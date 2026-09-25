Výborne pripravení Íri vyškolili Slovákov. Išli na plné bomby, vravel stopér

Sprava hráč Slovenska Filip Mielke a hráč Írska Thomas Lonergan počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov.
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Sprava hráč Slovenska Filip Mielke a hráč Írska Thomas Lonergan počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov. (Autor: TASR)
Svjatoslav Dohovič|25. sep 2026 o 23:32
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Marcelli nepremenil penaltu, Hrdina držal mužstvo nad vodou.

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nezvládli azda najdôležitejší zápas aktuálneho kvalifikačného cyklu a v ôsmom z desiatich zápasov podľahli v Košiciach Írsku 0:2.

Namiesto boja o priamy postup z prvého miesta tabuľky ich pred poslednými dvoma zápasmi v Anglicku a v Andorre čaká boj na diaľku o druhú barážovú priečku s Írmi.

Pôvodný plán zabezpečiť si definitívu baráže a ostať v hre o prvenstvo v skupine sa začal rúcať už po necelých dvoch minútach zápasu, keď rýchla akcia hostí po centri z ľavej strany priniesla gólovú hlavičku Thomasa Lonergana.

Už o ďalších pár sekúnd to mohlo byť ešte horšie, našťastie prvý z viacerých výborných zákrokov predviedol Adam Hrdina a na konci siedmej minúty sa blysol aj pri dobre mierenej strele spoza šestnástky.

„Prízvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov. Inkasovali sme, ale taký je futbal. Ťažko sa to celé hodnotí bezprostredne po zápase, musíme si to pozrieť. Vedeli sme, že sa presadzujú po krídlach a centroch a nepostrážili sme si to.

Je to ostrovné mužstvo, hrali svoju hru. My naopak sme nehrali to, čo sme si predstavovali. Po polčase sa to trochu zlepšilo, ale musíme premieňať aj príležitosti. V niektorých fázach sme hrali dobre, ale chýbal nám pokoj vo finálnej fáze,“ hodnotil zápas Hrdina.

Po dvadsiatich minútach sa sokolíci trochu nadýchli, po polhodine hry sa mohli vrátiť do zápasu, ale blysol sa aj brankár Írska Noah Jauny. Najprv vyrazil pokutový kop Nina Marcelliho a poradil si aj s dorážkou Mateja Rizniča.

A keď o päť minút neskôr skončil volej Marcelliho zvnútra šestnástky tesne vedľa bránky, odchádzali hostia do kabín s jednogólovým vedením.

Slovenským reprezentantom akoby expresný prvý inkasovaný gól a nepremenená penalta ešte viac zviazali nohy, naopak trénerom Jamesom Crawfordom výborne pripravení Íri mali bližšie k lopte v súbojoch, boli oveľa rýchlejší v prechode do útoku a neustále hrozili.

VIDEO: Jaroslav Kentoš

Aj pri centroch z rohových kopov, ktorých kopali v zápase deväť oproti slovenským dvom.

Išli od začiatku na plné bomby

A po piatom rohu Írov sa po necelej hodine hry opäť hlavou presadil ich kapitán Sean Grehan, čo len dokreslilo problém v slovenskej defenzíve. Hovorilo sa o nej už pred zápasom kvôli absencii opory Dominika Javorčeka, navyše tentoraz do hry

nezasiahol ani ďalší pilier obrany stopér Jakub Jakubka, ktorý v doterajšom priebehu kvalifikácie nevynechal ani minútu.

Podľa stopéra Filipa Mielkeho o lepší výsledok aj dobrý zápas prišlo Slovensko v úvode, ktorý naopak výrazne pomohol namotivovaným Írom.

„Od začiatku do toho išli na plné bomby a museli sme sa im vyrovnať. Prišli tu namotivovaní, nemali čo stratiť, potrebovali výhru. Bolo veľmi náročné ich brániť v šestnástke, tieto ostrovné tímy sú veľmi nepríjemné v súbojoch,“ konštatoval Mielke.

Zaslúžené víťazstvo Írov

Až po druhom góle Írska prišlo trojnásobné striedanie v mužstve Slovenska, na ihrisko prišli Hugo Pavek, Lukas Mikulaj a Tadeáš Hájovský.

VIDEO: Adam Hrdina

Tréner Kentoš potom do ofenzívy nasadil aj Alexa Maroša a Miroslava Soviča. Hra Slovenska sa trochu zlepšila, Mikulaj aj Maroš neboli ďaleko od gólu, ale dobre organizovaná obrana hostí odolávala až do konca.

„Musím pochváliť Írov. Hrali veľmi organizovane a boli veľmi silní v súbojoch jeden na jedného. Nedokázali sme si vytvoriť toľko príležitosti, koľko by bolo potrebné.

Súper bol lepší aj pri získavaní dôležitých odrazených lôpt, pri ktorých mal lepšie pokryté ihrisko. Musím povedať, že z môjho pohľadu vyhral zaslúžene,“ priznal tréner Kentoš.

Súhlasil s ním aj kapitán Mário Sauer. „Štandardky a brejky, to dnes celý zápas robili veľmi dobre. Odoberali nám druhé lopty a boli takmer vo všetkom lepší ako my. Hrali veľmi dobre, veľmi dobre zatvárali priestory a naše silné stránky. Boli veľmi dobre pripravení,“ dodal.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Írsko v kvalifikácii na EURO U21 2027 (skupina D)
Uprostred hráč Slovenska Matej Riznič a vpravo hráč Írska Sam Curtis počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov.
Sprava hráč Slovenska Filip Mielke, vľavo jeho spoluhráč Artur Gajdoš a uprostred hráč Írska Thomas Lonergan počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov.
Vpravo hráč Slovenska Vincent Chyla a hráč Írska Jacob Devaney počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko.
14 fotografií
Základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred kvalifikačným zápasom D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko.Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko.Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš pred kvalifikačným zápasom D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko.Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš pred kvalifikačným zápasom D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko.Na snímke situácia pred bránou Slovenska po rohovom kope počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko v Košiciach 25. septembra 2026.Na snímke hráči Írska pred kvalifikačným zápasom D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko v Košiciach 25. septembra 2026.Na snímke diváci počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko v Košiciach 25. septembra 2026.Na snímke brankár Írska Noah Jauny vyráža strelu z pokutového kopu počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko v Košiciach 25. septembra 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Filip Mielke a hráč Írska Thomas Lonergan počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko v Košiciach 25. septembra 2026.Na snímke brankár Slovenska Adam Hrdina inkasuje prvý gól počas kvalifikačného zápasu D-skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Írsko v Košiciach 25. septembra 2026.

Veria, že baráž uhrajú

Napriek prehre s Írskom zverenci trénera Kentoša veria, že súboj o barážovú druhú priečku zvládnu.

„Myslím si, že nás to, čo sa stalo dnes, nezlomí. Máme ešte dva zápasy. Sme dobrá partia a verím, že to zvládneme a splníme cieľ dostať sa na šampionát,“ verí brankár Hrdina.

Tréner Kentoš zdôraznil, že všetky doterajšie zápasy v slovenskej kvalifikačnej skupine boli ťažké.

„Nemali sme ani jeden jednoduchý a čakajú nás ďalšie dva ťažké zápasy. S tým sme počítali, vieme o kvalite súperov. Ale my máme takisto svoju kvalitu a verím tomu, že sa nám to podarí,“ dodal.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st.
Slováci sú jednoznačný favorit skupiny. Musíme vyhrať, je to naša povinnosť, hovorí Weiss
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