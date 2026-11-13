Weiss spravil výrazne zmeny, Lobotku nahradí debutant Reis. Zostava Slovenska proti Faerským ostrovom

Futbalisti Slovenska počas tréningu pred zápasom Ligy národov.
Futbalisti Slovenska počas tréningu pred zápasom Ligy národov. (Autor: TASR)
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Sportnet|13. nov 2026 o 19:35
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Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia dnes nastúpi do piateho zápasu v skupine 3 C-divízie Ligy národov.

Slováci sa predstavia na domácej pôde v Košickej futbalovej aréne, kde vyzvú tím Faerských ostrovov.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. sú na čele skupiny s 10 bodmi, ich súper má 4 body a je na 2. mieste.

Slováci nastúpia vo výrazne obmenenej zostave, keďže pre zranenia nenastúpia Adam Obert, Tomáš Suslov, Ivan Schranz či Stanislav Lobotka. K dispozícii nie je ani Leo Sauer a brankár Martin Dúbravka.

Tréner Vladimír Weiss st. spravil oproti duelu v Moldavsku (4:0) päť zmien.

V bráne zmena nenastala - tak ako aj v predošlých zápasoch bude od začiatku chytať Dominik Greif.

V obrannej línii zostali z predchádzajúceho zápasu kapitán Milan Škriniar a Dávid Hancko, ktorých doplnia Martin Valjent a Ľubomír Šatka.

Do stredu poľa nastúpi oproti poslednému zápasu iba Ondrej Duda, ktorého doplnia debutant Ľubomír Reis a navrátilec Albert Rusnák.

Rozostavenie 4-3-3 dopĺňa útok v zložení Erik Prekop, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.

Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Faerské ostrovy

Slovensko: Greif - Valjent, Šatka, Škriniar, Hancko - Reis, Rusnák, Duda - Prekop, Strelec, Haraslín

Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi, Davidsen - Samuelsen, Knudsen, Sörensen

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