Vynútené zmeny v zostave boli cítiť. Oznámkujte Slovákov po zápase s Faerskými ostrovmi

Slovenskí reprezentanti remizovali na domácej pôde v Košickej futbalovej aréne v piatom zápase Ligy národov s Faerskými ostrovmi 2:2.
Tréner Vladimír Weiss st. musel pred duelom urobiť niekoľko zmien v zostave, ktoré boli cítiť aj na predvedenej hre Slovákov.
Začali však lepšie ako súper a po góle Erika Prekopa v 17. minúte viedli, no Faerčania odpovedali pokutovým kopom Viljormura Davidsena a v 47. minúte Áki Debes Samuelsen otočil skóre.
Vyrovnávajúci gól strelil v 74. minúte Lukáš Haraslín.
Slovensko má po piatich zápasoch 11 bodov a vedie skupinu, Faerské ostrovy majú 5 bodov a v tejto edícii ešte neprehrali, všetkých päť zápasov remizovali.
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Faerskými ostrovom. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.