Škriniar: Sami sme si to skomplikovali, ale nestratili sme hlavu. Slováci sa zatiaľ držia plánu

Slovenská futbalová reprezentácia zatiaľ zvláda povinnú jazdu v C-divízii Ligy národov. Po dvoch zápasoch má na konte šesť bodov.
Po víťazstve 2:0 v Prešove nad Moldavskom vyhral národný tím v Košiciach nad Kazachstanom 2:1.
Domácich poslal do vedenia v 26. minúte Leo Sauer. Kazachovia síce vyrovnali v 35. minúte utešenou strelou Ramazana Karinova, no napokon v 82. minúte po priamom kope Ondreja Dudu dal rozhodujúci gól Dávid Hancko.
Nestratili hlavu
Slováci podali v prvom polčase asi najlepší výkon zatiaľ v tejto edícii Ligy národov. Mohli dať aj ďalšie góly, viacero príležitostí mal Lukáš Haraslín. Hostia potom udreli z ojedinelého brejku.
„Sami sme si to skomplikovali,“ poznamenal kapitán mužstva Milan Škriniar. „Dôležité bolo, že sme nestratili hlavu. Vedeli sme, že kvalita je na našej strane. Nakoniec prišiel krásny signál z rohu,“ skonštatoval.
Slovensko je na 44. mieste svetového rebríčka, Kazachstanu patrí 111. priečka.
Ďalšie dva tímy v skupine sú ešte nižšie, Faerské ostrovy sú na 123. mieste, Moldavsko je na 160. mieste.
Tím Vladimíra Weissa je teda favoritom skupiny, ale to zároveň znamená, že jeho súperi väčšinou budú chcieť len brániť.
„Aj pre väčšie mužstvá je náročné, keď sa súper stiahne do bloku. Je to veľmi náročné prekonať. Boli sme však trpezliví a nakoniec sme vyhrali,“ vravel Tomáš Suslov, ktorý sa v strede poľa spolu so Stanislavom Lobotkom a Ondrejom Dudom snažil otvoriť kazašský blok.
Štandardky vedia pomôcť
Slováci boli na Kazachov pripravení, tréner Vladimír Weiss v krajine trénoval v rokoch 2012 až 2015.
Neskôr ako tréner gruzínskej reprezentácie sa s reprezentáciou Kazachstanu stretol aj v Lige národov.
„Tréner ich pozná a hovoril nám, že budú behaví a nevypustia ani jeden súboj. Škoda, že sme nepremenili šance už v prvom polčase,“ podčiarkol Škriniar.
Kazachstan už v minulosti dokázal nepríjemne prekvapiť slovenskú reprezentáciu a po výstavnom góle Karimova sa zdalo, že história sa môže opakovať.
V šestnástke Kazachov bolo niekedy až sedem slovenských hráčov, lenže z odrazených lôpt hrozili hostia.
O výhre Slovenska napokon rozhodol nacvičený signál. „V dnešnej dobe štandardky rozhodujú zápas. Keď to nejde z hry, štandardné situácie vám vedia veľmi pomôcť,“ uznal aj Suslov.
Futbal mu veľmi chýbal
Po zápase mohol byť obzvlášť spokojný Leo Sauer. Po polročnej vynútenej pauze znovu nastúpil na zápas v základnej zostave a dosiahol svoj prvý reprezentačný gól.
„Futbal mi veľmi chýbal. Videl som chalanov, že môžu hrať a ja som bol zranený. Som rád, že mi tréner dal príležitosť a že som to mohol okoreniť aj gólom,“ vravel 20-ročný futbalista.
Naposledy bol v základe v marci v play-off kvalifikácie Ligy majstrov proti Kosovu. V uplynulom čase dvakrát nastúpil ako náhradník za Stuttgart a v sobotu proti Moldavsku odohral necelú polhodinu.
Väčšinou hrá na ľavom krídle, tentoraz ho však tréner Vladimír Weiss poslal na pravý kraj. „Chcel, aby som držal čiaru a robil tam nábehy,“ priblížil hráč Stuttgartu trénerove inštrukcie.
Nemecký klub požiadal realizačný tím reprezentácie, aby so Sauerom narábali rozumne a citlivo a postupne mu dávkovali záťaž. V zápase s Kazachstanom zišiel Sauer z ihriska v 67. minúte.
Tréner zmenil zostavu v porovnaní so zápasom proti Moldavsku na troch pozíciách a v ďalších zápasoch znovu chce prerotovať hráčov.
Slovákov čaká v piatok zápas na Faerských ostrovoch, budúci utorok zase nastúpia v Moldavsku.
„Dali sme si za cieľ, že zo štyroch úvodných zápasov chceme získať dvanásť bodov,“ zdôraznil kapitán Milan Škriniar.