivana Schranza a Ondreja Dudu.

Podmienky na zápas v Kišiňove budú optimálne, keďže metropolu Moldavska čakajú slnečné dni pri dennej teplote okolo 23 stupňov Celzia, ktorá v čase zápasu klesne približne o polovicu.

Dôležité pre slovenský tím bude vydať zo seba zvyšky síl, ktorých počas dlhého zrazu ubúda.

„Musíme dať najlepšiu zostavu, ktorá bude úspešná. Nemáme 30 vyrovnaných hráčov, ani 20. Musíme vytiahnuť z nich maximum, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddýchnuť si,“ uviedol Weiss st. na margo fyzickej náročnosti prebiehajúceho zrazu.

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