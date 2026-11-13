Vynútené zmeny v zostave boli cítiť. Oznámkujte Slovákov po zápase s Faerskými ostrovmi

Dávid Hancko v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy.
Dávid Hancko v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy. (Autor: TASR)
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Sportnet|13. nov 2026 o 22:44
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Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v Lige národov proti Faerským ostrovom.

Slovenskí reprezentanti remizovali na domácej pôde v Košickej futbalovej aréne v piatom zápase Ligy národov s Faerskými ostrovmi 2:2.

Tréner Vladimír Weiss st. musel pred duelom urobiť niekoľko zmien v zostave, ktoré boli cítiť aj na predvedenej hre Slovákov.

Začali však lepšie ako súper a po góle Erika Prekopa v 17. minúte viedli, no Faerčania odpovedali pokutovým kopom Viljormura Davidsena a v 47. minúte Áki Debes Samuelsen otočil skóre.

Vyrovnávajúci gól strelil v 74. minúte Lukáš Haraslín.

Slovensko má po piatich zápasoch 11 bodov a vedie skupinu, Faerské ostrovy majú 5 bodov a v tejto edícii ešte neprehrali, všetkých päť zápasov remizovali.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Faerskými ostrovom. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

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