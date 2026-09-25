Výborne pripravení Íri vyškolili Slovákov. Išli na plné bomby, vravel stopér

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nezvládli azda najdôležitejší zápas aktuálneho kvalifikačného cyklu a v ôsmom z desiatich zápasov podľahli v Košiciach Írsku 0:2.
Namiesto boja o priamy postup z prvého miesta tabuľky ich pred poslednými dvoma zápasmi v Anglicku a v Andorre čaká boj na diaľku o druhú barážovú priečku s Írmi.
Pôvodný plán zabezpečiť si definitívu baráže a ostať v hre o prvenstvo v skupine sa začal rúcať už po necelých dvoch minútach zápasu, keď rýchla akcia hostí po centri z ľavej strany priniesla gólovú hlavičku Thomasa Lonergana.
Už o ďalších pár sekúnd to mohlo byť ešte horšie, našťastie prvý z viacerých výborných zákrokov predviedol Adam Hrdina a na konci siedmej minúty sa blysol aj pri dobre mierenej strele spoza šestnástky.
„Prízvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov. Inkasovali sme, ale taký je futbal. Ťažko sa to celé hodnotí bezprostredne po zápase, musíme si to pozrieť. Vedeli sme, že sa presadzujú po krídlach a centroch a nepostrážili sme si to.
Je to ostrovné mužstvo, hrali svoju hru. My naopak sme nehrali to, čo sme si predstavovali. Po polčase sa to trochu zlepšilo, ale musíme premieňať aj príležitosti. V niektorých fázach sme hrali dobre, ale chýbal nám pokoj vo finálnej fáze,“ hodnotil zápas Hrdina.
Po dvadsiatich minútach sa sokolíci trochu nadýchli, po polhodine hry sa mohli vrátiť do zápasu, ale blysol sa aj brankár Írska Noah Jauny. Najprv vyrazil pokutový kop Nina Marcelliho a poradil si aj s dorážkou Mateja Rizniča.
A keď o päť minút neskôr skončil volej Marcelliho zvnútra šestnástky tesne vedľa bránky, odchádzali hostia do kabín s jednogólovým vedením.
Slovenským reprezentantom akoby expresný prvý inkasovaný gól a nepremenená penalta ešte viac zviazali nohy, naopak trénerom Jamesom Crawfordom výborne pripravení Íri mali bližšie k lopte v súbojoch, boli oveľa rýchlejší v prechode do útoku a neustále hrozili.
VIDEO: Jaroslav Kentoš
Aj pri centroch z rohových kopov, ktorých kopali v zápase deväť oproti slovenským dvom.
Išli od začiatku na plné bomby
A po piatom rohu Írov sa po necelej hodine hry opäť hlavou presadil ich kapitán Sean Grehan, čo len dokreslilo problém v slovenskej defenzíve. Hovorilo sa o nej už pred zápasom kvôli absencii opory Dominika Javorčeka, navyše tentoraz do hry
nezasiahol ani ďalší pilier obrany stopér Jakub Jakubka, ktorý v doterajšom priebehu kvalifikácie nevynechal ani minútu.
Podľa stopéra Filipa Mielkeho o lepší výsledok aj dobrý zápas prišlo Slovensko v úvode, ktorý naopak výrazne pomohol namotivovaným Írom.
„Od začiatku do toho išli na plné bomby a museli sme sa im vyrovnať. Prišli tu namotivovaní, nemali čo stratiť, potrebovali výhru. Bolo veľmi náročné ich brániť v šestnástke, tieto ostrovné tímy sú veľmi nepríjemné v súbojoch,“ konštatoval Mielke.
Zaslúžené víťazstvo Írov
Až po druhom góle Írska prišlo trojnásobné striedanie v mužstve Slovenska, na ihrisko prišli Hugo Pavek, Lukas Mikulaj a Tadeáš Hájovský.
VIDEO: Adam Hrdina
Tréner Kentoš potom do ofenzívy nasadil aj Alexa Maroša a Miroslava Soviča. Hra Slovenska sa trochu zlepšila, Mikulaj aj Maroš neboli ďaleko od gólu, ale dobre organizovaná obrana hostí odolávala až do konca.
„Musím pochváliť Írov. Hrali veľmi organizovane a boli veľmi silní v súbojoch jeden na jedného. Nedokázali sme si vytvoriť toľko príležitosti, koľko by bolo potrebné.
Súper bol lepší aj pri získavaní dôležitých odrazených lôpt, pri ktorých mal lepšie pokryté ihrisko. Musím povedať, že z môjho pohľadu vyhral zaslúžene,“ priznal tréner Kentoš.
Súhlasil s ním aj kapitán Mário Sauer. „Štandardky a brejky, to dnes celý zápas robili veľmi dobre. Odoberali nám druhé lopty a boli takmer vo všetkom lepší ako my. Hrali veľmi dobre, veľmi dobre zatvárali priestory a naše silné stránky. Boli veľmi dobre pripravení,“ dodal.
Veria, že baráž uhrajú
Napriek prehre s Írskom zverenci trénera Kentoša veria, že súboj o barážovú druhú priečku zvládnu.
„Myslím si, že nás to, čo sa stalo dnes, nezlomí. Máme ešte dva zápasy. Sme dobrá partia a verím, že to zvládneme a splníme cieľ dostať sa na šampionát,“ verí brankár Hrdina.
Tréner Kentoš zdôraznil, že všetky doterajšie zápasy v slovenskej kvalifikačnej skupine boli ťažké.
„Nemali sme ani jeden jednoduchý a čakajú nás ďalšie dva ťažké zápasy. S tým sme počítali, vieme o kvalite súperov. Ale my máme takisto svoju kvalitu a verím tomu, že sa nám to podarí,“ dodal.