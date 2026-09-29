VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan v C-divízii Ligy národov

Futbalisti Slovenska hrajú dnes svoj druhý zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Na košickom štadióne hostia reprezentáciu Kazachstanu.
- ONLINE: Slovensko - Kazachstan, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
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Skóre otvoril už v 26. minúte svojím premiérovým gólom v reprezentácii Leo Sauer.
O necelých desať minút neskôr sa však do štatistík zapísal aj Kazachstan, ktorý výstavnou strelou Ramazana Karimova vyrovnal do 1:1.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan.
VIDEO: Leo Sauer a jeho gól na 1:0