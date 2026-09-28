Slovákov čaká súper, ktorý ich už dvakrát zdolal. Weiss: Nečakám žiadnu prechádzku

Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v utorok od 20.45 h v Košiciach proti Kazachstanu s cieľom nadviazať na trojbodový zisk zo sobotňajšieho zápasu s Moldavskom.
Víťazstvo 2:0 v úvodnom stretnutí C-divízie Ligy národov ich posunulo na prvé miesto 3. skupiny, v ktorej sú najväčší favorit.
Pre trénera slovenského tímu Vladimíra Weissa pôjde o špeciálny zápas. Svoj tím povedie proti mužstvu z krajiny, v ktorej pôsobil v rokoch 2016 - 2020 ako tréner popredného kazašského tímu Kajrat Almaty.
Všetci sú odchovanci klubu Kajrat Almaty
„Kazachstan dobre poznám. Má veľa mladých, ale aj skúsených hráčov. Takmer všetci sú odchovanci klubu Kajrat Almaty, v ktorom som pôsobil.
Má vynikajúcu akadémiu. Nebude to žiadna prechádzka, ale máme kvalitu na to, aby sme to zvládli,“ uviedol Weiss.
„Sokoli“ v sobotu splnili úlohu favorita, keď v Prešove zdolali Moldavsko 2:0. Po stretnutí hovorili o radosti z troch bodov, ale zároveň upozorňovali na vlažný štart do zápasu, keď sa Moldavci dostali do niekoľkých sľubných šancí.
Slovensko - Kazachstan
Rozhodcovia: Kolarič - Pajič, Starčevič (všetci Chorv.)
Predpokladané zostavy:
Slovensko: Greif - Valjent, Škriniar, Obert, Hancko - Rigo, Lobotka, Duda - L. Sauer, Strelec, Haraslín
Kazachstan: Pokatilov - Mrynskij, Erlanov, Alip, Vorogovskij - Kuat, Karaman, Islamchan - Amir, Šušenačev, Kenžebek
Do listiny strelcov sa zapísali Ivan Schranz a Ondrej Duda, ktorý v prvom polčase skóroval z jedenástky.
Aj on si uvedomoval, že nevýrazný začiatok duelu by sa v budúcnosti mohol vypomstiť.
Musíme zapracovať na lepších začiatkoch zápasov
„Kazachstan remizoval v prvom zápase, my s ním máme domáci zápas, ktorý musíme zvládnuť.
Nasledujúce stretnutia budú podobné ako proti Moldavsku, takže sa s tým musíme vyrovnať. Dôležité bude, aby sme popracovali na lepších začiatkoch zápasov,“ konštatoval Duda.
Reprezentanti Kazachstanu vstúpili do C-divízie Ligy národov remízou na Faerských ostrovoch 1:1.
Slováci si víťazstvom nad Moldavskom upevnili sebavedomie, no tréner Vladimír Weiss videl v zápase aj rezervy.
Hráči Kazachstanu vyrástli
„V útočnej fáze musíme byť efektívnejší. Kazachstan má „behavých“ hráčov a aj výborných mladíkov.
Odchovanec Kajratu Dastan Satpajev je zranený. Keď som tam pôsobil, tak bol ešte dieťa, dnes je to hviezda kazašského futbalu, hoci má iba osemnásť rokov. Je to hráč Chelsea, momentálne pôsobí v Burnley, ale má natrhnutý sval, takže nebude k dispozícii.
Za uplynulých 15 rokov vyrástli hráči Kazachstanu neuveriteľným spôsobom a majú veľký potenciál. Nečakám žiadnu prechádzku. V prvom zápase remizovali vonku, čo sa počíta, pretože hrať na umelej tráve na Faerských ostrovoch nie je jednoduché.
Máme však lepších hráčov, verím tomu. Do zápasu si musíme dobre oddýchnuť a potom sa trafiť do zostavy. Do Košíc sa tešíme a verím, že bude plný štadión. Diváci sú tam živší v povzbudzovaní, no všetko bude závisieť od toho, ako budeme hrať.“
Slováci prehrali oba zápasy s Kazachstanom
Pôjde o historicky tretí vzájomný zápas medzi Slovenskom a Kazachstanom. Oba predošlé sa uskutočnili v júni 2022 v Lige národov a zhodne sa v nich tešili Kazachovia.
Najskôr zvíťazili v Trnave 1:0, následne Slovákov zdolali aj v Astane po výsledku 2:1. Gól slovenského tímu strelil Matúš Bero, pre ktorého sa aktuálny asociačný termín skončil už v jeho úvode, keď ho vyradila únavová zlomenina, pre ktorú musí absolvovať operáciu kostičky na chodidle.
Zápas Slovensko - Kazachstan má výkop o 20.45 h a povedú ho rozhodcovia z Chorvátska na čele s hlavným Patrikom Kolaričom.
V druhom zápase skupiny si zmerajú sily Moldavsko s Faerskými ostrovmi (18.00 h, Kišiňov).
Ďalší program Slovenska v C-divízii Ligy národov:
Piatok, 2. októbra: Faerské ostrovy - SR /20.45, Tórshavn/
Utorok, 6. októbra: Moldavsko - SR /20.45, Kišiňov/
Piatok, 13. novembra: SR - Faerské ostrovy /20.45, Košice/
Pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/