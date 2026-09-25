Mladí Slováci si skomplikovali kvalifikačnú cestu. Proti Írom sa nepresadili ani z penalty

Kvalifikácia EURO U21 2027 - skupina D
Slovensko U21 - Írsko U21 0:2 (0:1)
Góly: 2. Lonergan, 57. Grehan
Rozhodcovia: Kopijevskij - Šlončak, Nižnik (všetci Ukr.), ŽK: Gajdoš, Mielke - Devaney, Jauny, Murphy, Finneran
Diváci: 5432
Slovensko: Hrdina - Hranica (60. Pavek), Chyla, Gajdoš, Okál - Sauer (74. Sovič), Chyla (60. Hájovský), Gajdoš (67. Maroš), Riznič - Pira (60. Mikulaj), Marcelli
Írsko: Jauny - Curtis, McCarthy, Grehan, Murphy - Finneran, Devaney (75. Gallagher) - Kone-Doherty (86. Ayinde), Mullins (75. Akachukwu), Brennan - Lonergan (67. Noonan)
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala vo svojom ôsmom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 s Írskom 0:2.
O triumfe hostí v Košickej futbalovej aréne rozhodli góly Thomasa Lonergana a Seana Grehana.
„Sokolíci“ sú v tabuľke D-skupiny naďalej na 2. mieste zaisťujúcom baráž, no pred Írmi už majú len dvojbodový náskok. Slováci sa najbližšie predstavia v Anglicku na pôde lídra skupiny.
Na európsky šampionát hráčov do 21 rokov, ktorý budú hostiť Albánsko a Srbsko, postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest. Ostatných na druhých priečkach bude čakať baráž.
Priebeh zápasu Slovensko U21 - Írsko U21
I. polčas:
Stretnutie sa pre výber trénera Jaroslava Kentoša nezačalo dobre, keď už v 2. minúte prišiel o loptu Pališčák a Íri to potrestali.
Na Kone-Dohertyho center si najvyššie vyskočil na hranici malého vápna osamotený Lonergan, ktorý otvoril skóre.
Hostia bezprostredne nato opäť pohrozili, ale strela Curtisa a hlavička Grehana si priestor troch žrdí Hrdinovej brány nenašli.
VIDEO: Jaroslav Kentoš
Slováci následne prebrali iniciatívu, z ktorej vyťažili po polhodine hry pokutový kop po faule Curtisa na Rizniča.
Ponúknutú príležitosť však Marcelli nevyužil, keď Jauny uhádol smer strely a poradil si aj s dorážkou Rizniča.
Útočník Slovana Bratislava mohol svoje zaváhanie vzápätí napraviť, no jeho volej zvnútra šestnástky smeroval tesne vedľa.
II. polčas:
Slovákom nevyšiel ani úvod druhého polčasu, keď sa zverenci Jamesa Crawforda presadili z prvej väčšej šance. Po rohu Mullinsa zakončil presne hlavou Grehan a jeho zakončenie už z bránkovej čiary nedokázal odpratať Pira - 0:2.
„Sokolíkov“ mohol vrátiť do duelu striedajúci Mikolaj, no jeho hlavička zo 73. minúty skončila vedľa Jaunyho svätyne.
Pootvorené dvere v obrane sa pokúsil využiť Gallagher, no Hrdina udržal pohotovým zákrokom Slovákov v zápase.
VIDEO: Adam Hrdina
Iskru nádeje mohol v 85. minúte vykresať Maroš, ale jeho strela iba opečiatkovala konštrukciu brány a Slovensko už dramatizáciu neponúklo.
Hlasy po zápase
Jaroslav Kentoš, tréner SR: „Rýchly prvý inkasovaný gól nás veľmi zasiahol. Mali sme problémy s pressingom súpera. Až v 25. minúte sme sa dostali k svojej hre. Veľká škoda, že Marcelli nepremenil penaltu ani veľkú šancu. V druhom polčase nás Íri prevýšili v osobných súbojoch. Čakajú nás ešte dva náročne zápasy, idema dalej, nemôžem byť dlho sklamaní. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do baráže."
Adam Hrdina, brankár SR: „Vedeli sme, čo nás čkaá a že Íri potrebujú vyhrať. Nepodarilo sa nám splniť náš zámer, ale verím, že sa poučíme z tejto prehry a dostaneme sa do baráže. Íri sú silní pri centroch, dokázali sa presadiť cez krajne vertikály."
Mário Sauer, kapitán a stredopoliar SR 21: „Štart zápasu sme nezachytili, súper tam mal dve či tri šance. Od 15. minúty sme sa dostali do hry a polčas sme dohrali dobre, stupňovalo sa to. Potom sme mali zase slabší štart do druhého polčasu a keď sme sa dostávali do hry, súper dal gól z rohu. Musím povedať, že sme prehrali zaslúžene.“