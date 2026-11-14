Postup je istý, Weiss šetrí. Do Kazachstanu nepocestuje ani Škriniar

Na snímke Milan Škriniar.
Fotogaléria (20)
Na snímke Milan Škriniar. (Autor: TASR)
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TASR|14. nov 2026 o 11:37
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Návrat do béčka po šiestich rokoch je istý, a tak tréner v poslednom zápase skupiny dá šancu menej vyťaženým hráčom.

Slovenská futbalová reprezentácia pocestuje do Kazachstanu na posledný zápas tohto ročníka Ligy národov bez siedmich hráčov.

Chýbať budú viaceré opory vrátane kapitána Milana Škriniara, obrancu Dávida Hancka či brankárskej jednotky tohto zrazu Dominika Greifa.

Tréner Vladimír Weiss st. už vopred avizoval, že v prípade spečatenia postupu do B-divízie v piatok proti Faerským ostrovom (2:2) pošetrí hráčov, ktorí sú vyťažovaní v národnom tíme či v klube.

„Sokoli“ si v piatok v Košiciach vybojovali návrat do „béčka“ po šiestich rokoch. Na konte majú momentálne 11 bodov, a tak ich na čele 3. skupiny C-divízie nepredstihne už nikto.

Weiss by mal preto vyskúšať v Astane menej vyťažených hráčov v rámci prípravy na kvalifikáciu na ME 2028. Okrem spomínanej trojice budú chýbať aj stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák i obranca Martin Valjent.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Jákup Andreansen a Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Dávid Hancko (Slovensko) a Geza David Túri (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
20 fotografií
Na snímke sprava Ondrej Duda (Slovensko) a Petur Knudsen (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner reprezentácie Faerské ostrovy Eydun Klakstein počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weis st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a druhý zľava strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a vpravo strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia na tribúne počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke druhý zľava Lukáš Haraslín (Slovensko) v okľúčení hráčov Faerských ostrovov v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke vľavo slovenský brankár Dominik Greif inkasuje prvý gól z penalty počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšíkovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Geza Dávid Turi (Faerské ostrovy) a vpravo Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Nino Marcelli (Slovensko) a Andrias Edmundsson (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Matúš Bero, Ondrej Duda a Milan Škriniar (všetci Slovensko) tlieskajú po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Ondrej Duda, Róbert Boženík a Ivan Mesík (všetci Slovensko) po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.

„Uvažoval som aj nad Lukášom Haraslínom, ale vážim si, že sa rozhodol s nami zostať. S ostatnými som bol viac-menej dohodnutý. Maťo Valjent zostáva doma, lebo dostal druhú žltú kartu a hrať by nemohol. Verím, že chlapci, ktorí dostanú šancu v Astane, sa jej chytia. Ideme sa pobiť o dobrý výsledok,“ povedal Weiss pre webstránku futbalsfz.sk.

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    Na snímke Milan Škriniar.
    Na snímke Milan Škriniar.
    Postup je istý, Weiss šetrí. Do Kazachstanu nepocestuje ani Škriniar
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