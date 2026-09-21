Čontofalský kývol na ponuku okamžite. Máme špičkových brankárov, no egá musia ísť do úzadia

Kamil Čontofalský
Kamil Čontofalský (Autor: Facebook / Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|21. sep 2026 o 19:02
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Telefonát ho prekvapil v deň, keď sa s Mladou Boleslavou dohodol na ďalšie tri roky.

Nový tréner brankárov v slovenskej futbalovej reprezentácii Kamil Čontofalský neváhal nad novou kariérnou výzvou.

Na ponuku trénera Vladimíra Weissa st. kývol okamžite a teší sa na prácu s brankármi, ktorých považuje za európsku špičku.

Pred nastávajúcimi štyrmi zápasmi Ligy národov naznačil, že dôjde k rotácii na brankárskom poste.

Čontofalský sa pripojil k reprezentačnému tímu v úvode zrazu v Poprade. Pod Tatrami sa budú zverenci trénera Vladimíra Weissa pripravovať na štyri zápasy C-divízie Ligy národov. Slovenská reprezentácia do nej vstúpi s jednoznačným cieľom - postúpiť.

Postupne nastúpi na zápasy s Moldavskom (26. septembra o 20.45 h v Prešove), Kazachstanom (29. septembra o 20.45 h v Košiciach), Faerskými ostrovmi (2. októbra o 20.45 h v Tórshavne) a Moldavskom (6. októbra o 20.45 h v Kišiňove).

Slovenský tím bude v pozícii favorita a dá sa očakávať, že najmä v domácich zápasoch s Moldavskom a Kazachstanom nebude mať veľa práce.

Brankár musí byť na špičkách celý čas

„Brankár bude musieť byť koncentrovaný po celý zápas. Prišli sme sem s jedným cieľom - uspieť.

To znamená vyhrať skupinu, ideálne zvíťaziť v prvých dvoch domácich zápasoch. Brankár musí byť na špičkách celý čas, o to je ťažšie zostať koncentrovaný.

Je to o tom, aby ukázal, že chytí tú jednu tutovku, ktorá môže prísť. V tom je veľkosť brankárov.

Myslím si, že my máme takýchto brankárov a ukážu práve túto veľkosť,“ poznamenal Čontofalský.

K dispozícii bude mať štvoricu Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha) a Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava).

Spoločne s trénerským štábom sa rozhodne, koho z nich nominuje na jednotlivé zápasy.

Máme špičkových európskych brankárov

„Nemyslím si, že mám ťažkú pozíciu, naopak, je jednoduchá v tom, že máme špičkových európskych brankárov. Je radosť vyberať z nich.

Horšie by bolo, keby to bolo naopak. Všetci sme tu ako jeden tím, takže nejaké egá musia ísť do úzadia.

Aj o tomto sa ešte chcem s nimi rozprávať. Chytať môže iba jeden a ostatní to budú musieť rešpektovať,“ uviedol Čontofalský.

Telefonát z reprezentácie ho prekvapil v deň, keď sa s vedením klubu FK Mladá Boleslav dohodol na pokračovaní spolupráce na ďalšie tri roky.

Reprezentácia je najvyššia méta v trénovaní

„Upieklo sa to rýchlo. Vlado Weiss mi zavolal a ja som povedal, že to beriem. Reprezentácia je najvyššia méta v trénovaní.

Nečakal som, že príde tak skoro, ale prišlo to a je to niečo, čo musí byť pre každého pocta. Pre mňa ňou určite je.

Moja výhoda je, že som pôsobil v reprezentácii, takže si nepripadám ako Alenka v ríši divov.

Je to môj prvý zraz a všetko nasvedčuje tomu, že by to mohlo fungovať,“ dodal Čontofalský, ktorý by mal naďalej pôsobiť aj v Mladej Boleslavi.

Tabuľka skupiny C3

Liga národov

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