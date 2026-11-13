Weiss spravil výrazne zmeny, Lobotku nahradí debutant Reis. Zostava Slovenska proti Faerským ostrovom

Slovenská futbalová reprezentácia dnes nastúpi do piateho zápasu v skupine 3 C-divízie Ligy národov.
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Slováci sa predstavia na domácej pôde v Košickej futbalovej aréne, kde vyzvú tím Faerských ostrovov.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. sú na čele skupiny s 10 bodmi, ich súper má 4 body a je na 2. mieste.
Slováci nastúpia vo výrazne obmenenej zostave, keďže pre zranenia nenastúpia Adam Obert, Tomáš Suslov, Ivan Schranz či Stanislav Lobotka. K dispozícii nie je ani Leo Sauer a brankár Martin Dúbravka.
Tréner Vladimír Weiss st. spravil oproti duelu v Moldavsku (4:0) päť zmien.
V bráne zmena nenastala - tak ako aj v predošlých zápasoch bude od začiatku chytať Dominik Greif.
V obrannej línii zostali z predchádzajúceho zápasu kapitán Milan Škriniar a Dávid Hancko, ktorých doplnia Martin Valjent a Ľubomír Šatka.
Do stredu poľa nastúpi oproti poslednému zápasu iba Ondrej Duda, ktorého doplnia debutant Ľubomír Reis a navrátilec Albert Rusnák.
Rozostavenie 4-3-3 dopĺňa útok v zložení Erik Prekop, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.
Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Faerské ostrovy
Slovensko: Greif - Valjent, Šatka, Škriniar, Hancko - Reis, Rusnák, Duda - Prekop, Strelec, Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi, Davidsen - Samuelsen, Knudsen, Sörensen