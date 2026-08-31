Malženice dosiahli víťazstvo po takmer mesiaci a opäť doma. Hrdinom dvojgólový útočník

II. liga - 6. kolo
OFK Dynamo Malženice - MFK Bytča 3:1 (2:1)
Góly: 25. Duchovič, 45. Duchovič, 86. Mojžiš – 22. Luna
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
/Správu aktualizujeme/
Futbalisti OFK Dynamo Malženice triumfovali v pondelkovom stretnutí 6. kola MONACObet ligy nad hráčmi MFK Bytča 3:1. V tabuľke poskočili na 10. miesto.
Dosiahli druhý triumf v sezóne a prvý od 2. augusta, keď zdolali Slovan Bratislava B. Dva góly strelil útočník Juraj Duchovič.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
R
P
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
2
2
2
10:6
8
P
P
R
R
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
1
3
9:7
7
R
P
V
V
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
10:10
7
V
P
P
R
V
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
6
1
0
5
4:19
3
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body