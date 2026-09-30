Lobotka má v hlave počítač, o Hanckovi ani neviem, že je na zraze, vravel Weiss

Druhé víťazstvo slovenskej futbalovej reprezentácie v aktuálnej edícii Ligy národov sa nerodilo ľahko, napokon však zverenci Vladimíra Weissa zdolali Kazachstan 2:1.
Tréner Slovenska súpera pozná veľmi dobre, keďže v rokoch 2012 až 2015 viedol Kajrat Almaty a neskôr sa s kazašskou reprezentáciou stretol viackrát ako tréner gruzínskeho národného tímu.
Očakával boj v bloku
„Nič ma neprekvapilo. Očakával som takýto boj v bloku. Kazaši výborne bránili. Sú obetaví, mali dva-tri nepríjemné brejky. Gól dali z toho, že sme prehrali tri súboje v strede poľa a ich útočník Karimov vymetal šibenicu,“ vravel Weiss na pozápasovej tlačovej konferencii.
„Výborne hral Islambek Kuat, môj bývalý zverenec. Vedel som, že bude hrať do odpadnutia. Ešte sme mali šťastie, že nehral Dastan Satpajev, kapitán mužstva Baujržan Islamkan a Maxim Samodorov,“ doplnil.
VIDEO: Vladimír Weiss
So ziskom troch bodov aj s prístupom svojho mužstva však bol spokojný.
„Bol to ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme šesť bodov, čo sme chceli,“ podčiarkol.
Keď Slovensko vyhrá, Weiss je na tlačových konferenciách vždy veľmi zhovorčivý a často aj vtipkuje.
„Dnes je futbal veľmi ťažký, ja už by som ani futbal hrať nechcel,“ poznamenal so smiechom. Potom aj vysvetlil, čo tým myslel. „Kedysi sa hral iný futbal, technickí hráči viac vynikli. Preto je obdivuhodné, čo dokážu napríklad Lukáš Haraslín či Leo Sauer v tých zhustených priestoroch,“ podčiarkol Weiss.
Toľko zápasov nikdy nebolo
Víťazný gól Slovenska dal po rohovom kope Ondreja Dudu hlavou Dávid Hancko. V klube nastupuje na poste stopéra, v reprezentácii však najčastejšie figuruje na ľavej strane obrany.
„Dávid je vynikajúci chlapec. Na to, čo dokázal, je veľmi skromný. Prakticky ani neviem, že je na zraze,“ chválil obrancu Atlética Madrid Weiss.
„Dnes je tlak na hráčov enormný. Toľko zápasov nikdy v živote nebolo. Dávid hral v nedeľu proti Realu Madrid 90 minút, potom v piatok proti Moldavsku do 72. minúty a teraz v utorok zase celý zápas,“ poukázal na jeho vyťaženosť Weiss.
Prezradil, že na kraj ho zaradil práve pre jeho gólový potenciál. „Má fantastickú ľavú nohu aj hlavičku a číta výborne priestor. Je to top hráč,“ vravel tréner. „Keby sme teraz hrali s Nemcami alebo Francúzmi, tak Hancko by hral stopéra a Obert by bol na kraji obrany,“ prezradil slovenský kouč.
O svojich hráčoch hovorí len s najvyšším uznaním. „Lobotka je génius,“ skonštatoval. „Má v hlave počítač na priestor. Viac to vidíte naživo na tréningu, keď ho máte päť metrov od seba,“ zdôraznil reprezentačný tréner.
Výsledky im zahrali do karát
V prvom zápase Ligy národov proti Moldavsku prekvapil Weiss netradičným ťahom, keď na pravý kraj obrany postavil Ivana Schranza.
Proti Kazachstanu nastúpil na tomto poste Martin Valjent, bola to jedna z troch zmien v základnej zostave oproti predchádzajúcemu zápasu.
„Bol jedným z najlepších hráčov na ihrisku, bol výborný v defenzíve a bol aj pri našom prvom góle, Leo Sauer už mal prázdnu bránu,“ skonštatoval tréner.
Víťazný gól prišiel po štandardnej situácii. V predchádzajúcom zápase s Moldavskom padli oba góly Slovenska po štandardkách.
„Trénujeme to, aj keď tých tréningov nie je veľa,“ poznamenal Weiss.
Slováci majú po dvoch kolách na čele tabuľky už štvorbodový náskok, lebo ich súperi medzi sebou remizovali.
„Výsledky nám zahrali do karát, ale na Faerských ostrovoch nás čaká ťažký zápas, na umelej tráve a v nepriaznivom počasí. Musíme trafiť zostavu, lebo určite dôjde k jej obmene,“ vyzdvihol Weiss.