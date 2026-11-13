Strelec mal súpera doraziť, nie ho vrátiť späť. Šatka horel, Rusnák sa utopil (hodnotenie)

Slovenskí futbaloví reprezentanti splnili základný cieľ. V predstihu si zaistili víťazstvo vo svojej skupine Ligy národov a zároveň posun z C do B-kategórie.
V Košickej futbalovej aréne chceli proti Faerským ostrovom spečatiť postup víťazstvom, ale napokon boli radi aj za potrebný bod. Pri vydrenej remíze 2:2 sa gólovo presadili Erik Prekop a Lukáš Haraslín.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Dominik Greif - 5
Bilancia štyri strely a dva inkasované góly nie je pre brankára lichotivé, no ťažko mu možno niečo vyčítať. Pri pokutovom kope vystihol smer strely a krátko po zmene strán nestačil na zakončenie zblízka.
Martin Valjent - 5
V 13. minúte prehral hlavičkový súboj, po ktorom sa hostia dostali do prvého zakončenia. V prvom polčase bol však pomerne nevýrazný.
Po zmene strán sa dostal do dvoch zakončení, pričom najmä jeho hlavička po rohovom kope nebola márna. V 55. minúte dostal žltú kartu, aby ho o osem minút neskôr vymenil na kraji obrany Mesík.
Ľubomír Šatka - 4
Skúsený 30-ročný obranca nahradil zraneného Adama Oberta a v prvom dejstve nemal veľa práce. Druhý polčas mu však absolútne nevyšiel.
Už po necelých troch minútach si nepostrážil Knudsena, ktorý asistoval Samuelsenovi pri góle na 1:2. Toho istého hráča nechal za svojim chrbtom aj v 64. minúte, no vtedy našťastie pálil do brvna.
Šatka horel aj ďalej. Pri ďalších dvoch šanciach Faerčanov bol pri súperovi neskoro, z čoho pramenila aj strela Kallsberga do pravej Greifovej žrde.
VIDEO: Gól Akiho Samuelsena v zápase Slovensko - Faerské ostrovy
Milan Škriniar - 5
V polovici prvého polčasu takmer skóroval, no jeho hlavičku vykopol z bránkovej čiary hosťujúci obranca. Pri góle na 1:2 tiež nemal čisté svedomie, keďže lopta na Samuelsena išla práve cez neho.
Zápas dohral napriek tvrdému úderu do hlavy a štatistici mu napočítali celkovo šesť odkopov lopty a jedenásť vyhraných súbojov. Avšak, dva inkasované góly od 124. tímu rebríčka FIFA je pomerne dosť.
Dávid Hancko - 7
Už po niekoľký raz bol najlepším hráčom slovenského tímu. Jeho gólový center na hlavu Prekopa mal svetové parametre a aktívny bol aj ďalej.
Kolmicou poslal do šance Strelca, po rohu predĺžil loptu na Škriniara a po zmene strán sám nebezpečne zakončoval po centri Dudu. Trošku menej však spolupracoval s Haraslínom, čo sa odrazilo aj na jeho výkone.
Ludovit Reis - 5
Na výkon záložníka Werderu Brémy boli zvedaví asi všetci. Futbalista, ktorého meno v nominácii bolo veľkým prekvapením, si odkrútil debut v reprezentačnom drese a treba povedať, že nesklamal.
Chodil si po loptu, dokázal pretočiť hru a keď chyboval pred vlastnou šestnástkou, rýchlo sa vrátil späť. Nedávno skóroval proti Dortmundu či Mainzu a snáď si čoskoro otvorí gólový účet aj v národnom tíme.
Albert Rusnák - 4
Do národného dresu sa vrátil prvýkrát od júna 2022 a na jeho výkone to bolo vidieť. V zámorí podáva lepšie výkony a netreba ho zatracovať.
Proti Faerským ostrovom si novozložená záložná formácia nerozumela a Rusnák bol často utopený v hre. Ani jeho centre neviedli k zakončeniam.
Ondrej Duda - 4
Na papieri bol písaný na ľavom krídle, no skôr sa ťahal do stredu a pri neúčasti Stanislava Lobotku sa snažil pomáhať obrancom v rozohrávke.
Výkonom však neohúril. Jeho chyba na útočnej polovici viedla k tutovke hostí, ktorá mohla priniesť gól na 1:3. Mal 118 dotykov s loptou, 16 strát a z 35 vedení lopty, z čoho boli len dve výrazné smerom dopredu.
Erik Prekop - 6
Jeho zaradenie na pravé ofenzívne krídlo bolo pri zraneniach Schranza či Lea Sauera trošku východiskom z núdze, ale Prekop podal dobrý výkon.
Veľmi emotívne prežíval svoj prvý reprezentačný gól, pričom ho treba pochváliť, ako sa predral k hlavičke cez brániaceho hráča. Na ihrisku nechal všetko, bojoval a mal aj štyri úspešné driblingy.
VIDEO: Gól Erika Prekopa v zápase Slovensko - Faerské ostrovy
David Strelec - 4
Výkon útočníka Middlesbrough definujú najmä dva zásadné momenty. V 20. minúte mohol zvýšiť na 2:0, ale vo veľkej šanci zlyhal. Následne zbytočne spôsobil penaltu, po ktorej súper vyrovnal.
Celkovo sa nedostával do hry a zo štatistík možno spomenúť už len jednu zblokovanú strelu. Na reprezentačného útočníka číslo jeden to bolo málo.
Lukáš Haraslín - 6
V reprezentácii odohral už aj lepšie zápasy. Nebol taký súčinný s Hanckom a nedostával sa do svojich obľúbených súbojov jedného proti jednému.
Po slabom prvom polčase sa jeho hra zlepšila a napokon práve jeho strela zaistila národnému tímu potrebný postupový bod. Okrem toho získal štyri fauly a ako tradične mal najviac dotykov v šestnástke.
Ivan Mesík - 5
Prišiel namiesto Valjenta a celkovo mal iba 14 dotykov s loptou. Pripísal si však štyri odkopnutia, dva víťazné súboje a nedopustil sa žiadneho zaváhania.
Róbert Boženík - 5
Pri Haraslínovom góle sa naťahoval za loptou, no netrafil ju. Našťastie si postrážil ofsajdovú líniu, inak by mimoriadne dôležitý gól neplatil.
V 88. minúte viedol nádejný brejk do otvorenej obrany súpera, ale diváci v Košiciach si len smutne povzdychli. Boženík ani nevystrelil, ani neprihral. O loptu ho až príliš jednoducho pripravil obranca hostí.
/Nino Marcelli, Matúš Bero a Tomáš Bobček hrali v zápase Slovensko - Faerské ostrovy menej ako 20 minút a ich výkony sú bez známky/