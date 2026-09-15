Miliónový úder pre Národný futbalový štadión. Súd rozhodol spor v prospech štátu

Národný futbalový štadión počas v Bratislave
Národný futbalový štadión počas v Bratislave (Autor: TASR)
TASR|15. sep 2026 o 11:20
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Spoločnosť pôvodne od ministerstva požadovala takmer 70 miliónov eur.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión (NFŠ).

Nemusí vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. NFŠ má, naopak, uhradiť ministerstvu náklady na konanie vo výške viac ako milión eur. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie a marketingu MCRaŠ.

„Spoločnosť NFŠ sa domáhala náhrady škody vo výške istiny 48.215.015,72 eura s úrokmi z omeškania k dnešnému dňu prevyšujúcu 20 miliónov eur, to je spolu viac ako 68 miliónov eur,“ uviedol rezort. V stanovisku nespresnil, či je rozsudok právoplatný.

Vtedajšie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR počas minulého volebného obdobia žiadalo vrátenie dotácie, ktoré v zastúpení štátu NFŠ poskytlo.

Spoločnosť si, naopak, nárokovala na vyplatenie 48 miliónov eur ako zmluvnú pokutu za neuzavretie kúpnej zmluvy a ďalších vyše 43 miliónov eur ako náhradu škôd, ktorý jej mal postup štátu spôsobiť.

NFŠ okrem iného tvrdí, že dotácia bola riadne a v súlade so všetkými pravidlami odsúhlasená Európskou komisiou.

Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť vyše 27-miliónovú dotáciu. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi.

Rovnako na podnet úradu vlády prijala polícia trestné oznámenia týkajúce sa podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa.

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