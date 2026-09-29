Slováci sa trápili, no uspeli. Oznámkujte ich výkon po výhre nad Kazachstanom

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Košiciach v druhom zápase nového ročníka Ligy národov nad Kazachstanom 2:1.
- ONLINE: Slovensko - Kazachstan, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
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Góly strelili Leo Sauer a Dávid Hancko.
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Kazachstanu. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)