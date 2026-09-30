Lobotka má v hlave počítač, o Hanckovi ani neviem, že je na zraze, vravel Weiss

Tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach.
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Tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|30. sep 2026 o 07:15
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Slováci majú za sebou ťažký zápas s dobrým výsledkom.

Druhé víťazstvo slovenskej futbalovej reprezentácie v aktuálnej edícii Ligy národov sa nerodilo ľahko, napokon však zverenci Vladimíra Weissa zdolali Kazachstan 2:1.

Tréner Slovenska súpera pozná veľmi dobre, keďže v rokoch 2012 až 2015 viedol Kajrat Almaty a neskôr sa s kazašskou reprezentáciou stretol viackrát ako tréner gruzínskeho národného tímu.

Očakával boj v bloku

„Nič ma neprekvapilo. Očakával som takýto boj v bloku. Kazaši výborne bránili. Sú obetaví, mali dva-tri nepríjemné brejky. Gól dali z toho, že sme prehrali tri súboje v strede poľa a ich útočník Karimov vymetal šibenicu,“ vravel Weiss na pozápasovej tlačovej konferencii.

„Výborne hral Islambek Kuat, môj bývalý zverenec. Vedel som, že bude hrať do odpadnutia. Ešte sme mali šťastie, že nehral Dastan Satpajev, kapitán mužstva Baujržan Islamkan a Maxim Samodorov,“ doplnil.

VIDEO: Vladimír Weiss

So ziskom troch bodov aj s prístupom svojho mužstva však bol spokojný.

„Bol to ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme šesť bodov, čo sme chceli,“ podčiarkol.

Keď Slovensko vyhrá, Weiss je na tlačových konferenciách vždy veľmi zhovorčivý a často aj vtipkuje.

„Dnes je futbal veľmi ťažký, ja už by som ani futbal hrať nechcel,“ poznamenal so smiechom. Potom aj vysvetlil, čo tým myslel. „Kedysi sa hral iný futbal, technickí hráči viac vynikli. Preto je obdivuhodné, čo dokážu napríklad Lukáš Haraslín či Leo Sauer v tých zhustených priestoroch,“ podčiarkol Weiss.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Stanislav Lobotka (Slovensko) a Jan Vorogovskij (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
Tomáš Suslov (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
David Strelec (Slovensko) a Temirlan Jerlanov (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
20 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Stas Pokatilov (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale. Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Slovenska, dolný rad zľava Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka Lukáš Haraslín, Leo Sauer a Ondrej Duda. Horný rad zľava Adam Obert, kapitán Milan Škriniar, Dávid Hancko, David Strelec, Martin Valjent a brankár Martin Dúbravka pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Martin Valjent (Slovensko) a vľavo Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke diváci povzbudzujú počas duelu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Kazachstanu pózujú pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Kazachstanu John van 't Schip sleduje duel zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke asistenti hlavného trénera zľava Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík a Štefan Markulík sa držia pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.

Toľko zápasov nikdy nebolo

Víťazný gól Slovenska dal po rohovom kope Ondreja Dudu hlavou Dávid Hancko. V klube nastupuje na poste stopéra, v reprezentácii však najčastejšie figuruje na ľavej strane obrany.

„Dávid je vynikajúci chlapec. Na to, čo dokázal, je veľmi skromný. Prakticky ani neviem, že je na zraze,“ chválil obrancu Atlética Madrid Weiss.

„Dnes je tlak na hráčov enormný. Toľko zápasov nikdy v živote nebolo. Dávid hral v nedeľu proti Realu Madrid 90 minút, potom v piatok proti Moldavsku do 72. minúty a teraz v utorok zase celý zápas,“ poukázal na jeho vyťaženosť Weiss.

Prezradil, že na kraj ho zaradil práve pre jeho gólový potenciál. „Má fantastickú ľavú nohu aj hlavičku a číta výborne priestor. Je to top hráč,“ vravel tréner. „Keby sme teraz hrali s Nemcami alebo Francúzmi, tak Hancko by hral stopéra a Obert by bol na kraji obrany,“ prezradil slovenský kouč.

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O svojich hráčoch hovorí len s najvyšším uznaním. „Lobotka je génius,“ skonštatoval. „Má v hlave počítač na priestor. Viac to vidíte naživo na tréningu, keď ho máte päť metrov od seba,“ zdôraznil reprezentačný tréner.

Výsledky im zahrali do karát

V prvom zápase Ligy národov proti Moldavsku prekvapil Weiss netradičným ťahom, keď na pravý kraj obrany postavil Ivana Schranza.

Proti Kazachstanu nastúpil na tomto poste Martin Valjent, bola to jedna z troch zmien v základnej zostave oproti predchádzajúcemu zápasu.

„Bol jedným z najlepších hráčov na ihrisku, bol výborný v defenzíve a bol aj pri našom prvom góle, Leo Sauer už mal prázdnu bránu,“ skonštatoval tréner.

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Víťazný gól prišiel po štandardnej situácii. V predchádzajúcom zápase s Moldavskom padli oba góly Slovenska po štandardkách.

„Trénujeme to, aj keď tých tréningov nie je veľa,“ poznamenal Weiss.

Slováci majú po dvoch kolách na čele tabuľky už štvorbodový náskok, lebo ich súperi medzi sebou remizovali.

„Výsledky nám zahrali do karát, ale na Faerských ostrovoch nás čaká ťažký zápas, na umelej tráve a v nepriaznivom počasí. Musíme trafiť zostavu, lebo určite dôjde k jej obmene,“ vyzdvihol Weiss. 

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