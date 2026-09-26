EURO 2028 či nový model. Prečo je pre Slovákov postup v Lige národov dôležitý, ako nikdy predtým

Už v sobotu čaká slovenskú reprezentáciu prvý zápas Ligy národov 2026/2027. V C-divízii sa stretne v Prešove s Moldavskom, jej ďalšími súpermi v skupine sú Kazachstan a Faerské ostrovy.
Ligu národov zaviedla UEFA s cieľom nahradiť neatraktívne prípravné zápasy, hrá sa od roku 2018. Reprezentácie si vďaka nej môžu výrazne polepšiť, ale aj poriadne zavariť.
Pozitívnym príkladom je Švédsko. Futbalisti tejto severskej krajiny síce v kvalifikačnej skupine o postup na MS 2026 sklamali, no vďaka víťazstvu v C-divízii Ligy národov sa dostali do play-off a na šampionát do Severnej Ameriky napokon postúpili.
Slováci sa v C-divízii trápia už tretiu sezónu. V ročníku 2022/23 si poriadne zavarili, keď v skupine s Kazachstanom, Azerbajdžanom a Bieloruskom obsadili až 3. miesto.
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Body
Skóre
Faerské Ostrovy
8
-3
Severné Macedónsko
7
0
Slovensko
7
-1
Severné írsko
5
-3
Dva najlepšie tímy z 3. miest boli nasadené do 4. koša kvalifikácie na EURO 2024, ale Slováci skončili v tejto tabuľke až tretí, o skóre za Severným Macedónskom a v kvalifikácii EURO 2024 ich ťahali až z 5. koša.
Pri žrebe im však prialo šťastie. Do skupiny dostali Portugalsko (1. kôš), Bosnu a Hercegovinu (2. kôš), Island (3. kôš), Luxembursko (4. kôš) a Lichtenštajnsko (6. kôš).
Vo 4. koši pritom boli aj Turci alebo Gruzínci, ktorí sa napokon tiež predstavili na EURO 2024.
Slovákom sa napriek nasadeniu až do 5. koša podarilo na EURO postúpiť, a na šampionáte ich po dráme vyradilo v osemfinále Anglicko.
Koniec spoliehania sa na náhodu
Slovensko sa už pri nasadzovaní do kvalifikačných košov nemusí spoliehať na pomoc iných. Matematika tohto ročníka je jasná: ak slovenská reprezentácia vyhrá svoju skupinu, zaistí si miesto v treťom výkonnostnom koši pre kvalifikáciu na EURO. V opačnom prípade klesne do štvrtého koša.
Aktuálna sezóna Ligy národov (2026/27) je navyše opäť úzko prepojená s majstrovstvami Európy a slúži ako záchranná sieť.
V marci 2028 sa odohrá play-off, ktoré určí ďalších postupujúcich. Zúčastnia sa na ňom tímy z druhých miest klasickej kvalifikácie EURO 2028 a najvyššie postavení víťazi skupín z Ligy národov, ktorí si postup nevybojovali priamo.
Systém tejto baráže bude závisieť od toho, koľko z hostiteľských krajín EURO 2028 (Anglicko, Wales, Škótsko a Írsko) si vybojuje účasť na turnaji v kvalifikácii, ktorú musia všetci štyria hostitelia hrať.
Ak by v kvalifikácii neuspeli, sú pre nich garantované maximálne dve miestenky na EURO 2028 (pre dvojicu najvyššie postavených v neúspešnej kvalifikácii).
Systém baráže play off na jar 2028 bude preto závisieť od toho, koľko garantovaných miesteniek na EURO 2028 využijú usporiadateľské krajiny
- Ak sa využijú obe garantované miesta: Baráž sa bude hrať v dvoch vetvách (semifinále a finále na jeden zápas) o 2 postupové miesta (8 tímov).
- Ak sa využije iba jedno garantované miesto: Baráž sa rozšíri na tri vetvy o 3 postupové miesta (12 tímov).
- Ak sa nevyužije žiadne: Baráž sa bude hrať klasickým systémom doma-vonku o 4 postupové miesta (8 tímov).
Nový model Ligy národov
Od sezóny 2028/2029 prejde Liga národov výraznou transformáciou. Z aktuálneho modelu (tri divízie po 16 tímov a jedna so šiestimi) sa súťaž zredukuje len na tri ligy po 18 tímov. To znamená, že najnižšia D-divízia po tomto ročníku definitívne zaniká.
Zmena formátu prináša aj úpravu postupových pravidiel: Priamo postupujú víťazi skupín v divíziách B a C, ku ktorým sa pridá všetkých šesť tímov z končiacej divízie D. Z najvyššej A-divízie priamo zostúpia iba dva najhoršie tímy zo štvrtých miest.
Zvyšné dva tímy zo štvrtých miest a dva najhoršie tímy z tretích miest v A-divízii (spolu 4 krajiny) si zahrajú baráž o udržanie. V play-off nastúpia proti tímom, ktoré skončili na druhých miestach v B-divízii.
Rovnaký systém baráže sa uplatní aj o úroveň nižšie – tímy zo štvrtých miest v B-divízii nastúpia o udržanie proti mužstvám z druhých miest v C-divízii.
Nový model kvalifikácie na EURO
Kvalifikácia na EURO 2028 bude s najväčšou pravdepodobnosťou posledná v súčasnom formáte so skupinami po štyri až päť tímov a klasickým systémom doma-vonku.
UEFA od tohto modelu upúšťa, pretože produkuje množstvo neatraktívnych a nevyrovnaných zápasov. Takéto stretnutia znižujú celkovú televíznu sledovanosť aj hodnotu vysielacích práv.
Po novom sa kvalifikačný cyklus rozdelí do dvoch výkonnostných úrovní.
Najvyššiu úroveň (zloženú z účastníkov A a B-divízie Ligy národov) bude tvoriť 36 mužstiev rozdelených do troch skupín po 12 tímov. Druhú výkonnostnú úroveň vytvorí 18 reprezentácií z C-divízie Ligy národov, ktoré sa rozdelia do troch šesťčlenných skupín.
Základný princíp tohto formátu bude pripomínať novú ligovú fázu Ligy majstrov. Tradičné dvojzápasy proti rovnakým súperom na domácej pôde a vonku sa definitívne zrušia. Namiesto toho každý tím v rámci svojej 12-člennej tabuľky odohrá presne šesť duelov proti šiestim rôznym súperom.
Aj preto je pre slovenskú futbalovú reprezentáciu dôležité, aby postúpila do B-divízie Ligy národov.