Hrám v jednej z top päť najlepších líg, hovorí Leo Sauer. Túži po spoločnom zápase s bratom

Slovenský futbalový krídelník Leo Sauer bol počas uplynulých piatich mesiacov prakticky bez futbalu a aj preto prišiel na reprezentačný zraz do Popradu s viacnásobnou motiváciou.
Za sebou má úvodné štyri zápasy v drese Stuttgartu, v ktorých, síce s nižšou minutážou, získal hernú prax.
Je to jedna z top päť najlepších líg
„Veľmi sa teším, že sa mi podarilo spraviť takýto krok vpred v mojej kariére.
Teším sa, že môžem hrať v Bundeslige. Je to jedna z top päť najlepších líg,“ neskrýval nadšenie 20-ročný mladík.
K novému pôsobisku dodal: „Je to lepšia liga, v ktorej sa môžem rozvíjať. Keď hráte proti lepším hráčom, hľadáte iné riešenia a tým sa rozvíjate.
Myslím si, že je to pre mňa výborný krok, hoci som zatiaľ neodohral veľa a stále sa dostávam zo zápasovej formy.“
K účastníkovi Bundesligy zamieril z Feyenoordu Rotterdam. Minulú sezónu mu v Holandsku skomplikovali zdravotné problémy.
Teším sa, že som späť v reprezentácii
Vo februári utrpel zranenie stehenného svalu a v druhom zápase po návrate, v reprezentačnom stretnutí proti Kosovu, sa opäť zranil.
„Cítim sa výborne, som pripravený hrať. Teším sa, že som späť v reprezentácii,“ poznamenal Sauer.
Pod Tatrami sa budú zverenci trénera Vladimíra Weissa pripravovať na štyri zápasy C-divízie Ligy národov.
Slovenská reprezentácia do nej vstúpi s jednoznačným cieľom - postúpiť. Postupne nastúpi na zápasy s Moldavskom (26. septembra o 20.45 h v Prešove), Kazachstanom (29. septembra o 20.45 h v Košiciach), Faerskými ostrovmi (2. októbra o 20.45 h v Tórshavne) a Moldavskom (6. októbra o 20.45 h v Kišiňove).
Špeciálne budú najmä domáce zápasy, v ktorých sa očakávajú plné tribúny v prešovskej FTA aj v košickej KFA.
Príde sa pozrieť aj moja rodina z východu
„Veľmi sa na to teším. Keď sme hrali predošlý zápas v Košiciach, tak bola skvelá atmosféra na zaplnenom štadióne.
Príde sa pozrieť aj moja rodina z východu,“ poznamenal Leo Sauer, ktorý sa v reprezentačnej kabíne stretol aj s bratom Máriom, s ktorým by si rád zahral aj v najcennejšom drese.
„Myslím si, že hlavne pre rodinu by to bol skvelý zážitok. Dúfam, že sa nám to podarí. Už v reprezentácii do 21 rokov sme hrali spolu,“ poznamenal Leo Sauer.