VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan v C-divízii Ligy národov

Leo Sauer.
Leo Sauer. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|29. sep 2026 o 21:30
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Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

Futbalisti Slovenska hrajú dnes svoj druhý zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Na košickom štadióne hostia reprezentáciu Kazachstanu.

Skóre otvoril už v 26. minúte svojím premiérovým gólom v reprezentácii Leo Sauer.

O necelých desať minút neskôr sa však do štatistík zapísal aj Kazachstan, ktorý výstavnou strelou Ramazana Karimova vyrovnal do 1:1.

Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan.

VIDEO: Leo Sauer a jeho gól na 1:0

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

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Liga národov

    Leo Sauer.
    Leo Sauer.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan v C-divízii Ligy národov
    dnes 21:30
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