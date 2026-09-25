Slováci sú jednoznačný favorit skupiny. Musíme vyhrať, je to naša povinnosť, hovorí Weiss

Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpia v pozícii favorita do C-divízie Ligy národov.
Odštartujú ju sobotňajším zápasom v Prešove proti Moldavsku, v ktorom sa pokúsia potvrdiť výhodu domáceho prostredia a spraviť prvý krok k cieľu postúpiť do B-divízie.
Až na stredopoliara Matúša Bera, ktorý odstúpil z reprezentačného zrazu po únavovej zlomenine, má tréner Vladimír Weiss starší k dispozícii najsilnejší možný káder.
Slovenský tím vstúpi do reprezentačnej sezóny 2026/2027 nezvyčajne dlhým, až 11-dňovým asociačným termínom. V ňom odohrá štyri zápasy, čo predstavuje dve tretiny z celkového počtu v 3. skupine C-divízie.
Po zápase v Prešove sa „sokoli“ presunú do Košickej futbalovej arény, ktorá bude v utorok 29. septembra hostiť duel s Kazachstanom. Následne sa Slováci predstavia na Faerských ostrovoch a v Moldavsku.
„Máme veľa analýz, pripravíme sa, rovnako ako naši súperi, a ideme do skupiny, ktorú musíme vyhrať, je to naša povinnosť,“ uviedol Weiss.
Slovensko - Moldavsko
Rozhodcovia: Xhaja - Zalla, Shazivari (všetci Alb.)
Predpokladané zostavy:
SR: Dúbravka - Pavek, Škriniar, Hancko, Obert - Duda, Lobotka, Rigo - Suslov, Strelec, Haraslín
Moldavsko: Celeadnic - Gherasimencov, Baboglo, Cucos - Revenco, Rata, David, Bodisteanu, Reabciuk - Mandricenco, Popescu
Šesťdesiatdvaročný kormidelník nahradil Francesca Calzonu v máji 2025, no súťažnú premiéru po návrate na reprezentačnú lavičku zažije až v sobotu.
Po 14 rokoch sa vrátil k slovenskej reprezentácii a odvtedy ju viedol v dvoch prípravných zápasoch v júni - proti Malte (2:1) a s Čiernou Horou (2:2).
Rigo: Veľká motivácia ukázať sa
V nominácii slovenského tímu figuruje viacero hráčov, ktorí mali v nedávnych zápasoch vo svojich kluboch iba nízku vyťaženosť. Patria k nim ofenzívni ťahúni Dávid Strelec, Róbert Boženík, Tomáš Bobček, ale aj stredopoliar Tomáš Rigo zo Stoke.
„Uvedomujem si, že som v nedávnej dobe neodohral veľa zápasov. Na každom tréningu sa snažím ukázať, že patrím do základnej zostavy.
Na reprezentačný zraz som prišiel v dobrej nálade a s veľkou motiváciou ukázať sa trénerovi, pod ktorým som prvýkrát. Cítim sa veľmi dobre mentálne aj fyzicky a verím, že to aj ukážem,“ uviedol Rigo.
Nominácia Slovenska na zápasy Ligy národov
Brankári: Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
Útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (VfB Stuttgart), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Ivan Schranz (SK Slavia Praha), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
Náhradníci: Ľubomír Belko (Viking Stavanger), Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Dávid Krčík (FK Pardubice) Krisztián Bari (MŠK Žilina), Dominik Javorček (Bohemians 1905 Praha), Matúš Vojtko (KS Wieczysta Krakov), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Filip Lichý (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Ľubomír Tupta (Neftči Baku), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Roland Galčík (Rio Ave), Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava), Samuel Mráz (Servette Ženeva), Roman Čerepkai (ŠK Slovan Bratislava), Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Jednoznačný cieľ je postup
Slováci vstúpia do Ligy národov s jednoznačným cieľom postúpiť, ktorý neskrýval ani tréner Weiss. Stotožnili sa s ním aj hráči.
„Uvedomujeme si, že sme favorit, no musíme to ukázať aj na ihrisku. Bude to o nás a o tom, ako budeme hrať a ako nastavíme tempo zápasu. Verím, že máme kvalitu, ktorá sa ukáže a zvíťazíme,“ konštatoval Rigo pred duelom s Moldavskom, v ktorom sa očakáva vypredaná Futbal Tatran Aréna (FTA).
„Verím, že fanúšikom predvedieme dobrú hru aj výsledok a budú sa baviť futbalom,“ poznamenal Rigo.
Domáci reprezentanti nastúpia v zápase s Moldavskom prvýkrát v nových dresoch, ktorých dizajn nadväzuje na tradíciu slovenského futbalu a zároveň prináša moderné poňatie jeho vizuálnej identity.
Pri novej kolekcii zohráva dôležitú úlohu nadväznosť na minulosť. Pre Prešov pôjde o historicky prvý súťažný zápas futbalovej reprezentácie.
Nová FTA patrí do kategórie UEFA 3, takže zápasy ako proti Moldavsku mali byť pre ňu pôvodne nedostupné. Napokon však UEFA vyhodnotila štadión ako spôsobilý pre zápasy Ligy národov.
Ďalší program Slovenska v C-divízii Ligy národov:
Utorok, 29. septembra: SR - Kazachstan /20.45, Košice/
Piatok, 2. októbra: Faerské ostrovy - SR /20.45, Tórshavn/
Utorok, 6. októbra: Moldavsko - SR /20.45, Kišiňov/
Piatok, 13. novembra: SR - Faerské ostrovy /20.45, Košice/
Pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/