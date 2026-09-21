Čontofalský kývol na ponuku okamžite. Máme špičkových brankárov, no egá musia ísť do úzadia

Nový tréner brankárov v slovenskej futbalovej reprezentácii Kamil Čontofalský neváhal nad novou kariérnou výzvou.
Na ponuku trénera Vladimíra Weissa st. kývol okamžite a teší sa na prácu s brankármi, ktorých považuje za európsku špičku.
Pred nastávajúcimi štyrmi zápasmi Ligy národov naznačil, že dôjde k rotácii na brankárskom poste.
Čontofalský sa pripojil k reprezentačnému tímu v úvode zrazu v Poprade. Pod Tatrami sa budú zverenci trénera Vladimíra Weissa pripravovať na štyri zápasy C-divízie Ligy národov. Slovenská reprezentácia do nej vstúpi s jednoznačným cieľom - postúpiť.
Postupne nastúpi na zápasy s Moldavskom (26. septembra o 20.45 h v Prešove), Kazachstanom (29. septembra o 20.45 h v Košiciach), Faerskými ostrovmi (2. októbra o 20.45 h v Tórshavne) a Moldavskom (6. októbra o 20.45 h v Kišiňove).
Slovenský tím bude v pozícii favorita a dá sa očakávať, že najmä v domácich zápasoch s Moldavskom a Kazachstanom nebude mať veľa práce.
Brankár musí byť na špičkách celý čas
„Brankár bude musieť byť koncentrovaný po celý zápas. Prišli sme sem s jedným cieľom - uspieť.
To znamená vyhrať skupinu, ideálne zvíťaziť v prvých dvoch domácich zápasoch. Brankár musí byť na špičkách celý čas, o to je ťažšie zostať koncentrovaný.
Je to o tom, aby ukázal, že chytí tú jednu tutovku, ktorá môže prísť. V tom je veľkosť brankárov.
Myslím si, že my máme takýchto brankárov a ukážu práve túto veľkosť,“ poznamenal Čontofalský.
K dispozícii bude mať štvoricu Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha) a Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava).
Spoločne s trénerským štábom sa rozhodne, koho z nich nominuje na jednotlivé zápasy.
Máme špičkových európskych brankárov
„Nemyslím si, že mám ťažkú pozíciu, naopak, je jednoduchá v tom, že máme špičkových európskych brankárov. Je radosť vyberať z nich.
Horšie by bolo, keby to bolo naopak. Všetci sme tu ako jeden tím, takže nejaké egá musia ísť do úzadia.
Aj o tomto sa ešte chcem s nimi rozprávať. Chytať môže iba jeden a ostatní to budú musieť rešpektovať,“ uviedol Čontofalský.
Telefonát z reprezentácie ho prekvapil v deň, keď sa s vedením klubu FK Mladá Boleslav dohodol na pokračovaní spolupráce na ďalšie tri roky.
Reprezentácia je najvyššia méta v trénovaní
„Upieklo sa to rýchlo. Vlado Weiss mi zavolal a ja som povedal, že to beriem. Reprezentácia je najvyššia méta v trénovaní.
Nečakal som, že príde tak skoro, ale prišlo to a je to niečo, čo musí byť pre každého pocta. Pre mňa ňou určite je.
Moja výhoda je, že som pôsobil v reprezentácii, takže si nepripadám ako Alenka v ríši divov.
Je to môj prvý zraz a všetko nasvedčuje tomu, že by to mohlo fungovať,“ dodal Čontofalský, ktorý by mal naďalej pôsobiť aj v Mladej Boleslavi.