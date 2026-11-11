Gólová smršť na úvod kvalifikácie. Slováci nedali šancu súperovi, útočník s hetrikom

Slovenskí futbalisti do 17 rokov
Slovenskí futbalisti do 17 rokov (Autor: Slovenský futbalový zväz﻿)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|11. nov 2026 o 16:54
ShareTweet0

Domáci dohrávali od 42. minúty duel o desiatich a už po prvom polčase prehrávali 0:4.

ME hráčov do 17 rokov 2027 - prvá fáza kvalifikácie

Slovensko - Malta 6:0 (4:0)

Góly: 15., 31. a 37. Lembakoali, 44. a 82. Žofčák, 86. Sopko, ČK: 42. Aquilina (Malta) po druhej ŽK

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov si na úvod turnaja prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME pripísali víťazstvo nad Maltou 6:0.

Hetrikom sa proti tímu, ktorý hostí kvalifikačný turnaj, blysol Alan Mael Lembakoali. Domáci dohrávali od 42. minúty duel o desiatich a už po prvom polčase prehrávali 0:4.

V 5. skupine si Slováci zmerajú sily ešte s Holandskom (14. novembra) a Nórskom (17. novembra).

Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Krajiny potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.

Tabuľka 5. skupiny

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 17 rokov
Slovenskí futbalisti do 17 rokov
Gólová smršť na úvod kvalifikácie. Slováci nedali šancu súperovi, útočník s hetrikom
dnes 16:54
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Gólová smršť na úvod kvalifikácie. Slováci nedali šancu súperovi, útočník s hetrikom