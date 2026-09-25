Slováci neboli ďaleko od prehry. Kazachstan hneď v úvode nepremenil penaltu

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov remizovali s rovesníkmi z Kazachstanu 1:1 v piatkovom prípravnom zápase v Senci.
Hostia v 14. minúte nepremenili penaltu, no v 22. minúte sa ujali vedenia. V 35. minúte vyrovnal útočník trnavského Spartaka Dávid Polťák.
Zverencov trénera Juraja Ančica čaká ďalší prípravný duel v Senci v pondelok proti Poľsku.
Hlas po zápase
Juraj Ančic, tréner SR 19: „Vedeli sme, že Kazachstan sa bude prezentovať bojovnosťou. Teší ma, že ani naši hráči v tomto smere nezaostávali. Dovolím si povedať, že sme boli futbalovejším tímom, ťažké situácie sme sa snažili riešiť futbalovo, vypracovali sme si niekoľko gólových príležitostí. Dá sa povedať, že remíza je zaslúžená. Kazachstan počas zápasu prešiel na trojčlenný systém obrancov, hral v rozostavení 3-4-3, na čo sme tiež dobre zareagovali. Naši hráči dobre dostupovali súpera, ktorý v príprave dokázal zdolať Srbov či remizovať s Portugalskom. Kazachstan má slušnú kvalitu a ja som rád, že chalani podali oduševnený výkon. V pondelok nás čaká ďalší súper, Poľsko hrá tiež s trojobrancovým systémom. My obmeníme zostavu, príležitosť dostanú ďalší hráči. Verím, že herne nadviažeme na tento výkon a pokúsime sa doviesť stretnutie do víťazného konca.“