Hrám v jednej z top päť najlepších líg, hovorí Leo Sauer. Túži po spoločnom zápase s bratom

Leo Sauer.
Leo Sauer. (Autor: TASR)
TASR|21. sep 2026 o 19:23
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Za sebou má úvodné štyri zápasy v drese Stuttgartu.

Slovenský futbalový krídelník Leo Sauer bol počas uplynulých piatich mesiacov prakticky bez futbalu a aj preto prišiel na reprezentačný zraz do Popradu s viacnásobnou motiváciou.

Za sebou má úvodné štyri zápasy v drese Stuttgartu, v ktorých, síce s nižšou minutážou, získal hernú prax.

Je to jedna z top päť najlepších líg

„Veľmi sa teším, že sa mi podarilo spraviť takýto krok vpred v mojej kariére.

Teším sa, že môžem hrať v Bundeslige. Je to jedna z top päť najlepších líg,“ neskrýval nadšenie 20-ročný mladík.

K novému pôsobisku dodal: „Je to lepšia liga, v ktorej sa môžem rozvíjať. Keď hráte proti lepším hráčom, hľadáte iné riešenia a tým sa rozvíjate.

Myslím si, že je to pre mňa výborný krok, hoci som zatiaľ neodohral veľa a stále sa dostávam zo zápasovej formy.“

K účastníkovi Bundesligy zamieril z Feyenoordu Rotterdam. Minulú sezónu mu v Holandsku skomplikovali zdravotné problémy.

Teším sa, že som späť v reprezentácii

Vo februári utrpel zranenie stehenného svalu a v druhom zápase po návrate, v reprezentačnom stretnutí proti Kosovu, sa opäť zranil.

„Cítim sa výborne, som pripravený hrať. Teším sa, že som späť v reprezentácii,“ poznamenal Sauer.

Pod Tatrami sa budú zverenci trénera Vladimíra Weissa pripravovať na štyri zápasy C-divízie Ligy národov.

Slovenská reprezentácia do nej vstúpi s jednoznačným cieľom - postúpiť. Postupne nastúpi na zápasy s Moldavskom (26. septembra o 20.45 h v Prešove), Kazachstanom (29. septembra o 20.45 h v Košiciach), Faerskými ostrovmi (2. októbra o 20.45 h v Tórshavne) a Moldavskom (6. októbra o 20.45 h v Kišiňove).

Špeciálne budú najmä domáce zápasy, v ktorých sa očakávajú plné tribúny v prešovskej FTA aj v košickej KFA.

Príde sa pozrieť aj moja rodina z východu

„Veľmi sa na to teším. Keď sme hrali predošlý zápas v Košiciach, tak bola skvelá atmosféra na zaplnenom štadióne.

Príde sa pozrieť aj moja rodina z východu,“ poznamenal Leo Sauer, ktorý sa v reprezentačnej kabíne stretol aj s bratom Máriom, s ktorým by si rád zahral aj v najcennejšom drese.

„Myslím si, že hlavne pre rodinu by to bol skvelý zážitok. Dúfam, že sa nám to podarí. Už v reprezentácii do 21 rokov sme hrali spolu,“ poznamenal Leo Sauer.

Tabuľka skupiny C3

Liga národov

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