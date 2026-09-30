Škriniar: Sami sme si to skomplikovali, ale nestratili sme hlavu. Slováci sa zatiaľ držia plánu

Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
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Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|30. sep 2026 o 07:00
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Leo Sauer sa vrátil do základu po dlhšej vynútenej pauze.

Slovenská futbalová reprezentácia zatiaľ zvláda povinnú jazdu v C-divízii Ligy národov. Po dvoch zápasoch má na konte šesť bodov.

Po víťazstve 2:0 v Prešove nad Moldavskom vyhral národný tím v Košiciach nad Kazachstanom 2:1.

Domácich poslal do vedenia v 26. minúte Leo Sauer. Kazachovia síce vyrovnali v 35. minúte utešenou strelou Ramazana Karinova, no napokon v 82. minúte po priamom kope Ondreja Dudu dal rozhodujúci gól Dávid Hancko.

Nestratili hlavu

Slováci podali v prvom polčase asi najlepší výkon zatiaľ v tejto edícii Ligy národov. Mohli dať aj ďalšie góly, viacero príležitostí mal Lukáš Haraslín. Hostia potom udreli z ojedinelého brejku.

„Sami sme si to skomplikovali,“ poznamenal kapitán mužstva Milan Škriniar. „Dôležité bolo, že sme nestratili hlavu. Vedeli sme, že kvalita je na našej strane. Nakoniec prišiel krásny signál z rohu,“ skonštatoval.

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Slovensko je na 44. mieste svetového rebríčka, Kazachstanu patrí 111. priečka.

Ďalšie dva tímy v skupine sú ešte nižšie, Faerské ostrovy sú na 123. mieste, Moldavsko je na 160. mieste.

Tím Vladimíra Weissa je teda favoritom skupiny, ale to zároveň znamená, že jeho súperi väčšinou budú chcieť len brániť.

„Aj pre väčšie mužstvá je náročné, keď sa súper stiahne do bloku. Je to veľmi náročné prekonať. Boli sme však trpezliví a nakoniec sme vyhrali,“ vravel Tomáš Suslov, ktorý sa v strede poľa spolu so Stanislavom Lobotkom a Ondrejom Dudom snažil otvoriť kazašský blok.

Štandardky vedia pomôcť

Slováci boli na Kazachov pripravení, tréner Vladimír Weiss v krajine trénoval v rokoch 2012 až 2015.

Neskôr ako tréner gruzínskej reprezentácie sa s reprezentáciou Kazachstanu stretol aj v Lige národov.

„Tréner ich pozná a hovoril nám, že budú behaví a nevypustia ani jeden súboj. Škoda, že sme nepremenili šance už v prvom polčase,“ podčiarkol Škriniar.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Stanislav Lobotka (Slovensko) a Jan Vorogovskij (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
Tomáš Suslov (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
David Strelec (Slovensko) a Temirlan Jerlanov (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
20 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Stas Pokatilov (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale. Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Slovenska, dolný rad zľava Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka Lukáš Haraslín, Leo Sauer a Ondrej Duda. Horný rad zľava Adam Obert, kapitán Milan Škriniar, Dávid Hancko, David Strelec, Martin Valjent a brankár Martin Dúbravka pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Martin Valjent (Slovensko) a vľavo Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke diváci povzbudzujú počas duelu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Kazachstanu pózujú pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Kazachstanu John van 't Schip sleduje duel zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke asistenti hlavného trénera zľava Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík a Štefan Markulík sa držia pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.

Kazachstan už v minulosti dokázal nepríjemne prekvapiť slovenskú reprezentáciu a po výstavnom góle Karimova sa zdalo, že história sa môže opakovať.

V šestnástke Kazachov bolo niekedy až sedem slovenských hráčov, lenže z odrazených lôpt hrozili hostia.

O výhre Slovenska napokon rozhodol nacvičený signál. „V dnešnej dobe štandardky rozhodujú zápas. Keď to nejde z hry, štandardné situácie vám vedia veľmi pomôcť,“ uznal aj Suslov.

Futbal mu veľmi chýbal

Po zápase mohol byť obzvlášť spokojný Leo Sauer. Po polročnej vynútenej pauze znovu nastúpil na zápas v základnej zostave a dosiahol svoj prvý reprezentačný gól.

„Futbal mi veľmi chýbal. Videl som chalanov, že môžu hrať a ja som bol zranený. Som rád, že mi tréner dal príležitosť a že som to mohol okoreniť aj gólom,“ vravel 20-ročný futbalista.

Naposledy bol v základe v marci v play-off kvalifikácie Ligy majstrov proti Kosovu. V uplynulom čase dvakrát nastúpil ako náhradník za Stuttgart a v sobotu proti Moldavsku odohral necelú polhodinu.

Väčšinou hrá na ľavom krídle, tentoraz ho však tréner Vladimír Weiss poslal na pravý kraj. „Chcel, aby som držal čiaru a robil tam nábehy,“ priblížil hráč Stuttgartu trénerove inštrukcie.

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Nemecký klub požiadal realizačný tím reprezentácie, aby so Sauerom narábali rozumne a citlivo a postupne mu dávkovali záťaž. V zápase s Kazachstanom zišiel Sauer z ihriska v 67. minúte.

Tréner zmenil zostavu v porovnaní so zápasom proti Moldavsku na troch pozíciách a v ďalších zápasoch znovu chce prerotovať hráčov.

Slovákov čaká v piatok zápas na Faerských ostrovoch, budúci utorok zase nastúpia v Moldavsku.

„Dali sme si za cieľ, že zo štyroch úvodných zápasov chceme získať dvanásť bodov,“ zdôraznil kapitán Milan Škriniar. 

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