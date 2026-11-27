Kvalifikácia ME 2027 hráčok do 19 rokov - turnaj 1. kola
3. skupina:
Slovensko - Grécko 4:2 (1:0)
Góly: 36. Masárová, 60. Tordajiová, 77. Hudecová, 88. Amrichová - 56. Kolempaová, 58. Schortsianitiová
Slovenské reprezentantky do 19 rokov zvíťazili v Žiline nad rovesníčkami z Grécka 4:2, keď v druhom polčase otočili nepriaznivý stav 1:2.
V piatkovom úvodnom stretnutí turnaja 1. kola kvalifikácie majstrovstiev Európy hráčok do 19 rokov sa o góly domáceho výberu postarali Zuzana Masárová, Katarína Tordajiová, Michaela Hudecová a Simona Amrichová.
Slovenky čakajú na domácej pôde ešte dva zápasy v rámci úvodného turnaja kvalifikácie. V pondelok 30. novembra o 16.30 h sa v Senci stretnú s Poľskom a vo štvrtok 3. decembra od 11.00 h si v Dunajskej Strede zmerajú sily s Kosovom.
Z 3. skupiny postúpia do 2. kola kvalifikačnej A-divízie tri zo štyroch tímov. Budúcoročný finálový turnaj bude hostiť Maďarsko.