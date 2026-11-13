Strelec mal súpera doraziť, nie ho vrátiť späť. Šatka horel, Rusnák sa utopil (hodnotenie)

Slovenský futbalista David Strelec v zápase Ligy národov proti Faerským ostrovom.
Fotogaléria (20)
Slovenský futbalista David Strelec v zápase Ligy národov proti Faerským ostrovom. (Autor: TASR)
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Miroslav Kováčik|13. nov 2026 o 23:55
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Hodnotenie slovenských futbalistov po zápase s Faerskými ostrovmi.

Slovenskí futbaloví reprezentanti splnili základný cieľ. V predstihu si zaistili víťazstvo vo svojej skupine Ligy národov a zároveň posun z C do B-kategórie.

V Košickej futbalovej aréne chceli proti Faerským ostrovom spečatiť postup víťazstvom, ale napokon boli radi aj za potrebný bod. Pri vydrenej remíze 2:2 sa gólovo presadili Erik Prekop a Lukáš Haraslín.

Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

Dominik Greif - 5

Bilancia štyri strely a dva inkasované góly nie je pre brankára lichotivé, no ťažko mu možno niečo vyčítať. Pri pokutovom kope vystihol smer strely a krátko po zmene strán nestačil na zakončenie zblízka.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Jákup Andreansen a Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Dávid Hancko (Slovensko) a Geza David Túri (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
20 fotografií
Na snímke sprava Ondrej Duda (Slovensko) a Petur Knudsen (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner reprezentácie Faerské ostrovy Eydun Klakstein počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weis st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a druhý zľava strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a vpravo strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia na tribúne počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke druhý zľava Lukáš Haraslín (Slovensko) v okľúčení hráčov Faerských ostrovov v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke vľavo slovenský brankár Dominik Greif inkasuje prvý gól z penalty počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšíkovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Geza Dávid Turi (Faerské ostrovy) a vpravo Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Nino Marcelli (Slovensko) a Andrias Edmundsson (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Matúš Bero, Ondrej Duda a Milan Škriniar (všetci Slovensko) tlieskajú po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Ondrej Duda, Róbert Boženík a Ivan Mesík (všetci Slovensko) po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.

Martin Valjent - 5

V 13. minúte prehral hlavičkový súboj, po ktorom sa hostia dostali do prvého zakončenia. V prvom polčase bol však pomerne nevýrazný.

Po zmene strán sa dostal do dvoch zakončení, pričom najmä jeho hlavička po rohovom kope nebola márna. V 55. minúte dostal žltú kartu, aby ho o osem minút neskôr vymenil na kraji obrany Mesík.

Ľubomír Šatka - 4

Skúsený 30-ročný obranca nahradil zraneného Adama Oberta a v prvom dejstve nemal veľa práce. Druhý polčas mu však absolútne nevyšiel. 

Už po necelých troch minútach si nepostrážil Knudsena, ktorý asistoval Samuelsenovi pri góle na 1:2. Toho istého hráča nechal za svojim chrbtom aj v 64. minúte, no vtedy našťastie pálil do brvna. 

Šatka horel aj ďalej. Pri ďalších dvoch šanciach Faerčanov bol pri súperovi neskoro, z čoho pramenila aj strela Kallsberga do pravej Greifovej žrde.

VIDEO: Gól Akiho Samuelsena v zápase Slovensko - Faerské ostrovy

Milan Škriniar - 5

V polovici prvého polčasu takmer skóroval, no jeho hlavičku vykopol z bránkovej čiary hosťujúci obranca. Pri góle na 1:2 tiež nemal čisté svedomie, keďže lopta na Samuelsena išla práve cez neho. 

Zápas dohral napriek tvrdému úderu do hlavy a štatistici mu napočítali celkovo šesť odkopov lopty a jedenásť vyhraných súbojov. Avšak, dva inkasované góly od 124. tímu rebríčka FIFA je pomerne dosť.

Dávid Hancko - 7

Už po niekoľký raz bol najlepším hráčom slovenského tímu. Jeho gólový center na hlavu Prekopa mal svetové parametre a aktívny bol aj ďalej.

Kolmicou poslal do šance Strelca, po rohu predĺžil loptu na Škriniara a po zmene strán sám nebezpečne zakončoval po centri Dudu. Trošku menej však spolupracoval s Haraslínom, čo sa odrazilo aj na jeho výkone.

Ludovit Reis - 5

Na výkon záložníka Werderu Brémy boli zvedaví asi všetci. Futbalista, ktorého meno v nominácii bolo veľkým prekvapením, si odkrútil debut v reprezentačnom drese a treba povedať, že nesklamal. 

Chodil si po loptu, dokázal pretočiť hru a keď chyboval pred vlastnou šestnástkou, rýchlo sa vrátil späť. Nedávno skóroval proti Dortmundu či Mainzu a snáď si čoskoro otvorí gólový účet aj v národnom tíme.

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Albert Rusnák - 4

Do národného dresu sa vrátil prvýkrát od júna 2022 a na jeho výkone to bolo vidieť. V zámorí podáva lepšie výkony a netreba ho zatracovať.

Proti Faerským ostrovom si novozložená záložná formácia nerozumela a Rusnák bol často utopený v hre. Ani jeho centre neviedli k zakončeniam.

Ondrej Duda - 4

Na papieri bol písaný na ľavom krídle, no skôr sa ťahal do stredu a pri neúčasti Stanislava Lobotku sa snažil pomáhať obrancom v rozohrávke.

Výkonom však neohúril. Jeho chyba na útočnej polovici viedla k tutovke hostí, ktorá mohla priniesť gól na 1:3. Mal 118 dotykov s loptou, 16 strát a z 35 vedení lopty, z čoho boli len dve výrazné smerom dopredu.

Erik Prekop - 6

Jeho zaradenie na pravé ofenzívne krídlo bolo pri zraneniach Schranza či Lea Sauera trošku východiskom z núdze, ale Prekop podal dobrý výkon.

Veľmi emotívne prežíval svoj prvý reprezentačný gól, pričom ho treba pochváliť, ako sa predral k hlavičke cez brániaceho hráča. Na ihrisku nechal všetko, bojoval a mal aj štyri úspešné driblingy.

VIDEO: Gól Erika Prekopa v zápase Slovensko - Faerské ostrovy

David Strelec - 4

Výkon útočníka Middlesbrough definujú najmä dva zásadné momenty. V 20. minúte mohol zvýšiť na 2:0, ale vo veľkej šanci zlyhal. Následne zbytočne spôsobil penaltu, po ktorej súper vyrovnal.

Celkovo sa nedostával do hry a zo štatistík možno spomenúť už len jednu zblokovanú strelu. Na reprezentačného útočníka číslo jeden to bolo málo.

Lukáš Haraslín - 6

V reprezentácii odohral už aj lepšie zápasy. Nebol taký súčinný s Hanckom a nedostával sa do svojich obľúbených súbojov jedného proti jednému.

Po slabom prvom polčase sa jeho hra zlepšila a napokon práve jeho strela zaistila národnému tímu potrebný postupový bod. Okrem toho získal štyri fauly a ako tradične mal najviac dotykov v šestnástke. 

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Ivan Mesík - 5

Prišiel namiesto Valjenta a celkovo mal iba 14 dotykov s loptou. Pripísal si však štyri odkopnutia, dva víťazné súboje a nedopustil sa žiadneho zaváhania. 

Róbert Boženík - 5

Pri Haraslínovom góle sa naťahoval za loptou, no netrafil ju. Našťastie si postrážil ofsajdovú líniu, inak by mimoriadne dôležitý gól neplatil. 

V 88. minúte viedol nádejný brejk do otvorenej obrany súpera, ale diváci v Košiciach si len smutne povzdychli. Boženík ani nevystrelil, ani neprihral. O loptu ho až príliš jednoducho pripravil obranca hostí. 

/Nino Marcelli, Matúš Bero a Tomáš Bobček hrali v zápase Slovensko - Faerské ostrovy menej ako 20 minút a ich výkony sú bez známky/

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Reprezentácie

Slovenský futbalista David Strelec v zápase Ligy národov proti Faerským ostrovom.
Slovenský futbalista David Strelec v zápase Ligy národov proti Faerským ostrovom.
Strelec mal súpera doraziť, nie ho vrátiť späť. Šatka horel, Rusnák sa utopil (hodnotenie)
Miroslav Kováčikpi 23:552
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