Gólová smršť na úvod kvalifikácie. Slováci nedali šancu súperovi, útočník s hetrikom

ME hráčov do 17 rokov 2027 - prvá fáza kvalifikácie
Slovensko - Malta 6:0 (4:0)
Góly: 15., 31. a 37. Lembakoali, 44. a 82. Žofčák, 86. Sopko, ČK: 42. Aquilina (Malta) po druhej ŽK
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov si na úvod turnaja prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME pripísali víťazstvo nad Maltou 6:0.
Hetrikom sa proti tímu, ktorý hostí kvalifikačný turnaj, blysol Alan Mael Lembakoali. Domáci dohrávali od 42. minúty duel o desiatich a už po prvom polčase prehrávali 0:4.
V 5. skupine si Slováci zmerajú sily ešte s Holandskom (14. novembra) a Nórskom (17. novembra).
Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Krajiny potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.