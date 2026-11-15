Učiteľ proti žiakom. Weiss v Kazachstane narazí na hráčov, ktorých kedysi vychovával

Slovenskí futbalisti sa rozlúčia s C-divíziou Ligy národov pondelňajším zápasom na pôde Kazachstanu. Úvodný výkop stretnutia je na programe o 16.00 SEČ a tréner Vladimír Weiss avizoval obmenenú zostavu, keďže jeho tím má už istý postup do B-divízie.
Slováci sa stretnú s Kazachstanom štvrtý raz, doposiaľ vyhrali jeden zápas a na súpera zo Strednej Ázie nestačili v dvoch prípadoch.
Obe prehry prišli v sezóne 2022/2023 Ligy národov, keď si Kazachovia vybojovali postup do B-divízie. Momentálne je situácia opačná a súper „sokolov“ je na štvrtom mieste bez šance na postup.
Bez reštrukturalizácie súťaže by bojoval o udržanie, no D-divízia bude zrušená a tímy z nej hrajú od edície 2028/2029 v „céčku“.
„Dám šancu mladším hráčom, určite Pališčákovi. Nechcem stratiť ani Riga, ktorý v klube nehráva a možno mu tento zápas pomôže. Zmien teda bude viac. Niekedy mladí hráči behajú viac ako tí starší, naše hviezdy či hráči silní na lopte. Viem, čo nás v Kazachstane čaká. Polovicu, možno aj viac ako polovicu tamojších hráčov som trénoval alebo vychovával ešte v akadémii Kajratu. Hrať sa bude na umelej tráve na krásnom štadióne v Astane. Domáci majú podobnú mentalitu ako hráči Faerských ostrovov. Doma sú nepríjemní, budú bojovať a budú nás chcieť zdolať. Ak chceme uhrať dobrý výsledok, budeme musieť podať kvalitný výkon,“ uviedol Weiss, ktorý pôsobil v Kazachstane v rokoch 2012 - 2015.
„Šancu dostanú aj ďalší hráči, pretože inokedy na to nemám priestor. Priateľské zápasy nie sú a ďalší duel hráme už o tri dni, navyše nás čaká cesta. Určite preto nasadím čerstvých hráčov, možno urobím šesť či sedem zmien. Ešte si to však musím nechať uležať v hlave,“ priblížil Weiss po piatkovom postupovom zápase s Faerskými ostrovmi (2:2).
Už v sobotu predstavil menoslov hráčov, ktorých bude šetriť a nebudú na súpiske. Sú to kapitán Milan Škriniar, brankár Dominik Greif, obrancovia Dávid Hancko a Martin Valjent (trest po dvoch ŽK), stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák.
Jednou z opôr, ktoré zostávajú, je útočník Lukáš Haraslín. „Máme naozaj skvelú partiu a s chalanmi spolu veľmi radi trávime čas. Bude to príjemnejšie, pretože vieme, že môžeme hrať uvoľnenejšie. Samozrejme, aj tento zápas chceme zvládnuť,“ povedal Haraslín.