Slováci sa trápili, no uspeli. Oznámkujte ich výkon po výhre nad Kazachstanom

Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Fotogaléria (20)
Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)
Sportnet|29. sep 2026 o 22:37
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Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v Lige národov proti Kazachstanu.

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Košiciach v druhom zápase nového ročníka Ligy národov nad Kazachstanom 2:1.

Góly strelili Leo Sauer a Dávid Hancko.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Kazachstanu. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Stanislav Lobotka (Slovensko) a Jan Vorogovskij (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
Tomáš Suslov (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
David Strelec (Slovensko) a Temirlan Jerlanov (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
20 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Stas Pokatilov (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale. Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Slovenska, dolný rad zľava Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka Lukáš Haraslín, Leo Sauer a Ondrej Duda. Horný rad zľava Adam Obert, kapitán Milan Škriniar, Dávid Hancko, David Strelec, Martin Valjent a brankár Martin Dúbravka pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Martin Valjent (Slovensko) a vľavo Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke diváci povzbudzujú počas duelu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Kazachstanu pózujú pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Kazachstanu John van 't Schip sleduje duel zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke asistenti hlavného trénera zľava Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík a Štefan Markulík sa držia pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.

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    Hráči Slovenska zľava Róbert Boženík, Tomáš Bobček a tréner Slovenska Vladimír Weiss st. diskutujú po zápase C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
    Hráči Slovenska zľava Róbert Boženík, Tomáš Bobček a tréner Slovenska Vladimír Weiss st. diskutujú po zápase C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
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    Pavol Spáldnes 23:42
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