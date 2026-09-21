Slovenská reprezentácia prišla o stredopoliara. Zranenie odhalilo až vyšetrenie v Poprade

Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce štyri zápasy C-divízie Ligy národov.
Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie po tom, čo sa v pondelok pripojil k reprezentačnému tímu v Poprade.
Trénerský štáb na čele s Vladimírom Weissom st. zatiaľ neinformoval o dodatočnej nominácii niektorého z náhradníkov.
Bero zmenil pôsobisko počas letnej prestávky a po troch rokoch v nemeckom Bochume zamieril do Ferencvárosu.
Už sa aj rozlúčil s tímom
Deň pred reprezentačným zrazom, v nedeľu 20. septembra, odohral v jeho drese prvých päť minút, keď ako striedajúci hráč nastúpil v závere zápasu v Nyiregyháze. Následne zamieril k národnému tímu do Popradu.
„Matúš prišiel na reprezentačný zraz so zranením. Dnes (pondelok) podstúpil vyšetrenie, ktoré ukázalo, že má únavovú zlomeninu chodidla. Už sa aj rozlúčil s tímom.
Zatiaľ ešte nie je isté, či sa tréner rozhodne niekoho donominovať,“ informovala media manažérka Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová.
Časť nominovaných hráčov prišla na zraz v Poprade už v nedeľu, zvyšok sa pripojil v pondelok.
V priebehu jedenástich dní odohrajú štyri zápasy
Na prelome septembra a októbra ich čaká nezvyčajne dlhý asociačný termín. V priebehu 11 dní odohrajú štyri zápasy C-divízie Ligy národov.
Nominácia Slovenska
Brankári: Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
Útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (VfB Stuttgart), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Ivan Schranz (SK Slavia Praha), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
Náhradníci: Ľubomír Belko (Viking FK), Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Dávid Krčík (FK Pardubice) Krisztián Bari (MŠK Žilina), Dominik Javorček (Bohemians 1905 Praha), Matúš Vojtko (KS Wieczysta Kraków), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Filip Lichý (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Ľubomír Tupta (Neftči Baku), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Roland Galčík (Rio Ave FC), Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava), Samuel Mráz (Servette FC), Roman Čerepkai (ŠK Slovan Bratislava), Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Postupne sa predstavia v Prešove proti Moldavsku, v Košiciach proti Kazachstanu a následne budú hrať na Faerských ostrovoch a v Moldavsku.
Duel v Prešove je už vypredaný a mohutná divácka kulisa sa očakáva aj v Košickej futbalovej aréne. Na duel s Kazachstanom sa zatiaľ predalo 6400 vstupeniek.