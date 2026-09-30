Hancko ukázal nadpriemer, zatienil všetkých. Najslabšími Slovákmi boli útočníci

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Košiciach v druhom zápase nového ročníka Ligy národov nad Kazachstanom 2:1.
Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostal s hodnotou 8 obranca Dávid Hancko, ktorý v druhom polčase strelil hlavičkou víťazný gól.
Za Hanckom boli najlepšie oznámkovaní Stanislav Lobotka (7,5) a Martin Valjent (6,9).
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Najmenej čitateľov Sportnetu zaujali útočníci, Róbert Boženík s hodnotením 4,8 a David Strelec so známkou 5.
Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Slovensko - Kazachstan.